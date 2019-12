Beethoven in vielen Leipziger Stuben – eine Ode an die Freude!

Leipzig

„ Beethoven bei uns“ – wenn das der berühmte Komponist noch erlebt hätte! Leipziger öffneten für ihn ihre Türen. Unter dem Motto „ Beethoven bei uns“ feierten sie am Wochenende gemeinsam mit Musikliebhabern in ganz Deutschland den Beginn des Beethoven-Jahres aus Anlass des 250. Geburtstages des Komponisten. So wurde aus der beliebten Leipziger Notenspur-Nacht das „Notenspur-Fest“ der Hausmusik.

In 40 der insgesamt 66 Konzerte erfuhr Komponist Ludwig van Beethoven eine besondere Ehrung. Die Zuhörer lauschten dabei mindestens einem seiner Werke. So erlebten sie eine große Bandbreite unterschiedlicher Musikstile. Neben klassischer und a-capella-Musik waren auch Weltmusik, Jazz, Pop und Country zu hören.

Zur Galerie Klangvoll ging es am Wochenende an mehr als 60 Orten im Stadtgebiet zu. In vielen Stuben besonders gefeiert: Ludwig van Beethoven.

Von Bach bis Piazzolla im Plattenbau

„Ich komme. Wo kann ich spielen?“, fragte die 18-jährige Geigerin Arseniya Sibileva aus Moskau, als sie vom Notenspur-Fest der Hausmusik hörte. Gemeinsam mit der Gitarristin Regina Suleymanova aus Ulyanovsk trat sie in einer Plattenbauwohnung im Zentrum auf. Auf dem Programm: „Café“ von Astor Piazzolla; der große Erneuerer des Tango Argentino in einem eher sachlichen Bau – passte! Aber sind auch Bach, Paganini und Beethoven plattenbautauglich? Der musikalische Beweis war spätestens nach anderthalb Stunden erbracht. Herzlicher Beifall für die beiden Musikerinnen. Mittendrin Gastgeberin Maria Schneider – so glücklich über das schöne Konzert wie über das Kommen der Gäste. Viele neue Gesichter seien unter ihnen. „Ich habe Hausbewohner im Fahrstuhl angesprochen und einfach eingeladen. Man sieht sich ja sonst so selten“, erzählte sie.

Musik zum Nachsinnen und Träumen

„Wir könnten uns eigentlich noch viel öfters treffen“, sagte sich auch Kerstin aus einem Neubau in der Arthur-Hoffmann-Straße. Schließlich sind einige Nachbarn erst zugezogen. In der LVZ habe sie von dem Hausmusik-Fest gelesen. Prima Gelegenheit, dachte sich die Leipzigerin. Und handelte: Am Samstagabend war das Foyer des Wohnhauses liebevoll geschmückt. Warmes Kerzenlicht sorgte für adventliche Stimmung. Ganz vorn hatten die jüngsten Hausbewohner auf großen Kissen Platz genommen. Entspannt lauschten auch deren Eltern den Gitarrenklängen von Toni Meese und Tobias Kretzschmar. „Fragile“ haben die jungen Musiker ihr Duo genannt – zart auch ihre einfühlsamen von Folk und Soul inspirierten Stücke in intimer Atmosphäre. Spielt Beethoven eine Rolle in ihrem Schaffen? „Uns gefällt seine Beharrlichkeit, seine Leidenschaft. Er hat für die Musik gelebt“, befanden die beiden Künstler.

Gemeinsames Singen, gelebte Teilhabe

„Wir sind schon das dritte Mal beim Hausmusik-Fest dabei“, erzählten Mirka Aurich und Detlef Riemer. In ihrer Freizeit musizieren die beiden Connewitzer als Duo „Orgel trifft Klavier“. „Ich schätze an Beethovens Kompositionen deren Vielfalt und Komplexität“, sagte Detlef Riemer. Der HTWK-Professor ist eigentlich Spezialist für Mechatronik und Robotik. Zur zeitgenössischen Hausmusik-Reise von Klassik bis Moderne lud er gemeinsam mit dem Ensemble Avelarte. Gelebte Teilhabe. Denn unter den Gästen befanden sich auch Bewohner der benachbarten Gemeinschaft für inklusives Wohnen. Zusammen sangen alle im Chor „Freude schöner Götterfunken“. Könnte Ludwig seinen 250. Geburtstag mitfeiern – wie begeistert wäre er wohl von der fröhlichen, mitreißenden Stimmung.

Von Ingrid Hildebrandt