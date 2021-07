Begehrte Schülerpraktika in den Ferien – welche es gibt und wie man in Leipzig drankommt

Leipzig

Es muss gar nicht so früh losgehen, wie man befürchten könnte: Wer ein Schülerpraktikum in einer Bäckerei antritt, braucht teilweise erst um 9 Uhr auf der Matte zu stehen. Angebote aus der Branche gibt’s genügend auf der neuen „Schau rein“-Seite von bildungsmarkt-sachsen.de, allein für Leipzig ein Dutzend. Das sächsische Kultusministerium hat die Online-Börse eingerichtet, um Schülerinnen und Schülern weiterführender allgemeinbildender Schulen ein Betriebspraktikum für die Ende Juli beginnenden Sommerferien zu erleichtern. Und es gibt noch mehr Kanäle.

Lange hat die Corona-Pandemie ein Pflichtpraktikum zur beruflichen Orientierung für Lernende von der 7. bis zur 10. Klasse verhindert. Die so genannte „Offensive Ferienpraktika“ soll nun für einen Aufholeffekt sorgen. „Was bisher nicht möglich war, kann jetzt nachgeholt werden“, verkündet Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Finanziert wird die Offensive über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“.

Fahrtkostenzuschuss möglich

Grundsätzlich kann das Engagement als schulische Veranstaltung oder als privates Praktikum laufen. Im ersten Fall entscheidet die jeweilige Bildungseinrichtung, ob eine Anerkennung als schulische Veranstaltung möglich ist. Um Schülerinnen und Schüler vor allem im ländlichen Raum den finanziellen Aufwand zu verringern, zahlt das Kultusministerium einen Fahrtkostenzuschuss von bis zu 30 Euro pro Person. Antragsformulare gibt es an den Schulen sowie über das Praktikumsportal.

Das bietet Chancen vor allem in Handwerksbetrieben, aber auch in Hotels, Banken, Restaurants sowie im Pflegebereich. Ohne geografische Begrenzung führte das Portal anfangs rund 2000 Angebote auf, doch das Echo ist groß: Stand dort am Montag für den Leipziger Raum noch knapp 50 Angebote im Netz, waren es am Dienstagnachmittag nur noch 15. Wer hier nicht (mehr) fündig wird, könnte bei der IHK-Lehrstellenbörse Glück haben oder beim Leipziger Arbeitskreis Schulewirtschaft, der regionale Praktikums-Unternehmen im Punkt „Wirtschaft und Wissenschaft“ auf der Seite www.leipzig.de auflistet.

Eigeninitiative als guter Weg

Nicht zu unterschätzen ist die persönliche, gezielte Anfrage. „Eigeninitiative ist ein guter Weg“, empfiehlt Leipzigs IHK-Sprecher Carsten Wurtmann. „Die meisten Betriebe sind dankbar, wenn sich Schülerinnen und Schüler für einen Beruf interessieren und diesen unkompliziert ,ausprobieren’ möchten.“

Hermann Leistner, Sprecher der Leipziger Arbeitsagentur, verweist auf den großen Nutzen der „Woche der offenen Unternehmen“, die in diesem Jahr pandemiebedingt nur online realisierbar war. Vom 21. bis 25. Juni stellten sich in Planeten aufgeteilte Branchen und Berufszweige vor. Der dreistündige aufgezeichnete Live-Stream ist über das „Schau rein“-Portal weiterhin abrufbar.

Die Arbeitsagentur hat wegen der Vermittlung über besagte Kanäle keine eigene Praktikums-Beratungsstelle mehr, unterstützt aber die „Offensive Ferienpraktika“. „Das Kennenlernen verschiedener Arbeitswelten kann prägend sein und Entscheidungen erleichtern“, weiß Leistner.

Auch ein Milchtechnologe wird gesucht

Ob die im Netz stehenden Möglichkeiten den Bedarf an Schülerpraktika decken, lässt sich mangels Zahlen schwer beantworten, „weil wir keine Kenntnis davon haben, ob und wie alle freien Praktikumsplätze besetzt werden können“, so Hurtmann. Auf alle Fälle macht so manches Unternehmen einen Interimsjob schon in der Beschreibung schmackhaft. Gefragt unter anderem: „Bäcker/in für die wirklich süßen Dinge im Leben“ oder auch „Milchtechnologe/in mit Liebe für die Muntermacher Milch, Joghurt, Käse“.

Von Mark Daniel