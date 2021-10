Leipzig

Direkt zum Wochenbeginn am 4. Oktober erwarten Autofahrer in Leipzig zwei neue Baustellen im Stadtgebiet – auch auf einer Überlandstraße wird es wortwörtlich eng. Damit der Montag für Sie nicht gleich im Stau beginnt: Alle neuen Baustellen in der kompakten Übersicht.

Wundtstraße zwischen Schleußiger Weg und Richard-Lehmann-Straße: Ab Montag, dem 4. Oktober, wird die Fahrspur in stadtauswärtige Richtung reduziert. Die Straßenbauarbeiten sollen bis zum 3. Dezember andauern.

Schleußiger Weg: Auf der Paußnitzbrücke werden die Fahrspuren in beiden Richtungen reduziert. Auch eine wechselseitige Sperrung des Geh- und Radwegs wurde vorab angekündigt. Die Maßnahme soll bis zum Freitag (8. Oktober) andauern.

Auf der Paußnitzbrücke werden die Fahrspuren in beiden Richtungen reduziert. Auch eine wechselseitige Sperrung des Geh- und Radwegs wurde vorab angekündigt. Die Maßnahme soll bis zum Freitag (8. Oktober) andauern. Dortmunder Straße: Ab Montag (4. Oktober) wird die Straße im Leipziger Nordosten halbseitig gesperrt, eine örtliche Umleitung wird eingerichtet. Schon am Dienstag soll der Verkehr wieder normal rollen.

Ab Montag (4. Oktober) wird die Straße im Leipziger Nordosten halbseitig gesperrt, eine örtliche Umleitung wird eingerichtet. Schon am Dienstag soll der Verkehr wieder normal rollen. Zeitzer Straße (B186): Zwischen der Rippachtalstraße und der Autobahn 38 werden die Fahrspuren in beide Richtungen reduziert. Auf der Knautnaundorfer Elsterbrücke wird eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Der Verkehr wird mit einer Ampel an der Engstelle vorbeigeführt. Die Einschränkungen sollen bis zum 13. Oktober andauern.

Von LVZ/flo