Behörde prüft „Haustierzelt“ in Leipziger Flüchtlingsunterkunft

Leipzig

Nach vielen traumatischen Tagen der Flucht erwartet ukrainische Haustierbesitzerinnen und -besitzer bei ihrer Ankunft in Leipzig ein weiterer Schock: Sie dürfen ihre Tiere nicht mit in die Erstaufnahme-Einrichtungen mitnehmen. Die Landesdirektion Sachsen prüft deswegen nun die Errichtung eines „Haustierzelts“ in der Flüchtlingsunterkunft in Mockau.

Dieses soll auf dem Gelände von Mockau II entstehen, wie in der sächsischen Kabinettspressekonferenz am Dienstag angekündigt wurde. Geflüchtete aus der Ukraine können dort ihre Hunde und Katzen unterbringen. Für die Pflege sind die Besitzerinnen und Besitzer selbst verantwortlich.

Keine Kapazitäten in Tierheimen und Tierschutzvereinen

Aktuell werden die Tiere zeitweise in Tierheimen und bei Pflegepersonen beherbergt. Doch diese geraten an ihre Kapazitätsgrenzen. Bereits vergangene Woche berichtete die Tiernothilfe Leipzig e.V. in einem Facebook-Post von der Aus- und Überlastung der Heime und Tierschutzverbände.

„Die umliegenden Tierheime sind voll, so dass auch das Veterinäramt keine Möglichkeiten der Unterbringung hat“, heißt es auf Facebook. „Auch bei uns und anderen Vereinen ist die Kapazität ausgeschöpft.“

Die Vierbeiner müssen nach ihrer Ankunft in Deutschland veterinärmedizinisch versorgt, gechipt und gegebenenfalls geimpft werden. Oftmals sorgen Vereine wie die Tiernothilfe Leipzig e.V. dafür, dass diese Bedingungen erfüllt werden – eine große, organisatorische Herausforderung für die vielen Helferinnen und Helfer.

Helfende sind am Ende ihrer Kräfte

Weil sich die Geflüchteten meist nur eine kurze Zeit in den Erstaufnahme-Einrichtungen aufhalten, werden Tiere häufig kurzfristig abgeben und genauso kurzfristig wieder mitgenommen. Organisationen wie die Leipziger Tiernothilfe müssen dementsprechend binnen kürzester Zeit Pflegefamilien oder Plätze im Tierheim finden und den Transport dahin organisieren. „Wir wissen, dass der größte Teil der Helfer wirklich langsam aber sicher an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen ist“, so der Verein.

Unterkünfte für Tiere dringend gebraucht

Die Leipziger Tiernothilfe fordert eine schnelle Lösung. Tiere mit in die Einrichtungen nehmen zu können sowie „einen Tierarzt vor Ort, der die Neuankömmlinge anschaut, die Papiere checkt und die Notwendige Tollwutimpfung und den Chip verabreicht“ – das wünscht sich die Organisation.

Eine Einrichtung zur Unterbringung von Haustieren, wie sie von der Landesdirektion geprüft wird, wird deswegen dringend benötigt. Eigentlich sollte Ende April auch auf der geplanten Flüchtlingsunterkunft auf dem Agra-Gelände so ein „Zwingerzelt“ entstehen. Wie die Stadt Leipzig am Dienstag mitteilte, wird das Gelände vorerst allerdings doch nicht als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Damit rückt wohl auch das angekündigte Zwingerzelt weiter in die Ferne. Jede Hoffnung ruht somit auf dem Vorhaben der sächsischen Landesdirektion.

Von Fabienne Küchler