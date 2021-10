Leipzig

Beamte des Landeskriminalamts Sachsen (LKA) haben bei zwei Durchsuchungen wegen mutmaßlicher Rauschgiftdelikte im Süden von Leipzig Anfang der Woche rund zwei Kilogramm Drogen gefunden. Das teilten die Beamten am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft Leipzig führt in der Sache ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Ein Gericht erließ dem LKA zufolge gegen einen der beiden Beschuldigten einen Haftbefehl – der Mann bleibt aber auf freiem Fuß, muss sich an Auflagen halten. In dem Mehrfamilienhaus im Leipziger Südosten, in dem der 41 Jahre alte Verdächtige wohnt, fanden die Beamten eigenen Angaben nach insgesamt knapp zwei Kilogramm Rauschgift, darunter auch mehrere hundert Gramm Crystal. Außerdem seien Handys und elektronische Speichermedien sichergestellt worden.

Aufregung um Durchsuchung in Connewitz

Die zweite Durchsuchung bei einem 33 Jahre alten Mann in dessen Wohnung in Connewitz hatte für Aufsehen gesorgt: Der Mann ist Mitarbeiter der Stadt Leipzig, gegen ihn wurde in der Vergangenheit schon oft wegen angeblicher linksextremer Straftaten innerhalb der Leipziger Fußballszene ermittelt. Fast alle diese Verfahren mussten jedoch eingestellt werden. Vor rund zwei Wochen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen einen Beamten der „Soko Linx“ beim LKA bekannt geworden. Der Polizist soll Daten des Stadtmitarbeiters weitergeben haben, die aus einer früheren Durchsuchung bei dem Mann im April dieses Jahres stammen sollen.

Nun wird auch gegen den Verwaltungsmitarbeiter wegen mutmaßlicher Rauschgiftdelikte ermittelt. Grund ist laut LKA, dass bei ihm bei der Razzia im April Drogen, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial gefunden worden seien. Bei der neuerlichen Durchsuchung fanden die Beamten ihren Angaben nach abgesehen von einer Kleinstmenge Marihuana allerdings kein Rauschgift. Es seien aber Speichermedien und abermals Verpackungsmaterial sowie eine Feinwaage sichergestellt worden.

Von Denise Peikert