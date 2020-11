Bei Zulassung: Neuer Corona-Impfstoff wird auch in Brehna bei Leipzig produziert

Leipzig

Kurz vor der Coronakrise investierte das Münchner Pharmaunternehmen Dermapharm in seinen größten Produktionsstandort in Brehna ( Sachsen-Anhalt) an der A9. Die Logistik wurde zentralisiert und die Produktionsfläche auf rund 12.000 Quadratmeter erweitert.

Aus heutiger Sicht eine goldrichtige Entscheidung. Denn Dermapharm – nach eigenen Angaben ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln – hat in diesem September einen Vertrag mit Biontech an Land ziehen können. Sollte das Mainzer Unternehmen die Zulassung für den Impfstoff BNT162b2 erhalten, wird Dermapharm bei Produktion, Abfüllung und Verpackung helfen.

Impfstoff mit 90-prozentigem Schutz vor Corona

Bei Biontech und seinem potenten US-Partner Pfizer steht nach hinlänglichen Test fest, dass es sich um einen effektiven Corona-Impfstoff handelt. Er biete einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Schwere Nebenwirkungen seien bislang nicht registriert worden. Die EU hat bereits einen Vertrag mit den Mainzern über den Kauf von 300 Millionen Impfdosen geschlossen.

Aktuell will man sich bei Dermapharm zu dem Großauftrag mit Biontech nicht äußern. Aber in einer früheren Mitteilung heißt es, dass man gut vorbereitet sei. Laut Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier verfügt Dermapharm über ein spezielles Know-how bei der Herstellung von aseptischen Produkten und im Umgang mit Lipiden. Diese seien wichtig bei der Bereitstellung von Impfstoffen.

Dermapharm hat elf Millionen in Brehna investiert

„Wir sind sehr stolz darauf und hochmotiviert bei der Bekämpfung der Pandemie helfen zu können“, so der Unternehmenschef. Zugleich betont er, dass es wichtig sei, Produktionskapazitäten für Arzneimittel am Standort Deutschland und in Europa vorzuhalten. Brehna ist nach Unternehmensangaben der größte Produktionsstandort des im Sdax gelisteten Familienunternehmens mit Sitz in Grünwald ( Landkreis München).

In die im Februar dieses Jahres abgeschlossene Erweiterung seines Tochterunternehmens Mibe in Brehna hat Dermapharm laut einer früheren Veröffentlichung elf Millionen Euro investiert. Zugleich habe man damit auch die Integration der ehemaligen Firma CfP ( Wiedemar), die Dermapharm aus der Insolvenz übernommen hatte, abgeschlossen und alle 16 Mitarbeiter nach Brehna übernommen. Rund 100 Beschäftige hatte Mibe im Februar.

Tabletten, Dragees, Sprays - alles aus Brehna

Investiert haben die Münchner unter anderem in eine neue vollautomatische Abfüllanlage sowie in fünf Anlagen zur Herstellung von so genannten Sticks. Diese würden die Einnahme verschiedener Mittel sehr anwenderfreundlich machen. Neu entstanden sei auch eine vollautomatische Abfüllanlage für flüssige, freiverkäufliche Arzneimittel, sogenannte Liquida. Das Hauptprodukt auf dieser Anlage sei „China-Oel“, ein Arzneimittel zur Linderung von Beschwerden bei Erkältungskrankheiten.

In Brehna werden laut Unternehmensangaben rund 90 Prozent aller verschreibungspflichtigen wie auch frei verkäuflichen Produkte von Dermapharma hergestellt und ausgeliefert – ob Pulver, Tablette, Dragee, Ampulle, Tropfen oder Spray. Zusammen rund 40 Millionen Packungen pro Jahr. Größter Absatzmarkt sei China.

Von Andreas Dunte