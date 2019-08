Leipzig

Die Bigband der Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ will am Freitag den Markt aufmischen. Sie ist als erster Live-Akt der „Leipziger Markt Musik 2019“ zu erleben (17 Uhr), am Abend folgt die Gruppe „MerQury“ mit den bekanntesten Hits von Queen (20 Uhr). Die Gastronomen stehen schon ab 11 Uhr bereit, um ihre Gäste zu bewirten. Ab 15 Uhr läuft der Mitschnitt des Erfolgsballetts „Casanova“ der Oper. Neben fünf Gastronomen sind dabei erstmals auch angehende Fachkräfte der Azubi Akademie Leipzig im Einsatz. Diese wurde im Vorjahr von Fairgourmet – dem Spezialisten für Großcatering der Leipziger Messe – und dem Ratskeller ins Leben gerufen. Erfahrene Gastronomen aus beiden Unternehmen sowie Fachleute aus regionalen Betrieben vermitteln dem Branchennachwuchs seitdem theoretisches und vor allem praktisches Wissen. Ziel ist es, mehr zu vermitteln als das, was auf dem Lehrplan der Berufsschule steht.

Azubis bedienen 240 Sitzplätze

Rund zehn Azubis werden hier während der „Leipziger Markt Musik 2019“ im Einsatz sein und sich um die Bewirtung an den Tischen mit insgesamt 240 Sitzplätzen kümmern. Zusätzlich betreuen sie zusammen mit dem Team vom Konsum Leipzig einen Lounge Bereich, der zum Verweilen in entspannter Atmosphäre einlädt. Die Auswahl von Speisen und Getränken haben die Azubis genauso selbst verantwortet wie die Gestaltung ihres Cateringzeltes bis hin zur Dekoration. Auf der Speisekarte stehen Vorspeisen wie Gazpacho mit Wassermelone oder Gereifter Ziegenkäse mit Walnusskruste und bunten Blattsalaten. Die Hauptgerichte reichen von Flammkuchen und Quinoa-Burger bis zu Tagliarini mit frischen Pfifferlingen. Weiterhin dabei sind Augustus Catering, Fairgourmet, das Marriott Hotel, der Ratskeller sowie der Thüringer Hof. Insgesamt gibt es 1400 Plätze.

Die Messe-Tochter Fairnet GmbH richtet das Sommermusikfestival gemeinsam mit dem Krystallpalast Varieté aus. Geboten wird bis zum 11. August ein Mix aus Klassik und Popmusik, Live-Musik, Konzertmitschnitten, Musikfilmen und Orchesterdarbietungen.

Von M.O.