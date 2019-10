Beiersdorf kommt nach Leipzig – hunderte neue Jobs

Leipzig

Die Beiersdorf AG aus Hamburg will 28 Hektar des Gewerbegebiets Seehausen II im Leipziger Norden kaufen, um eine Industrieanlage für Kosmetik und Körperpflegeprodukte aufzubauen. Nach LVZ-Informationen soll die Fläche für 12,8 Millionen Euro veräußert werden; der Stadtrat muss darüber in seiner Sitzung am 30. Oktober entscheiden. Es soll ein Werk nach modernsten Standards entstehen. Geplanter Produktionsstart: 2022. Die Vorbereitungen und Planungen für den Werksbau beginnen sofort.

Zwischen der Podelwitzer Straße (links) und der B 184/Maximilianallee (rechts) entsteht das Industriegebiet Seehausen II; Kosmetikriese Beiersdorf dort ein Werk bauen. Das Areal liegt nördlich der Autobahn 14. Es grenzt an das Gewerbegebiet „Seehausen I“ (unten) und auch fast an Podelwitz (oben) an. Quelle: Patrik Moye

Teil eines europaweiten Netzwerks

Zunächst sollen in Leipzig 200 Arbeitsplätze entstehen; mit der vorgesehenen Erweiterung der Produktionsstätte wären allerdings in Zukunft mehrere hundert Jobs verbunden. Nach Informationen der Stadt wird der Standort Teil eines Produktionsnetzwerks in ganz Europa.

OBM Jung : Leipzig stellt sich breiter auf

„Wir begrüßen Beiersdorf auf das Herzlichste in Leipzig“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). „Mit dieser Ansiedlung holen wir eine ganz neue Branche nach Leipzig und stellen uns industriepolitisch breiter auf.“ Die Stadt werde so unabhängiger von Konjunkturschwankungen, das stabilisiere die Finanzkraft. Die bisherigen Großansiedlungen spielten sich in den Bereichen Automobilbranche ( BMW, Porsche) und Logistik ( DHL) ab. Mit dem Engagement des Kosmetik-Riesen greift die positive wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre in einen neuen Bereich über. „Wir haben erneut bewiesen, dass wir europaweit im Wettbewerb bestehen und gewinnen können“, sagte Jung. „Die Fläche Seehausen II haben wir lange für den passenden Investor vorgehalten und diesen haben wir jetzt mit der Beiersdorf AG gefunden“, freut sich auch Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU). Die Industrieansiedlung werde die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt noch weiter voranbringen.

Werk nach modernsten Standards

Das neue Werk soll nach modernsten Nachhaltigkeits- und Umweltstandards gebaut werden. Separate Reinigungskreisläufe und eine eigene Abwasseraufbereitungsanlage schonen Ressourcen und Umwelt; vorgesehen ist auch eine Photovoltaikanlage.

Neue Straßen, Rad- und Fußwege werden gebaut

Die Stadt steigt jetzt in die Planungen zur Erschließung des Gebietes ein: Es müssen mehrere Straßen, Rad- und Fußwege sowie Regen- und Schmutzwasserleitungen gebaut werden. Außerdem entstehen Bushaltestellen für den Pendelverkehr zwischen den S-Bahn-Haltestellen. Die archäologische Untersuchung des Geländes beginnt im November, nächsten Sommer 2020 der Kanal- und Straßenbau. In öffentliche Infrastruktur und ökologische Ausgleichsmaßnahmen fließen rund 9 Millionen Euro. Dafür sollen Fördermittel sollen genutzt werden, vorgesehener Eigenanteil der Stadt: rund 3,3 Millionen Euro.

Wie geht es weiter in Waldheim ?

Beiersdorf betreibt derzeit einen Standort in Waldheim ( Landkreis Mittelsachsen), dem traditionellen Werk für die Herstellung der bekannten Florena-Creme. Nach LVZ-Informationen ist mit der Ansiedlung in Leipzig vorerst keine Schließung in Waldheim verbunden, wo rund 250 Mitarbeiter tätig sind. Es soll aktuell keine Überschneidungen der vorgesehenen Produktionslinien geben.

Der Beiersdorf-Standort in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen). Quelle: Fotograf Sven Bartsch

Von Björn Meine, Frank Johannsen und Olaf Büchel