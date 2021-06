Leipzig

Spätestens bis Ende 2022 will Beiersdorf sein neues Werk in Leipzig errichtet und in Betrieb genommen haben. Die Stadt hat die Erschließungsarbeiten für das 55 Hektar umfassende Areal im Gewerbegebiet Seehausen abgeschlossen. Gebaut wurden für rund neun Millionen Euro Verkehrsanlagen, Entwässerungssysteme sowie eine Zufahrtsstraße. Parallel wird die Produktion vom bisherigen Standort Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) nach Leipzig verlagert, teilte der Konzern am Freitag auf LVZ-Nachfrage mit.

Für Leipzig sprechen die gut ausgebildeten Fachkräfte in der Region, die zentralen Lage und Infrastruktur. Außerdem gibt es Erweiterungsmöglichkeiten, „die wir für langfristiges Wachstum benötigen“, so eine Sprecherin aus der Hamburger Zentrale. Beiersdorf hatte auch andere Standorte in Deutschland geprüft.

„Hohe Nachfrage zum Transfer nach Leipzig“

Wichtig sei zudem die Nähe zu Waldheim (Entfernung rund 80 Kilometer) gewesen. So könne man den „engagierten und qualifizierten“ Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus dem Werk im Zschopautal eine Beschäftigungsperspektive bieten.

Es gebe eine „hohe Nachfrage zum Transfer nach Leipzig“, heißt es. Aussagen zu konkreten Zahlen könne Beiersdorf derzeit nicht machen. Beschäftigten kurz vor der Rente, denen ein Transfer an den neuen Standort nicht zu zumuten sei, unterbreite man Angebote. Ein Sozialplan sei erarbeitetet.

Aktuell sind in Waldheim rund 260 Männer und Frauen beschäftigt. Im neuen Produktionswerk im Norden Leipzigs sollen 200 Arbeitsplätze entstehen plus weiteren 400 bei Dienstleistern im neuen Verteilzentrum in unmittelbarer Nähe. Dafür will das Unternehmen im Industriegebiet Seehausen II das Nachbargrundstück kaufen. Der Leipziger Stadtrat muss dem Flächenerwerb noch zustimmen. Insgesamt will Beiersdorf 390 Millionen Euro investieren.

Stellenbeschreibungen erfolgen in Kürze auf eigener Website

Nähere Angaben zu den Jobs will man in Kürze auf einer neuen Website bekannt geben. Dort soll auch über das Werk, das Team und weitere freie Stellen informiert werden. Kandidaten könnten so in einem ersten Schritt herausfinden, ob eine der Tätigkeiten zu ihnen passt.

Werden in Waldheim vorwiegend Cremes und Lotionen hergestellt, will Beiersdorf in Leipzig unter anderem Deodorants, Rasierschäume und Haarsprays produzieren. Und das – wie schon am alten Standort – für mehrere Marken des Konzerns. Dazu gehören neben Florena auch Nivea und Eucerin.

Das neue Verteilzentrum werde in direkter Nachbarschaft zum neuen Produktionszentrum errichtet, was kurze Wege verspreche. „Der Standort ist im Hinblick auf das Netzwerk der europäischen Beiersdorf-Werke und der großen Kunden ideal“, so die Sprecherin weiter.

Noch keine Aussagen zur Nachnutzung des Werks in Waldheim

Mit dem Hub Central Europe sollen Waren und Produkte von Beiersdorf für Zentralläger des Handels und für den Apothekengroßhandel bereitgestellt werden. Außerdem sollen sogenannte Value Added Services integriert werden. Darunter versteht man Dienstleistungen, die über das Kerngeschäft wie Transport, Lagerung und Umschlag hinausgehen. Unter anderem sollen im Leipziger Hub Geschenkpackungen, Aufsteller oder Kartons gefertigt werden.

Während Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) die Ansiedlung in Leipzig begrüßt und von einem starken Signal für Aufbruch und Zuversicht spricht, kommen aus Waldheim kritische Stimmen. FDP-Politiker Bernd Wetzig wirft Dulig Sarkasmus vor, schließlich würden durch den Wegzug Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Region verschwinden. Zudem hinterlasse der Konzern eine Industrieruine.

Beiersdorf sei sich „seiner vertraglichen Verpflichtungen und seiner Verantwortung gegenüber der Stadt Waldheim und der Region bewusst und sucht aktiv nach Nachnutzungsoptionen für den Standort“, so die Sprecherin. Man bitte um Verständnis, dass man zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine Aussagen zur Nachnutzung machen könne.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Andreas Dunte