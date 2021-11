Leipzig

Ein mehr als 40 Jahre alter Song von „The Police“ spielte eine wichtige Rolle beim Jahrestreffen des europäischen Städtenetzwerks Eurocities. Dessen Präsident Dario Nardella, im Hauptberuf Oberbürgermeister im italienischen Florenz, hat am Freitag bei einem Medientermin sogar den Kehrreim von „Message in a Bottle“ vorgesungen, um gleich darauf in der Leipziger Kongresshalle eine Flaschenpost in die Höhe zu halten.

Wie die Städte auf den Klimawandel reagieren – das war das Hauptthema bei der dreitätigen Konferenz in Leipzig. Am Donnerstag wurde sogar Frans Timmermanns, Vizepräsident der Europäischen Kommission, direkt von der UN-Klimakonferenz in Glasgow zugeschaltet, berichtete Nardella. „Meine Stadt Florenz wird spätestens 2040 klimaneutral sein – zehn Jahre vor dem aktuellen EU-Ziel“, erzählte der 45-Jährige. Zum Beispiel gebe es an den Zufahrtsstraßen in die Innenstadt der Toskana-Metropole nun 81 digitale Tore, die nur Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge einfahren lassen.

Finnisches Espoo will schon 2025 klimaneutral sein

Eurocities zählt aktuell 204 Mitglieder mit jeweils mehr als 250.000 Einwohnern. Immer mehr Städte auf dem alten Kontinent hätten ehrgeizigere Umweltziele als die nationalen Regierungen oder die EU, ergänzte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der als Vizepräsident des Netzwerks wiedergewählt wurde. „Das finnische Espoo strebt eine ausgeglichene CO2-Bilanz sogar schon für 2025 an. Und das wird Espoo auch schaffen.“

Die farblose Saftflasche bekam nun einen Brief, mit dem die Städte ein „S.O.S an die Welt“ schicken wollten. Sie forderten Mitsprache bei einem 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds der EU – damit das Geld gegen die Corona-Krise zugleich auch ökologisch investiert werde.

Wegen der Pandemie kamen deutlich weniger Kommunalvertreter als sonst üblich zu dem Jahrestreffen. Es waren gut 300 – darunter 25 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister zum Beispiel aus Lyon, Prag, Warschau, Dublin, Braga, Kopenhagen. Mindestens ebenso viele Teilnehmer blieben zu Hause und nutzten Livestreams.

Auch andere Themen – wie die Unterstützung der Demokratie und kommunalen Selbstverwaltung in Osteuropa oder Lösungsansätze für soziale Probleme – spielten bei dem Treffen besondere Rollen. So erzählte Aleksandra Dulkiewicz, Oberbürgermeisterin von Danzig, sie nehme neue Ideen zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung mit, die sie bald in der polnischen Hafenstadt ausprobieren will.

Von Jens Rometsch