Leipzig

Umweltschützer haben sich zu den Graffiti-Attacken auf verschiedene Leipziger Denkmale bekannt. „Damit wollen wir darauf aufmerksam machen, dass selbst all das, woran diese Statuen erinnern sollen und wofür die Personen gearbeitet haben, mit der Klimakatastrophe auf dem Spiel steht“, heißt es in einer gestern verbreiteten Erklärung einer Gruppe, die sich „ Extinction Rebellion, Ortsgruppe Leipzig“ nennt. Es sei ein sofortiges Umdenken und Handeln der Stadt notwendig. „Das Ausrufen des Klimanotstandes kann nicht länger warten“, so die Forderung der Gruppe. Sie kündigte zugleich an, „in Zukunft ähnliche Maßnahmen zu ergreifen, um auf die Dringlichkeit und den Handlungsbedarf im Angesicht der Klimakatastrophe hinzuweisen“.

Bei Extinction Rebellion handelt es sich um eine weltweit agierende Bewegung, die sich mit Mitteln des zivilen Ungehorsams gegen das Aussterben von Tieren und Pflanzen infolge des Klimawandels einsetzt.

Wie berichtet, sind elf Denkmale für bedeutende Persönlichkeiten in Leipzig beschmiert worden. Betroffen sind unter anderem das Bach-Denkmal auf dem Thomaskirchhof, das Goethe-Denkmal auf dem Naschmarkt, das Mendelssohn-Denkmal an der Thomaskirche und das Karl-Heine-Denkmal am Klingerweg. Das städtische Kulturamt hatte die Vandalismusschäden nach eigenen Angaben am Dienstag festgestellt.

Gruppe: Sprühkreide lässt sich einfach mit Wasser entfernen

Nach Angaben von Extinction Rebellion wurden die Statuen und Skulpturen in der Nacht vom Sonntag zum Montag unter anderem mit Atemmasken und der Aufschrift „#XRLE“ versehen. Die Klimaschützer widersprachen jedoch der Darstellung von Kulturamtsleiterin Susanne Kucharski-Huniat, dass die Entfernung der Aufschriften nur von Fachfirmen zu leisten und mit erheblichen Kosten verbunden sei. Es sei handelsübliche Sprühkreide verwendet worden, heißt es in der Erklärung der Gruppe. Und weiter: „Die Kreide lässt sich mit einfachsten Mitteln (Wasser) entfernen, sämtliche Spuren wären spätestens nach dem nächsten Regenguss verschwunden. Regen, der immer seltener wird, da die Klimakrise unmittelbar das Wettergeschehen beeinflusst und Dürreperioden zunehmen.“

Reinigung verursacht Kosten in vierstelliger Höhe

Die Stadt hatte angekündigt, Anzeige gegen die Verursacher wegen Sachbeschädigung zu stellen. „Am größten Teil der Denkmale sind die Schmierereien inzwischen entfernt worden“, erklärte Kulturamtsleiterin Kucharski-Huniat am Mittwoch gegenüber der LVZ. Und es dürfte für die Verursacher nun teuer werden.

Denn der Reinigungsaufwand, so die Behördenleiterin, bestehe zunächst in der Ermittlung der Art des Farbauftrages, dann der Auswahl des Reinigungsmittels und des Instrumentes zur Beseitigung, das je nach Beschaffenheit der Unterlage – etwa Marmor oder Sandstein – geeignet ist. Zum Schluss müsse dann noch der Graffitischutz erneuert werden. So hätten sich etwa an der Plastik „Unzeitgemäße Zeitgenossen“ in der Grimmaischen Straße die Schmierereien nicht einfach mit Wasser beseitigen lassen. Es habe dort ein Lösungsmittel eingesetzt werden müssen, welches den Schutzwachs angreift, der nachträglich neu aufgebracht werden musste. Für Stein- und Bronzeoberflächen wurden jeweils verschiedene Firmen beauftragt. Wie hoch die Kosten dafür ausfallen, lasse sich momentan noch nicht beziffern. „Die Rechnungslegung durch die Firmen erfolgt erst noch. Wir gehen insgesamt von einem vierstelligen Betrag aus“, sagte Kucharski-Huniat. Da die Atemmasken teilweise in erheblicher Höhe angebracht wurden, werde nun geprüft, ob dabei Schäden auch an den Skulpturen entstanden sind.

Die Stadt stehe in der Pflicht, mit den Kunstwerken, die überwiegend unter Denkmalschutz stehen, würdevoll umzugehen. Kucharski-Huniat: „Es handelt sich nicht um Werbeflächen oder zum Klettern freigegebene Objekte.“ Einige der Denkmale seien allein durch das Engagement Leipziger Bürger und durch Spenden realisiert worden. Diesem Engagement müsse mit Respekt begegnet werden.

Von Klaus Staeubert