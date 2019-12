Bekommen die Leipziger 2019 weiße Weihnachten?

Leipzig

Die Frage drängt sich mehr und mehr auf: Wird die Leipziger Weihnacht weiß oder grün?Robert Scholz (39), Diplom-Meteorologe und Leiter der Außenstelle Leipzig-Holzhausen des Deutschen Wetterdienstes (DWD), kennt sich bestens aus am Himmel.

Seit dem 1. Dezember herrscht meteorologischer Winter. Wie fällt Ihre erste Zwischenbilanz für Leipzig und Umgebung aus?

Wir sind in diesen ersten beiden Wochen eindeutig zu warm. Normalerweise hätten wir in dieser winterlichen Anfangsphase eine Mitteltemperatur von 3 bis 4 Grad Celsius. Tatsächlich waren es 5 bis 6 Grad, also milder als das Klimamittel von 1961 bis 1990.

Wie steht es um die Niederschlagsdaten?

Auch wenn es uns vielleicht etwas anders vorkommt, weil es jeden zweiten Tag regnet: Auch hier hinkt das Wetter hinterher. Die Niederschlagssumme müsste eigentlich ein bisschen höher liegen.

Frost?

Zu Beginn hatten wir mal einzelne Nächte mit Temperaturen unter 0 Grad, dann waren wir länger frostfrei. Es ist doch eher nasskalt und windig, also vom richtigen Winter sind wir noch weit entfernt.

Sie und Ihre Kollegen arbeiten mit Wettermodellen, wenn es um die Vorhersagen geht. Was dürfen wir mit Blick auf die letzten Tage im Advent erwarten?

Unsere Modelle sprechen kontinuierlich von Plusgraden am Tag, in den Nächten bleibt es durchweg frostfrei. Im Großen und Ganzen ändert sich am Wetter also erst mal nicht viel.

Warum ist das so?

Schauen wir mal auf den Wind. Der kommt bis zum 27. Dezember fast ausschließlich aus südwestlichen Richtungen. Dadurch werden in der Regel recht milde Luftmassen zu uns geführt. Die stammen überwiegend vom Atlantik. Mit der Folge, dass es eher noch wärmer wird als kälter. In den nächsten Tagen ist beispielsweise ist mit zweistelligen Höchstwerten zu rechnen.

Womit wir bei der Frage der Fragen wären: Heiligabend und an den Weihnachtstagen macht das Wetter eine Ausnahme und es lässt es schneien, stimmt’s?

Wenn Sie schön brav gewesen sind, bekommen Sie vom Weihnachtsmann vielleicht ein Geschenk, aber deshalb noch lange keinen Schnee. Spaß beiseite: Bis zum 24., 25. und 26. Dezember ist es zwar noch etwas hin, um eine zuverlässige Vorhersage abzugeben, aber der grobe Trend verheißt für Ihre Sehnsucht nach weißer Weihnacht nichts Gutes.

Das ist ist nicht Ihr Ernst! Der Leipziger Hobbymeteorologe Peter Noack hat in der LVZ gerade erst vorgerechnet, dass wir dieses Jahr wieder mal dran wären mit Schnee.

Ich schätze Peter Noacks Umgang mit den Daten, die er bei uns jeden Tag telefonisch abfragt. Aber ich fürchte, auch dieses Jahr wird Weihnachten eher grün als weiß. Die Chancen auf Festtage im Schnee liegen nur bei etwa 20 Prozent.

Was raten Sie uns?

Den Leipzigern, die sich nach weißer Weihnacht sehnen, ist ein Ausflug zum Fichtelberg, nach Zinnwald im Erzgebirge oder auf den Brocken im Harz zu empfehlen. Dort gibt es zum Fest ganz bestimmt Schnee. Im sächsischen Tiefland hatten wir in den zurückliegenden 50 Jahren lediglich neunmal weiße Weihnacht; wobei nur die Fälle gezählt wurden, bei denen an wenigstens zwei aufeinanderfolgenden Tagen mindestens ein Zentimeter Schnee gelegen hat. Die Chance beträgt also rund 1:5. Wir hatten schon immer sehr lange Perioden ohne Schnee. Weiße Weihnacht ist demnach ein relativ seltenes Ereignis.

Und nun auch noch die Klimaerwärmung. Folglich werden wir in Zukunft immer seltener bis gar keine Feiertage in Weiß verbringen?

So absolut würde ich das nicht formulieren. Immer mildere Winter sprechen zwar dafür, dass in der Leipziger Tieflandsbucht seltener Schnee fällt und weniger Frosttage auftreten. Abweichungen vom Mittel wird es aber auch weiterhin geben. Wir gehen prinzipiell davon aus, dass künftige Winter kalte und schneereiche Witterungszeiträume mit sich bringen. Fallen diese dann auf Weihnachten, ginge Ihr Traum in Erfüllung.

Das sollten sie schon aus moralischen Gründen. Letztmals gab es in Leipzig im Jahr 2010 eine geschlossene Schneedecke zu Weihnachten. Das ist verdammt lang her.

Ich möchte grundsätzlich zu bedenken geben, dass das Wetter kein Empfinden dafür hat, dass wir Menschen meinen, in diesem Jahr mit weißer Weihnacht mal wieder dran zu sein.

Von Dominic Welters