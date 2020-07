„Bella Grünau“: Ein Stadtteil blüht auf dank Pizza und Programm

Leipzig

Wer nah dran steht, fühlt sich wie im Rekordsommer 2019. Die Flammen aus dem Ofen schicken ein Hitzeflimmern auf die Wiese und potenzieren die Wärme des Freitagabends. Vincent Zimmer legt sogar noch einen Holzscheit drauf, damit es stärker bollert – schließlich soll hier gleich Pizza gebacken werden. „Bella Grünau“ heißt das Projekt, das die Ratzelwiese im Wohnkomplex 8 noch bis Mitte August zu einer temporären Pizzeria und einem Ort von lockerer Begegnung und Freizeitspaß macht.

Ort zum Mitgestalten mit demokratisierender Wirkung

Vincent Zimmer gehört zum Verein Kollektiv Plus X. Der hat zusammen mit den soziokulturellen Zentren Komm-Haus und Die Villa einen Gemeinschaftsort für Grünauer kreiert, den die Bevölkerung des Stadtteils mitgestalten kann. „Durch Intervention im öffentlichen Raum schaffen wir Treffpunkte, die inklusiv sind und eine demokratisierende Wirkung haben“, beschreibt er die Idee. Das Kollektiv aus Designern und Städteplanern mit Sitz in Leipzig, nominiert für den German Design Award 2020, hat unter anderem auch Projekte in Berlin und Halle umgesetzt. Immer bewegen sich die sieben Mitglieder an der Schnittstelle von Kunst, Raumplanung, Design und sozialer Arbeit.

Das ist auch der Ratzelwiese anzusehen, die als Sammelsurium aus bunten, theaterähnlichen Holz-Kulissen und Sonnenschirmen die öffentliche Neugier auf sich zieht. Eine kleine Bühne, eine Spiellandschaft, eine Kletterwand, Tischtennisplatte und mit Tuch überspannte Abschnitte zum Relaxen entwickeln Magnetwirkung; dazu gibt‘s Bio-Klo und Hygienestation – und im Zentrum natürlich den Freiluft-Pizzaofen.

Ein Gemeinschaftsgefühl entsteht

Seit dem 11. Juli können Besucherinnen und Besucher immer freitags und samstags zwischen 16 und 21 Uhr ihre Teig-Fladen selbst belegen und backen. Wie leicht sich daraus auch ein Gemeinschaftsgefühl bildet, zeigt der Blick in die offene Küche: Kinder und Jugendliche stehen nebeneinander und schnippeln die Zutaten von Tomaten über Zucchini und Champignons bis zu Zwiebeln, kommen ins Gespräch.

„Mit dem Zuspruch sind wir sehr zufrieden“, sagt Komm-Haus-Mitarbeiterin Martina Lück. „Zur Eröffnung waren rund 300 Leute da, auch aus anderen Stadtteilen – das ist uns wichtig.“ Die Grünauer Bevölkerung hat „Bella Grünau“ jedenfalls längst mehr als akzeptiert. Dass bislang kein einziges Objekt des Areals beschädigt oder besprüht wurde, sagt viel aus. Und schon bevor der Betrieb an den Wochenenden losgeht, stehen Kinder und Jugendliche Schlange, um bei den Vorbereitungen zu helfen.

„Toll, dass die Fläche belebt wird“

„Ich finde es richtig schön hier“, sagt die elfjährige Emily, die mit ihrem achtjährigen Bruder Luca ganz in der Nähe wohnt. Zu den regelmäßigen erwachsenen Besuchern und Helfern gehört Nadine Priske. „Ich war zur Eröffnung da und begeistert“, sagt sie. „Toll, dass diese Fläche belebt wird – von einem sehr netten Team übrigens.“

Ein paar Meter weiter zerlegt Kollektiv-Mitglied Ezra Dilger gerade mit den Pädagoginnen Conny und Kerstin vom Wohnheim Dahlienstraße mehrere Holzpaletten. Aus den Bestandteilen sollen Blumenkästen entstehen; eins der gestalterischen Angebote im Rahmen des Projekts. „Wir möchten ein Hochbeet für behinderte Kinder bauen“, erzählt Conny. Auch hier sind anwohnende Kinder eifrige Mithelfer.

Nach dem Kulki geht’s auf die Ratzelwiese

Richtig Fahrt auf nimmt das Leben von „Bella Grünau“ bei gutem Wetter immer gegen 18 Uhr, wenn viele vom nahe gelegenen Kulkwitzer See kommen. Dann gibt‘s Pizza und Programm. Am Samstag zaubert Jose Armando Contreras aus Venezuela auf der E-Gitarre, Mr. Olsen legt groovigen Funk auf und eine Brass Band bedient viel Blech. Ein Beispiel für das Einbinden der Bewohner wird Florian liefern. Der 13-Jährige präsentiert gegen 16.30 Uhr Zaubertricks. Und was er nach der Show isst – man kann es sich denken.

Von Mark Daniel