Im tiefen Leipziger Westen eröffnet am Samstag eine ganz besondere Pizzeria: Hinter dem Namen „Bella Grünau“ steckt ein temporärer Treffpunkt für Anwohnerinnen und Anwohner auf der Ratzelwiese. Dort kann man nicht nur Pizza backen, sondern auch Kultur erleben.

„Bella Grünau“ – ungewöhnlichste Pizzeria Leipzigs eröffnet am Samstag

