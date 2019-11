Benefizkonzert „Leipzig hilft Kindern“: Wie diese Projekte Kindern helfen

Leipzig

Am Sonnabend geht im Gewandhaus das Benefizkonzert der Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“ über die Bühne. Es finanziert einen großen Teil der Stiftungsarbeit – rund 118 000 Euro werden dieses Jahr bereitgestellt – für 25 Projekte. Die LVZ stellt drei von ihnen vor.

Neue Helden gesucht

Sich für Gleichberechtigung einsetzen und jungen Männern ein Vorbild sein – das will das Projekt „Heroes“ des Vereins RAA Leipzig. Im Bild: Projektleiterin Nile Blum, und die Gruppenleiter Fouad El Moutaoakkil und Baraa Alkurdi. Quelle: André Kempner

Noch ganz am Anfang steht das Projekt „Heroes“ des Vereins RAA Leipzig – und neue Helden sucht das Projekt dringend. Welche Superkraft sie mitbringen müssen? Die Bereitschaft, sich für Gleichberechtigung und gegen Unterdrückung im Namen der Ehre einzusetzen. „Unsere Themen sind Identität, Gleichberechtigung, Menschenrechte, Ehre, Geschlechterbilder, Männlichkeit“, erklärt Gruppenleiter Fouad El Moutaouakkil. Mit Theaterworkshops und Diskussionen werden bei Heroes junge Männer zwischen 16 und 22 Jahren für Gleichberechtigung und eine kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit sensibilisiert. Wer mitmacht, kann schließlich selbst zum „Hero“ werden. Anschließend tragen sie ihr Engagement in die Schulen. An wen sich das Programm richtet? „An alle Menschen mit Migrationshintergrund. Religion spielt bei uns aber keine Rolle“, sagt Baraa Alkurdi, ebenfalls Gruppenleiter. „Wenn alles gut geht, hoffen wir, dass wir auch bald einen Mädchenbeirat gründen können, um mehr Perspektiven einzubringen“, wünscht sich Projektleiterin Neli Blum.

Yoga für Herzchen

Will herzkranken Kindern mit Yoga eine Freude machen: Sophia Scholz vom Herzkind-Verein. Florian Löffelbein von Herzzentrum begrüßt das Angebot. Quelle: André Kempner

Kraft, Ausdauer, Wettbewerb – wer mit Herzfehler zur Welt gekommen ist, ist beim Sport oft benachteiligt. Wieso es also nicht einmal versuchen mit: Ruhe, Balance und Ausgeglichenheit? Beim „HerzchenYoga“ des Herzkind-Vereins von Sophia Scholz können junge Herz-Patienten im Alter von sechs bis 17 Jahren Gutes für Körper und Geist tun. „Kinder mit Herzfehler sind oft im Krankenhaus und in der Therapie“, erklärt Scholz, die selbst mit einem seltenen Herzfehler geboren ist. „Hier haben sie die Möglichkeit, mal Pause zu machen und trotzdem etwas Gutes für ihren Körper zu tun. Die Entspannungsstechnicken beim Yoga helfen zudem mit dem Stress umzugehen, mit dem Herzpatienten konfrontiert sind.“ Dem Doktor gefällt das. „Die körperliche Aktivität tut den Kindern gut und ist auch für die Langzeitprognose wichtig. Wir können das nur unterstützen“, sagt Kinderarzt Florian Löffelbein vom Herzzentrum. Doch bevor es mit dem „HerzchenYoga“ weitergeht, braucht Sophia Scholz selbst eine helfende Hand. Denn aktuell sucht sie ein neues Yoga-Studio für ihr „HerzchenYoga“. Wer helfen kann: info@herzkind.de

Vom Bewegungslegastheniker zum Bewegungsfreak

Musikleiter Manuel Kluth und Tanzpädagogin Laure Schütte halten das Heizhaus für einen „kreativen Ort der Inspiration“. Quelle: André Kempner

Eigentlich weiß jeder, wie wichtig Bewegung für Körper und Psyche ist – und das soziale Miteinander. Doch viel zu oft scheitern junge Menschen am Zugang oder Wissen über die vielfältigen Angebote. Gerade für Kinder in benachteiligten Strukturen ist dies oft eine große Hürde. Das Heizhaus des Vereins Urban Souls in Grünau hat es sich zur Aufgabe gemacht, dies zu ändern. Von hier aus organisiert der Verein verschiedene Tanz- und Bewegungsworkshops in den Schulen Grünaus: von Kampfsport bis Standard-Tanz. Außerdem berät eine anerkannte Ernährungsberaterin über die richtige Ernährung. Nebenbei fungiert das Heizhaus als Skatehalle oder Austragungsort für Tanz-Battles. Tanzpädagogin Laura Schütte findet: „Das Heizhaus ist ein Ort für alle Menschen, um sich kreativ und in Bewegung ausleben zu können.“ Und Musikleiter Manuel Kluth sagt: „Jeder hat hier die Chance, etwas Neues in sich zu finden und sich inspirieren zu lassen.“

Samstag, 1. Dezember, 20 Uhr, Gewandhaus: Franz Welser Möst dirigiert Werke von Richard Strauss und Ludwig van Beethoven, Solist am Klavier ist Igor Levit. Restkarten und Rückläufer gibt’s mit sehr viel Glück noch an der Abendkasse. Wenn Sie die Arbeit der Stiftung unterstützen möchten, ist Ihre Spende willkommen: Sparkasse Leipzig IBAN: DE16860555921100902003; BIC: WELADE8LXXX; Verwendungszweck: Spende für die Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“; www.leipzig-hilft-kindern.de

Die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ Die Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“ wurde 2009 gegründet. Stifter sind die Sparkasse Leipzig, die Verbundnetz Gas AG, das Gewandhaus, die Porsche AG und die Leipziger Volkszeitung.

Von Bastian Schröder