Leipzig

Die Kohlendioxid-Steuer ist mit Beginn des neuen Jahres gestiegen und hat den Preis für Benzin und Diesel an vielen Tankstellen in die Höhe schnellen lassen. Statt der 1,5 Cent, die der Kraftstoff dadurch teurer wird, legte der Preis am Neujahrstag jedoch um ein Vielfaches zu. So wurden an einzelnen Leipziger Tankstellen neue Rekordpreise verlangt. Bis zu 1,90 Euro kostete ein Liter Super E5 beispielsweise an Zapfsäulen in Mockau und Schönefeld. Diesel lag in der Spitze bei knapp 1,60 Euro. Bei den hochwertigsten Super-Benzin-Sorten einzelner Anbieter sprang der Preis sogar zeitweise auf über zwei Euro.

Doch woher kommt der starke Anstieg? Nach Berechnungen des ADAC dürften sich Benzin und Diesel durch die höheren CO2-Abgaben eigentlich nur ungefähr um je eineinhalb Cent verteuern. Statt 25 Euro je Tonne ausgestoßenen Kohlendioxids (CO2) sind nun 30 Euro Steuer fällig. Das wirke sich zwar auf die Kraftstoffpreise aus, allerdings nicht so stark wie Anfang 2021, als zusätzlich auch die zuvor reduzierte Mehrwertsteuer auf ihr normales Niveau zurückkehrte.

Preisunterschiede von 30 Cent pro Liter in Leipzig

Hauptursache für den hohen Preis ist laut ADAC der gestiegene Rohölpreis. So notiert Rohöl der Sorte Brent mit rund 79 Dollar je Barrel um etwa fünf Dollar höher als in der Vorwoche. Insgesamt haben die Rohölpreise im Jahr 2021 deutlich zugelegt. Es läuft laut Experten auf den stärksten Anstieg seit dem Jahr 2009 hinaus. Da die Beschränkungen im Reiseverkehr weitgehend aufgehoben wurden, ist auch die Nachfrage nach Rohöl deutlich gestiegen.

Die Vermutung, dass einzelne Kraftstoffkonzerne und Tankstellenbetreiber zu Jahresbeginn kräftig draufschlagen, wird durch eine Beobachtung gestützt: Innerhalb der Stadt ist das Preisgefälle riesengroß. Schnäppchenjäger bekamen den Liter Super-Benzin auch am Neujahrstag zu einem Preis von rund 1,60 Euro. Der Liter E10 lag in der Regel noch drei bis vier Cent darunter. Damit waren die Preise teilweise sogar niedriger als in den Tagen vor Silvester.

So lässt sich Geld sparen beim Tanken

Was hilft, um zu sparen? Neben der Nutzung von Preisvergleichs-Apps wie Clever-Tanken, Mehr-Tanken oder der ADAC-Spritpreis-App macht es vor allem Sinn, Tankstopps zu bestimmten Tageszeiten einzuplanen. Der ADAC rät Autofahrern vor allem in den Abendstunden zu tanken. Laut Auswertungen des Automobilclubs kosten Benzin und Diesel in aller Regel in den Morgenstunden um 7 Uhr am meisten, abends zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr ist Kraftstoff hingegen am günstigsten. Wer dann tankt kann im Schnitt bis zu sieben Cent je Liter sparen.

Von Robert Nößler