Leipzig

Am späten Freitagnachmittag erlebten der Leipziger Zoo-Chef Jörg Junhold, der verantwortliche Tierpfleger Thomas Günther, Seniorkurator Gerd Nötzold und Medienvertreter, wie der neue Teil der Leipziger Elefantenherde aus dem Tierpark Berlin sein neues Zuhause kennenlernte. Scheinbar entspannt verweilten die Tiere auf der Außenanlage, schmeckten das Gras ab und beschnupperten den Wassergraben. Auf der Anlage nebenan klopften Elefantenbulle Voi Nam, der die Leipziger Gruppe mit Rani, Sohn Kiran und Tante Don Chung bildet, schon mal an die Tür.

Eine ganz persönliche Beziehung

Tierpfleger Thomas Günther ist ein versierter Elefantenexperte, der von 1988 bis 2007 im Berliner Tierpark gearbeitet hat und die Neulinge persönlich kennt. Mit Elefantenkuh Kewa war er in den ersten sechs Wochen nach ihrer Geburt nonstop zusammen. „Als wir uns jetzt wiedergesehen haben, hat sie sich gefreut und Hallo gesagt“, erzählte er am Freitag nebenbei. Im Vorfeld wurde ganz genau geschaut und abgewogen, wie sich ein funktionierendes Sozialgefüge aufbauen lasse, um eine Nachzucht der stark vom Aussterben bedrohten Tiere zu sichern. „Ich würde mich schon sehr wundern, wenn unsere Prognosen nicht aufgehen würden. Wer die Leitkuh wird, ist allerdings noch nicht klar“, ließ Günther verlauten.

Anzeige

Thomas Günther (vorn) kennt die Berliner Elefantenkuh ganz genau, wie er am Freitag auf der Außenanlage im Leipziger Zoo erzählte. Quelle: Regina Katzer

Weitere LVZ+ Artikel

„Sechser im Lotto mit Zusatzzahl!“

Der Berliner Familienverband mit einer erwachsenen Kuh, drei Kälbern und einer Freundin der Gruppe „sei wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl“, sagte Zoo-Chef Junhold euphorisch. Berlin baue ein neues Elefantenhaus für ausschließlich afrikanische Tiere, deshalb hätten die Leipziger die komplette asiatische Herde übernehmen können. Schrittweise werde man nun die Leipziger an die Ex-Berliner Dickhäuterfamilie heranführen: „Durch die Tür unterhalten sie sich ja schon.“

Zur Galerie Das sind die neuen Dickhäuter im Leipziger Zoo

Die Neuen in Leipzig

Die erste schwergewichtige Ladung ist bereits am Donnerstag in der Messestadt angekommen: Die Asiatische Elefantenkuh Kewa reiste im umgebauten Schiffscontainer mit Tochter Pantha und Sohn Edgar an. Am Freitag folgten ihre Tochter Thuza und Freundin Astra ins neue tierische Heim an der Pfaffendorfer Straße. „Die Elefanten gehen im Beisein ihrer vertrauten Berliner Pfleger sehr souverän mit der neuen Situation um. Wir freuen uns auf die bevorstehende Zeit mit dem spannenden Eingewöhnungsprozess bei uns“, sagte Seniorkurator Gerd Nötzold, der sich ganz engagiert um die Tiertransporte kümmerte.

Er habe mit dem Berliner Tierpark verhandelt, durchgehalten und auch Tiefen überwunden. „Wir denken positiv und hoffen, dass die Eingewöhnung und Zusammenführung der zwei Herden auf unserer Anlage, die extrem flexibel ist, gut funktioniert. Hellseher sind wir allerdings nicht...“, so Nötzold. Wann die Vereinigung der Leipziger und Berliner Elefanten passieren werde, lasse sich schwer vorhersagen – auf jeden Fall bevor der erste Schnee falle, versprach der Seniorkurator.

Ab Sonnabend können die Zoo-Besucher die neuen und alten Dickhäuter auch sehen!

Mehr Infos aus dem Leipziger Zoo lesen Sie hier!

Von Regina Katzer