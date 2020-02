Bernd Merbitz hat die CDU verlassen

Leipzig

Bernd Merbitz ist kein Mitglied der Christlich Demokratischen Union ( CDU) mehr. Wie der ehemalige Leipziger Polizeichef am Samstag auf Nachfrage der LVZ mitteilte, hat er die Partei zum 1. Februar 2020 verlassen. Zu den Gründen wollte er sich im Detail nicht äußern. Man habe sich mit dem Landesvorsitzenden verständigt, so Merbitz.

Merbitz, der auch Präsident des SC DHfK ist, scheiterte im vergangenen Jahr bei der Wahl in Nordsachsen und verpasste den Sprung in den Landtag. Er unterlag mit 31,6 Prozent der Erststimmen der AfD-Kandidatin Gudrun Petzold (33,3 Prozent). „Es ist zwar schade, dass es nicht geklappt hat. Aber ich bin ok und gehe auch nicht im Groll“, erklärte er nach der Wahlniederlage im Interview mit der LVZ.

Bernd Merbitz war 44 Jahre bei der Polizei, war unter anderem Landespolizeipräsident und bis Anfang 2019 Leiter der Polizeidirektion in Leipzig. Nach der Wende wurde er CDU-Fraktionschef im Kreistag des Muldentalkreises und gehörte seit 2008 als Beisitzer dem Landesvorstand der CDU Sachsen an. Anfang des Jahres erklärte sich Merbitz bereit, an der Aufarbeitung der Silvesterkrawalle im Leipziger Stadtteil Connewitz mitzuwirken.

Von fbu