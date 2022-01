Leipzig

Die Forderung liegt nicht zum ersten Mal auf dem Tisch des Leipziger Oberbürgermeisters: Zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus übergab die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig Burkhard Jung (SPD) eine Erklärung zum ehemaligen KZ-Außenlager „HASAG Leipzig“ – mit dem Appell, die Zustände dort zu ändern. Denn das Gelände an der Kamenzer Straße, auf dem sich 1944 und 1945 das größte Frauenaußenlager des KZ Buchenwald befand, ist in Besitz eines Mannes, der offenbar zur Neonazi-Szene gehört. 

Unter anderem das „Ladenschluss“-Bündnis hatte im Dezember 2019 in einem offenen Brief den „unerträglichen Zustand“ im Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf angemahnt. 2007 hatten dort mutmaßliche Rechtsradikale begonnen, die Fläche für Konzerte und Veranstaltungen zu nutzen. Im Jahr 2017 bezog zudem ein Kampfsportzentrum dort seine Trainingsräume. Dessen Betreiber soll ebenfalls dem rechten Spektrum angehören. Der Club zog 2020 nach Taucha, doch das Problem blieb: Im vergangenen Jahr siedelte sich der „Sin City Boxgym“ an. Dass dort bei einer polizeilichen Razzia Ende April 2021 eine Hakenkreuzfahne gefunden wurde, bestreitet der Club. In einer Stellungnahme verweist er auf benachbarte Probenräume als tatsächliche Fundstelle.

Eine Gedenktafel vor dem Areal an der Kamenzer Straße wurde bereits mehrfach zerstört. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2017. Quelle: privat

Unstrittig ist: Weil der Eigentümer des Geländes derselbe ist, hat sich die Problemlage nicht verändert. Eine am Ort angebrachte Gedenktafel wurde mehrfach zerstört. „Die Nutzung eines früheren KZ-Geländes durch Neonazis ist ein Skandal und bagatellisiert das Leid der dort früher inhaftierten Gefangenen“, kritisiert die Gedenkstätte für Zwangsarbeit, „dieser Zustand ist unwürdig und nicht hinnehmbar.“ Der sächsische Verfassungsschutz führt den Ort als „rechtsextrem genutzte Immobilie“, wie der Freistaat nach einer Anfrage der Leipziger Linken Juliane Nagel bestätigte.

Mehr als 5000 Frauen mussten Munition und Waffen herstellen

Zwischen Juni 1944 und April 1945 waren auf dem Gelände des größten sächsischen Rüstungskonzerns HASAG (Hugo Schneider AG) mehr als 5000 Frauen gezwungen worden, Munition und Waffen herzustellen. Das für Ausbeutung, Gewalt und Tod während der NS-Zeit stehende Gebäude ist das einzige noch erhaltene bauliche Relikt eines KZ-Außenlagers im Stadtgebiet von Leipzig – und damit ein Ort von herausragender historischer Bedeutung, wie Jonas Kühne betont. Der Vorsitzende des Trägervereins fordert in der abgegebenen Erklärung, Gebäude und Gelände in das Eigentum der öffentlichen Hand übergehen zu lassen. „Die heutige Nutzung des Gebäudes stellt ein Bedrohungsszenario dar, das ein Aufsuchen des Ortes im Rahmen von Gedenkveranstaltungen oder Bildungsarbeit nahezu unmöglich machen.“ Das betreffe auch Besuche mit Überlebenden und Angehörigen, „denen der jahrelange Missbrauch des Areals schwer zu vermitteln ist“.

Die einer Enteignung gleichkommende Forderung ist allerdings juristisch nicht umsetzbar: Wegen undemokratischer politischer Gesinnung kann kein Privatbesitz aberkannt werden. Der Stadtrat formulierte im Mai 2020 in einem Beschluss, „dass der Gebäudekomplex (...) von besonderer Bedeutung ist“ und „die aktuelle Nutzung durch Neonazis verurteilt“ wird. Dazu befand OBM Jung vor zwei Jahren in seiner Antwort auf den offenen Brief des „Ladenschluss“-Bündnisses, die Situation sei „skandalös und unerträglich“ und „wir wollen das nicht dulden“. Doch der angekündigte Versuch, Aktivitäten „dieser Nutzer“ auf dem Gelände zu unterbinden, hatte keine Konsequenzen.

Landesamt sieht in Gebäude kein Denkmal

Zerknirscht fällt daher auch die städtische Stellungnahme zum jüngsten Schreiben der Gedenkstätte für Zwangsarbeit aus: „Die Situation auf dem früheren HASAG-Areal ist unbefriedigend und beschämend“, heißt es. „Das Grundstück befindet sich in Privatbesitz, es ist bisher nicht gelungen, es durch das Landesamt für Denkmalpflege als Denkmal anerkennen zu lassen. Seriöse Verkaufsverhandlungen sind bisher leider nicht zustande gekommen.“

Hätte das besagte Landesamt den Gebäudekomplex unter Denkmalschutz stellen können, „wäre vielleicht eine Veränderung machbar gewesen“, so ein Fachmann aus dem Rathaus. Doch die Behörde kam zu dem Schluss, die einstige Nutzung für Zwangsarbeit sei in baulicher und architektonischer Sicht nicht mehr darstellbar.

Von Mark Daniel