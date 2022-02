Beschwerden über Geschäftsführer einer Leipziger Kita kommen vor Ausschuss

Leipzig

Die Berichterstattung über den Streit zwischen Eltern und dem Geschäftsführer der Kita „Multikulturelle Kinderstube“ hat Aufmerksamkeit und Reaktionen hervorgerufen – sowohl unter Leserinnen und Lesern als auch in der Kommunalpolitik. In Kommentaren auf Facebook wird die schwierige personelle Lage in Kindertagesstätten im Allgemeinen genauso kritisiert wie die angespannte Situation in der „Multikulturellen Kinderstube“ im Besonderen.

Userin Maria Mi bestätigt die Erfahrungen mit der Lindenauer Kita, die Eltern jetzt in einem Offenen Brief anprangerten. Bis 2017 besuchten ihre beiden Kinder die Einrichtung der Augsburger Lehmhausgruppe. „Die Erzieher haben sich große Mühe gegeben – und wurden dann auch noch gekündigt, als sie auf die Zustände aufmerksam gemacht haben. Wir sind dann glücklicherweise gewechselt, mit mindestens 15 anderen Kindern.“

Kompetenz vermisst

Trude Schmidt kritisiert allgemein das Fehlen „von Kontrollen und fähigen Kräften, wenn man sich manchmal anschaut, wer die Erzieherausbildung machen darf“. Sie vermisst die nötige fachliche Kompetenz; ebenso in Schulen oder Altenheimen. „Aber wegen des Mangels an allem wird alles geduldet.“ Diejenigen, die gute Arbeit leisteten, „kriegen immer mehr aufgebürdet und erkranken psychisch oder körperlich daran. Das muss sich ändern und hierfür setzt Politik die Voraussetzungen.“

Eine Reaktion auf den Offenen Brief zum Krach in der „Kinderstube“ gab es aus den Reihen der ebenfalls angeschriebenen Politikerinnen und Politiker. Stadträtin Juliane Nagel (Die Linke) antwortete dem Elternbeirat, sie habe das Thema an den Jugendhilfeausschuss gegeben, dem sie angehört. „In der nächsten Sitzung am 28. Februar werden wir uns darüber berichten lassen“, kündigt sie an. „Ich habe das Amt aber auch aufgefordert, den Problemen nachzugehen.“

Erzieherinnen abgekanzelt

Anlass für den Offenen Brief ist die Unzufriedenheit der Eltern mit der anhaltenden akuten Personalnot in der Einrichtung in der Endersstraße. Die Ursache hierfür sei das Verhalten des Geschäftsführers der Augsburger Lehmhausgruppe. Er praktiziere eine „chauvinistische, patriarchalische Unternehmenskultur“ und kanzele die Erzieherinnen ab. Ehemalige Angestellte bestätigen das. Seit April 2020 hätten mindestens zehn von ihnen die Kita aus diesem Grund verlassen. Seit August gibt es keine Leitung mehr. Weil der Träger den Personalschlüssel nicht einhalten kann, wurde die Zahl der Kita-Plätze deutlich reduziert. Einige Eltern mussten sich zum 1. März eine neue Einrichtung für ihre Kinder suchen.

Anwalt zurückhaltend

Der Anwalt des Geschäftsführers signalisierte am Freitag gegenüber der LVZ, dass der Offene Brief „Behauptungen enthält, die nicht den tatsächlichen Umständen entsprechen und darüber hinaus gegenüber meiner Mandantschaft strafrechtlich relevante Aussagen enthält“. Genauer wurde er nicht. Auf LVZ-Anfrage am Mittwoch erklärte der Jurist: „Wir möchten das Thema nicht in der Öffentlichkeit ausbreiten. Jetzt kommt es darauf an, dass die Beteiligten miteinander reden.“

Der Elternbeirat ist mit den bisherigen Reaktionen auf den Brief zufrieden. „Wir haben viel Zustimmung aus der Elternschaft und von außen bekommen“, berichtet Mitglied Stefan Bergelt. „Hoffentlich kommt etwas in der Kita in Bewegung.“

