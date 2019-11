Besetzte Häuser und Neonazis: So waren die 1990er in Leipzig-Connewitz

Leipzig

Szene-Stadtteil, linke Hochburg, Zentrum der Subkulturen, rechtsfreier Raum – für den Leipziger Stadtteil Connewitz gibt es viele Synonyme, je nachdem, wer darüber spricht. Zuletzt wurden Vorwürfe laut, im Quartier habe sich in den 1990er Jahre eine Klientel angesiedelt, die immer gewalttätiger werde. Historiker Sascha Lange ist gebürtiger Connewitzer, kennt die Situation vor seiner Haustür genau. Im Interview mit der LVZ spricht er über die wilde Nachwendezeit, über ein Schlüsselereignis im November 1992 und über die aktuelle Situation.

Frage: Die frühen 1990er Jahre in Connewitz sind wieder Stadtgespräch. Wie war es denn damals?

Sascha Lange: Zunächst muss man wissen: Connewitz war ein Kind der Montagsdemos in Leipzig. Viele der späteren Hausbesetzer kamen von diesen Demos aus dem Herbst 1989, die sich 1990 allmählich intoleranter gestalteten. In Connewitz, wo damals ganze Straßenzüge leer standen, fanden sie neue Nischen für sich. Parallel dazu hatte der Stadtteil aber auch seit den 1980er Jahren schon einen alternativen Ruf, so dass sich immer mehr Menschen zusammenfanden, um einen drohenden Abriss des Leerstands zu verhindern. Das war ein wahrlich bunt zusammen gewürfelter Haufen: Hippies, Pazifisten, Punker, viele Jugendliche aus anderen Subkulturen. Die Connewitzer Szene war auch in den 1990er Jahren schon sehr heterogen – mit vielen unterschiedlichen Ideen. Manche suchten nur billigen Wohnraum, andere wollten Kulturprojekte aufbauen, andere haben Proberäume oder Bühnen gesucht, Cafés wurden eröffnet. Das war alles zunächst gar nicht so politisch geprägt. Die Politisierung in Connewitz setzte erst ein, als jeden Tag Nazi-Schlägergruppen im Stadtteil Jagd auf Bewohner machten und die Polizei nichts unternahm.

Zur Person: Sascha Lange Sascha Lange wurde 1971 in Leipzig-Connewitz geboren, lebt seither in der benachbarten Südvorstadt. Der Sohn von Kabarettist Bernd-Lutz Lange ist gelernter Theatertischler, promovierter Historiker und Autor – vor allem zu Themen der Jugendkulturen. 2013 wurde sein Buch „ Depeche Mode Monument“ (Aufbau) veröffentlicht, 2015 folgte „Meuten, Swings & Edelweißpiraten“ (Ventil) und schließlich 2018 „Behind The Wall – Depeche Mode-Fankultur in der DDR“ (Ventil).

Die frühen 1990er Jahre werden heute auch gern Baseballschläger-Jahre genannt. Die Gewalt der Neonazis gab es überall.

Sascha Lange: Das war natürlich kein rein Leipziger Phänomen, ganz im Gegenteil. Das passierte so in ganz Ostdeutschland und in anderen Leipziger Stadtteilen. In der Reudnitzer Kreuzstraße sind beispielsweise jeden Abend Neonazis in Formation vor einem besetzten Abbruchhaus aufmarschiert und haben es angegriffen. Jeden Abend. Und irgendwann mussten sich die Bewohner eingestehen: Wir müssen hier weg. Letztlich hat sich so alles auf Connewitz konzentriert. Die rechte Gewalt nahm Anfang der 1990er Jahr sprunghaft zu, der Staat reagierte aber nicht darauf – weil er mit sich selbst zu tun hatte. Es entstand ein Machtvakuum, welches die rechten Schlägergruppen massiv auszunutzen wussten.

„Mythos Connewitz “

Viele sagen, Connewitz wurde dann zu einer Art Insel in Ostdeutschland.

Sascha Lange: Das hatte auch mit dem „Mythos Connewitz“ zu tun, der sich schon seit den Punker-Tagen in den späten 1980er Jahren allmählich aufbaute und der übrigens auch unter den Nazi-Schlägern zu kursieren begann. Im Prinzip beruhte dieser „Mythos“ zunächst nur auf Gerüchten, die sich verselbstständigten. Letztlich zogen immer mehr Menschen in den Stadtteil, weil sie dachten: In Connewitz werden wir nicht mehr jeden Tag von Nazis überfallen, sondern nur noch einmal pro Woche. Das war in dieser Zeit schon ein echter Schritt nach vorn.

Was hat die Politik gegen die Überfälle unternommen?

Sascha Lange: Die Angriffe der Nazis wurden lange einfach als rivalisierende Jugendgangs wahrgenommen. Leipzig bekam mit Hinrich Lehmann-Grube einen Oberbürgermeister aus Hannover, der zwar jede Menge Westerfahrung mitbrachte, der aber keinerlei Kenntnisse über die Begebenheiten vor Ort hatte und deshalb von „Anarchisten und Chaoten in Connewitz“ sprach. Lehmann-Grube stülpte den Bewohnern in Connewitz einfach sein westdeutsches Klischee über. Die Connewitzer wurden in die linksextreme Ecke geschoben, obwohl viele einfach nur aus den Subkulturen kamen. Die Punks, HipHopper, New Waver, Metaller und Gruftis wollten dort im Leipziger Süden einfach ihre Jugendkultur ausleben.

Kreuzberger bleiben in ihrer Blase

Ex-Bürgermeister Holger Tschense spricht davon, dass es vor allem westdeutsche Anarchisten waren, die in Connewitz wohnten. Stimmt das?

Sascha Lange:Das kann ich so nicht bestätigen. Wenn man Anfang der 1990er Jahre durch Connewitz lief, sah man ein Abrissviertel. Es gab nur verfallene Häuser, keine coolen Kneipen, keine Dönerbude. Da war nichts. Wieso sollte ein Westdeutscher aus Berlin-Kreuzberg oder Hamburg seine schöne Subkultur-Blase verlassen, um in ein Abrissviertel ohne Heizung und fließend Wasser zu ziehen? Dass westdeutsche Autonome in Connewitz den Ton angegeben haben, ist völlig aus der Luft gegriffen. Dazu fehlen jegliche Belege.

Trotzdem gab es eine gewissen Form von Anarchie – leerstehende Häuser, die einfach bewohnt wurden, später auch mit Unterstützung der Stadt.

Sascha Lange:Das passierte auch aus einer gewissen Naivität heraus. Die Leute sagten sich: Die Häuser waren vorher Volkseigentum, ich war auch das Volk, also nehme ich mir jetzt meinen Teil. Die Stadt hat den Besetzern relativ geduldig erklärt, dass es gewisse Rechtsformen benötigt – und die Leute gründeten schließlich Vereine, um ordentliche Verträge machen zu können. Man muss aber auch klar sagen: Nicht jeder in Connewitz war beseelt vom Traum gemeinsam ein Haus zu bewohnen. Es gab auch zum Beispiel Abbruchhäuser, in denen Teenager lebten, die von ihren Eltern davongelaufen waren. Die klauten Autos und fuhren damit herum: Im Viertel hießen sie nur „Crash Kids“. Die haben den negativen Ruf des Viertels stark genährt. Das führte dazu, dass die Leipziger CDU ständig nur noch von Räumung sprach und sich die Situation im Herbst 1992 immer weiter aufheizte. Dann kam das berühmte Schlüsselerlebnis.

Das Fass läuft über

Sie meinen die Straßenschlachten vom 27. zum 28. November 1992?

Sascha Lange:Im Umfeld dieser „Crash Kids“ wollte die Polizei eine Personenfeststellung machen, in deren Verlauf eine junge Polizistin einem Punker in den Bauch schoss. Und anstatt erste Hilfe zu leisten oder einen Krankenwagen zu rufen, sprangen die Beamten in ihr Auto und fuhren davon. Das verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Viertel, auch mit den Gesetzmäßigkeiten der Stillen Post: Am Ende hieß es, der Punker sei bei einer anstehenden Räumung erschossen worden. Das passierte in einer Zeit der ausländerfeindlichen Angriffe von Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda – bei denen die Polizei nicht eingriff. Alles vermengte sich und brachte das Fass in Connewitz zum Überlaufen. So eine Randale lässt sich keineswegs rechtfertigen, auch der Schuss der Polizistin rechtfertigt es nicht, dass hunderte Jugendliche in der Nacht Barrikaden bauten und die anrückende Polizei angriffen. Aber es ist trotzdem wichtig, die Kausalzusammenhänge zu kennen.

Autonome liefern sich im März 1992 eine Straßenschlacht mit der Polizei. Quelle: LVZ

Beruhigte sich die Situation danach wieder?

Sascha Lange: Die Stadt hat zum Glück nicht weiter auf Eskalation gesetzt. Die Häuser wurden nicht geräumt, die Hausprojekte bekamen stattdessen eine Struktur, die Alternative Wohngenossenschaft wurde gegründet. Dadurch, dass die Bewohner von Connewitz in Verantwortung genommen wurden, konnte die Situation insgesamt befriedet werden.

In dieser Zeit sind auch zentrale Institutionen im Stadtteil entstanden – das Conne Island, das Werk II, die Distillery. Heute behaupten manche Politiker, diese seien Keimzellen der Gewalt.

Sascha Lange:Dieser regelmäßige Rundumschlag auf Connewitz gehört ins Fach der politischen Polemik. Das ist, wie wenn man beim Fleischer etwas kauft, das nicht schmeckt und man beschuldigt dann den Bäcker nebenan. Es gibt keinerlei Belege dafür, dass zum Beispiel im Conne Island Gewalttaten vorbereitet werden. Gerade auch das Werk II, das häufig in diesem Zusammenhang genannt wird, war im Leipziger Süden lange Zeit der unpolitischste Ort überhaupt. Ich weiß bis heute nicht, warum die CDU im Werk II einen politischen Gegner ausgemacht hat.

Rechtsfreier Raum Connewitz ?

Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) spricht von rechtsfreien Räumen, die angeblich in Connewitz existieren. Gibt es diese?

Sascha Lange:Ich würde sagen: Leipzig 1990 – das war ein rechtsfreier Raum. Damals war die eine Ordnungsmacht zusammengebrochen und die nächste noch nicht aufgebaut. Das sorgte für eine gewisse Form von Anarchie. Aber heute? Ich denke, dass das Selbstbewusstsein der Connewitzer für manche Politiker suspekt ist. Dazu gehört leider auch, dass immer mal wieder Mülltonnen angezündet werden oder es zu Situationen kommt, wie beim berühmten „Silvester am Kreuz“. Das ist natürlich nicht in Ordnung und soll auch nicht toleriert werden. Aber nach meiner Ansicht wird das unnötig politisiert und aufgebauscht. Auf dem Augustusplatz findet auch jedes Jahr eine Silvesterfeier statt, dort stehen Tausende, fliegen Blitzknaller und Raketen quer durch die Gegend. Das ist genau dasselbe Chaos, wie am Kreuz. Aber auf dem Augustusplatz gilt so etwas als Volksbelustigung und in Connewitz ist es derweil eine Herausforderung für die Ordnungsmacht. Da wünsche ich mir einfach mal wieder eine Versachlichung.

Inwiefern?

Sascha Lange: Diese Pauschalisierungen eines ganzen Stadtteils, der heterogener ja gar nicht sein könnte, werden derzeit immer weiter auf die Spitze getrieben. Es wohnen in Connewitz so viele verschiedene Menschen unterschiedlichster Altersgruppen. Wenn Connewitz so ein rechtsfreier Raum wäre, wie behauptet wird, dann müsste es dort ja eigentlich extrem viele freie Wohnungen geben, weil alle Angst davor haben. Aber gerade Connewitz ist neben der Südvorstadt doch seit den 1990er Jahren ein extremes Zuzugsgebiet – und dass vor allem auch bei Familien.

Party-People statt Politik

Im Vergleich zu den 1990er Jahren: Wie haben sich die Bewohner verändert?

Sascha Lange: Salopp würde ich sagen: Es gibt in Connewitz mehr Party-People, als noch vor zwanzig Jahren. Der Stadtteil war früher ein Ort mit deutlich mehr politischen Initiativen, wo politische Stellungnahmen veröffentlicht, wo Zeitschriften herausgegeben wurden. Allerdings lässt sich auch nicht von der Hand weisen, dass in der verbliebenen politischen Szene auch eine Radikalisierung zu beobachten ist. Es ist müßig, zu überlegen, ob das an angezündeten Mülltonnen und am Auftreten der Polizei liegt oder ob der Generalverdacht der Behörden als zunehmende Provokation aufgefasst wird. Ich finde es zumindest bedauerlich, dass wieder an einer Eskalationsschraube gedreht wird. Ich kann nur allen Seiten anraten, etwas runter zu kommen und die Verhältnismäßigkeiten zu sehen. Ich hoffe auch sehr, dass Connewitz nicht Opfer des Oberbürgermeister-Wahlkampfes wird, in dem sich die Kandidaten mit ordnungspolitischen Maßnahmen überbieten. Es scheint mir vielmehr nötig, nachhaltig an den Ursachen zu arbeiten, warum Menschen gewalttätig werden und Gesetze übertreten. Dabei spielen die Angst vor der Gentrifizierung, die ganzen Luxusneubauten, die im Stadtteil entstehen und die sich kein Normalsterblicher leisten kann, eine wichtige Rolle. Das muss politisch gelöst werden.

Von Matthias Puppe