Besondere Andacht: 40 Jahre Montags-Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche

Leipzig

Die berühmten Friedensgebete in der Nikolaikirche verbindet man vor allem mit der Friedlichen Revolution 1989 und den anschließenden Montagsdemonstrationen in Leipzig. Allerdings gibt es diese Andachten deutlich länger. Zu Wochenanfang wurde im Gotteshaus daran erinnert: Vor 40 Jahren wurden sie erstmals an einem Montag abgehalten.

Eine Aufnahme vom 18. September 1989: Nach dem Friedensgebet versperren Volkspolizisten den Kirchenbesuchern den Weg Quelle: epd

Der Hintergrund für die Gebete: die atomare Aufrüstung zwischen den Großmächten im Kalten Krieg ab 1979. Die Jugendarbeit der evangelischen Kirchen in Ost- und Westdeutschland rief 1980 erstmals zur Friedensdekade auf. In Leipzig fand die erste Dekade mit täglichen Friedensgebeten im Jahr 1981 in St. Nikolai statt. Eine Junge-Gemeinde-Gruppe setzte sich dafür ein, das Ganze zum wöchentlichen Ritual werden zu lassen; zum ersten Mal geschah dies im September 1982.

Es rumorte

Zu den zentralen Figuren dabei gehörte Christoph Wonneberger. Der 1985 von Dresden nach Leipzig gewechselte Pfarrer organisierte die Gebete gegen staatliche und innerkirchliche Widerstände, wie die Initiative Jugendopposition.de schreibt. Mit dem zunehmenden Rumoren in der Bevölkerung gegen die Zustände in der DDR wandelten sich die Andachten zu systemkritischen politischen Veranstaltungen. Ab September 1988 gab die Leipziger Kirchenleitung dem Druck von oben nach und untersagte den unabhängigen Gruppen die inhaltliche Gestaltung der Friedensgebete.

Nach Protesten wurde diese Regelung im Frühjahr 1989 wieder aufgehoben. Die kritische politische Prägung der Friedensgebete sprach sich herum, an jedem Montag drängelten sich die Menschen im Kirchenschiff. Die Montagsgebete, neben Wonneberger geleitet von Nikolaipfarrer Christian Führer, hatten stetig wachsende Demonstrationen zur Folge, die das Ende der DDR einläuteten.

An diesem Montag nun richtete die schon 1982 präsente Arbeitsgruppe Friedensdienst ein Friedensgebet zum Thema „40 Jahre Friedensgebete“ aus – allerdings nur vor wenigen Gläubigen. Ein Rückblick, in dem nicht nur die Friedliche Revolution ihren Platz hatte, sondern auch das Thema Kalter Krieg, das damals den Anlass gab – und vier Jahrzehnte später wegen des Ukraine-Konflikts neue Sorgen bereitet.

Von Mark Daniel