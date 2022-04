Leipzig

Der Winter ist vorbei, die Handschuhe sind weggepackt, der „grüne Daumen“ kommt wieder zum Einsatz. Für Pflanzen- und Gartenfreunde gibt es an diesem und dem kommenden Wochenende interessante Märkte in Leipzig.

Pflanzenverkauf im Westwerk

Preisgünstige Pflanzen – auch für Anfänger – warten diesen Freitag und Sonnabend im Westwerk auf neue Besitzer mit „grünem Daumen“. Zur Auswahl stehen Zimmerpflanzen vom Züchter, Kakteen, tropische und seltene Pflanzen sowie XXL-Pflanzen. Außerdem gibt es Töpfe, Pflanzgefäße, Zimmerdekoration und sonstiges Zubehör. Veranstalter ist die Firma „Pflanzen für alle“, die 2017 von zwei französischen urbanen Landschaftsplanern mit besonderer Leidenschaft für Pflanzen gegründet wurde. Seit 2019 hat die Firma einen Ableger in Deutschland. Der Pflanzenmarkt ist am Freitag (22. April) von 10 bis 19 Uhr und am Sonnabend (23. April) von 10 bis 18 Uhr im Westwerk, Karl-Heine-Straße 87, geöffnet.

„Gartenfreude“ am Sonntag im Budde-Haus

Zum ersten Second-Hand-Markt rund um das Thema Garten lädt am Sonntag (24. April) von 10 bis 17 Uhr das Budde-Haus in Gohlis, Lützowstraße 9, ein. Auf dem Freigelände kann alles „getrödelt” werden, was Gartenfreunde für ihr grünes Hobby in Heim, Hof und Garten gebrauchen beziehungsweise nicht mehr gebrauchen können. Von der Astschere bis zum Zierstrauch, vom Gartenzwerg bis zur Blumenzwiebel, vom Gartenbuch bis zum Übertopf kann alles verschenkt, verkauft oder getauscht werden. Auch Vogelhäuschen, Gartenmöbel, Feuerschalen, Bewässerungsanlagen, Rasenmäher oder Grills können in gute „weite Gartenhände“ gegeben werden, bevor sie auf dem Containerplatz oder dem Kompost landen. Der Eintritt ist frei.

Frühjahrs-Pflanzenmarkt im Botanischen Garten

Der Botanische Garten der Universität Leipzig wird am 30. April und 1. Mai zwischen 10 und 18 Uhr Treffpunkt für den 16. großen Pflanzenmarkt. Über 40 ausgewählte Gärtnereien aus allen Teilen Deutschlands kommen mit einer Vielfalt von Wild- und Kulturpflanzen. Die Händler kultivieren hunderte bis über tausend verschiedene Arten und bieten so ein großes Sortiment, betont Matthias Schwieger, technischer Leiter des Botanischen Gartens. Darunter sind Obst- und Gemüsepflanzen, Gartengehölze, Würz- und Heilkräuter, Pflanzen in Glasbiotopen, fleischfressende Pflanzen, alpine Gewächse, Kakteen und Sukkulenten. Von den Gärtnerinnen und Gärtnern können sich die Kunden Ratschläge zur Pflege der Raritäten holen. Der Eintritt zum Gelände in der Linnéstraße 1 beträgt fünf Euro pro Person, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Von Kerstin Decker