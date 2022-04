Leipzig

Wenn die ersten, warmen Sonnenstrahlen gute Laune verbreiten und für eine sommerliche Stimmung sorgen, wenn man am Nachmittag im T-Shirt das schöne Wetter genießen kann – dann gibt es kaum etwas besseres als eine leckere Kugel Eis beim Spaziergang an der frischen Luft. Viele Eisdielen starten mit den warmen Temperaturen in die neue Saison und laden mit köstlichen Sorten zum Eisschlecken ein.

Das Angebot ist groß: Wen der Appetit auf die gefrorene Süßspeise treibt, der wird an vielen Orten und Straßen in Leipzig fündig. Doch in welcher Eisdiele gibt es die leckersten Geschmacksrichtungen, die größte Auswahl, das beste Preis-Leistungsverhältnis? Wir haben bei Leipzigerinnen und Leipzigern nachgefragt: Zehn Lokale haben es in die Liste der beliebtesten Eisdielen geschafft. Doch wo schmeckt es am allerbesten? Stimmen Sie noch bis Freitag für Ihren Favoriten ab und finden Sie mit uns die beste Eisdiele Leipzigs!

Von LVZ