Leipzig

Im vergangenen Winter gab es in Leipzig kein einziges Mal eine geschlossene Schneedecke. Laut den Meteorologen soll es Frau Holle in den nächsten Tagen aber etwas besser mit den Messestädtern meinen. Schlittenfans finden in der hiesigen Tieflandsbucht zwar keine megalangen Pisten. Doch Rodeln lässt sich auch in Leipzig und Umgebung an vielen Stellen ganz ordentlich – auch unter Einhaltung der Corona-Schutzvorschriften. Hier folgen die besten Tipps der Redaktion.

Längste Strecke misst 300 Meter

Rodelbahn Bienitz ( Burghausen): Mit fast 300 Metern ist sie die längste Schlittenpiste in Leipzig, zu finden nördlich der Merseburger Landstraße (ein Stück hinter dem Löwen-Center). Über die Straße „Zur Rodelbahn“ geht es auf den 30 Meter hohen Bienitz-Berg. An dessen steilem Westhang hatte schon 1911 die Leipziger Westend-Baugesellschaft eine nur gegen Eintritt zu nutzende Rodelbahn samt Gaststätte errichtet. 1960 geschlossen, wurde die Gaststätte später abgerissen. Dennoch ist die leicht buckelige und durch den umgebenden Wald etwas beengte Piste bis heute äußerst beliebt. Vor allem am Wochenende stürmen Rodler die Bergkuppe. Kinder sollten wegen des Schwierigkeitsgrades am Schluss der Strecke unbedingt einen Helm aufsetzen.

Am Wachberg (Rückmarsdorf): Für Kinder deutlich einfacher und dennoch sportlich ist das Rodeln am Wachberg. Etwa 150 Meter misst der Hang, der am Rückmarsdorfer Wasserturm (zwischen Schwanenweg und Wachberg) beginnt. Da sich der Wachberg nur ein kurzes Stück südlich der Merseburger Landstraße befindet, kann man per Auto auch schnell zum Bienitz-Berg wechseln, also beide Pisten in Leipzigs westlicher Schlitten-Hochburg bei einem Ausflug testen.

Der Wachberg am Rückmarsdorfer Wasserturm gehört zu den besten Schlitten-Abfahrten in Leipzig, ist auch für sehr kleine Kinder bei genug Schnee gut zu meistern. Quelle: Armin Kühne

Warze (Clara-Zetkin-Park): Die beiden Hügel nahe der Ferdinand-Lassalle-Straße – von den Leipzigern leicht spöttisch Warze getauft – sind der Rodelklassiker für Kinder jeden Alters. Sonderlich lang ist die Abfahrt zwar nicht, der Aufstieg an der Seite des größeren Hügels zudem schnell vereist. Dennoch hört man auf der Warze immer wieder „Bahn frei!“, sobald es in Leipzig nur ein wenig geschneit hat. Auf der Auslauffläche des Hanges werden dann zahllose Schneemänner und andere Winterfiguren errichtet.

„Schwarze Piste“ am Nordhang

Rabet (Volkmarsdorf): Im Stadtteilpark an der Eisenbahnstraße ist die Abfahrt des Berges recht kurz, daher eher etwas für kleinere Kinder. Es gibt verschiedene Pisten, eine davon ist oft vereist.

Fockeberg (Südvorstadt): Der 45 Meter aus der Umgebung aufragende Trümmerberg an der Fockestraße gilt als Härtetest für Schlittenfans. Gerodelt wird eher nicht auf dem 850 Meter langen, kurvenreichen Asphaltweg zur Spitze. Vielmehr finden sich flache und auch steile Abfahrten an den Seiten – darunter die „Schwarze Piste“ am Nordhang. Auf dem Gipfelplateau gibt es einen Mini-Hügel, den Kleinkinder gern hinab rutschen.

Mariannenpark ( Schönefeld): Über den Eingang an der Schönefelder Allee ist der beachtliche Rodelberg mit vielen Abfahrten am schnellsten zu erreichen. Die wannenförmige Hauptpiste mit langem Auslauf vereist schnell, was dann vor allem Rodlern mit Plaste-Untersatz Spaß macht. Für ganz kleine Kinder ist die Hauptpiste nichts, weil es dort oft schnell zugeht und sich größere Kinder Wettfahrten liefern. Dafür können Knirpse die flacheren Pisten am Bergrand nutzen.

Selbstgetretene Loipen im Auenwald Sobald ein paar Flocken vom Himmel fallen, entstehen auch in Leipzig schnell einige Langlaufspuren. Skifans treten diese dann meist im südlichen und nördlichen Auenwald, am Elsterflutbecken, im Wildpark, am Luppedamm (Auensee), am Markkleeberger See und dem Cospudener See. Nach Angaben des Regionalausschusses Leipzig im Skiverband Sachsen findet man regelmäßig eine Spur an folgenden Orten: Luppedamm: zwischen Auensee und Domholzschänke (Start zum Beispiel am Parkplatz Auensee) Neue Linie: in Richtung Cospudener See durch den südlichen Auenwald (Start zum Beispiel am Parkplatz Richard-Lehmann-Straße/Auffahrt B2) Clara-Zetkin-Park: vor allem entlang der Elster Elsterflutbecken: am Fußweg hinter dem Zentralstadion Fockeberg: wer es etwas anstrengender mag, kann den Weg hinauf skaten Zwenkauer See: bei genug Schnee gespurte Loipen Mehr Infos: www.leipziger-skispitzen.de Schlittschuhlaufen ist in Leipzig wegen der Corona-Vorschriften des Freistaates Sachsen gegenwärtig nicht möglich. Die Eisarena im Kohlrabizirkus und die Eisbahn am Paunsdorf Center bleiben vorerst geschlossen. Der „Leipziger Eistraum“ auf dem Augustusplatz wurde für diesen Winter wegen der Pandemie abgesagt.

Gypsbergstraße (Mockau): Über der Sackgasse mit wenig Verkehr tummeln sich gern Schlittenfahrer. Der obere Teil des Hanges ist auch für Angsthasen geeignet, der untere Teil hingegen lang und steil – nichts für schwache Nerven.

Etzoldsche Sandgrube (Probstheida): Von der Augustinerstraße kommend, erleichtert eine Treppenanlage den Aufstieg zum Gedenkort – und der dort beginnenden Rodelstrecke. Die Abfahrt ist recht steil, mit Eltern oder Geschwistern schaffen aber durchaus auch Kindergartenkinder den Schlitten-Parcours.

Am Wasserschloss (Leutzsch): Hinter dem Leutzscher Rathaus sind zwei kleinere Hügel. Es gibt flache und steilere Pisten, zum Teil mit „Sprungschanze”. Leider wird der Park abends nicht beleuchtet.

Die „Warze“ im Leipziger Clara-Zetkin-Park zog bereits am vergangenen Sonntag einige Rodelfans an. Quelle: Christian Modla

Friedenspark (Zentrum-Südost): Nahe der Straße „Vor dem Hospitaltore“ lässt sich super rodeln. Dafür sogar ausgewiesen ist der Trümmerberg neben der Hauptallee.

Am Bagger (Thekla): Mehrere schöne Hänge rings um den See bieten sich auch Rodlern an (Eingang über Theklaer Straße).

Kleinere Hügel in allen Stadtteilen

Weitere Tipps: die „Erbse“ an der Max-Liebermann-Straße ( Gohlis); Berg in der Küchenholzallee (Großzschocher); Rodelberg am Kulkwitzer See; zwischen S-Bahnhof Neue Messe und Messegelände; nahe Rödelstraße am Eingang Clara-Zetkin-Park (Schleußig); im Stötteritzer Wäldchen; Rodelberg am Sportplatz des TSV Leipzig (An der Elster 35 in Wahren); Wall am Völkerschlachtdenkmal (Probstheida); neben der Martinstraße (Reudnitz), an der Paul-Gerhardt-Kirche ( Connewitz); der Scherbelberg im Rosental (nicht zu verwechseln mit dem für Schlittenfahrer extrem gefährlichen Rosenthalhügel am Aussichtsturm); im Arthur-Bretschneider-Park (Eutritzsch), mehrere Hügel an der Salz- und Jupiterstraße ( Grünau) und der 6,50 Meter hohe Rodelberg im Grünen Bogen (Paunsdorf).

Schlittenspaß im Umland

Taucha: Der beste Rodelberg der Parthestadt liegt am Graßdorfer Wäldchen, in der Nähe vom Fichtenweg 10 – gleich neben dem großen Sommerspielplatz. Auch der Winneberg im Ortsteil Dewitz bietet verschiedene Möglichkeiten für Schlittenfans.

Markkleeberg: Nahe der Bornaer Chaussee in Auenhain liegt der Kanupark Markkleeberg. Doch auch jede Menge Rodler nutzen im Winter das Gefälle bis hinunter zum Markkleeberger See. Vorteile: Die Piste ist steil genug für schnelle Abfahrten und sicher genug auch für kleinere Kinder. Zudem kann man gut ganz in der Nähe parken.

Schlittenfahren trotz Corona: Auch beim Rodeln gelten Regeln

Die Möglichkeiten sind begrenzt, das winterliche Wetter lockt daher mehr als je zuvor. Doch trotz der tollen Strecken in der Umgebung ist in Bezug auf die Corona-Krise Vorsicht geboten. Weiterhin gelten Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen. Wer sich für einen Ausflug entscheidet, achtet bestenfalls darauf, sie einzuhalten. Dazu zählt auch, Orte, an denen sich viele Menschen aufhalten, zu meiden. Nur auf diese Weise ist eine Eindämmung der Pandemie Experten zufolge möglich.

Außerdem ist das Rodeln – ebenso wie das Betreten von zugefrorenen Gewässern – in Leipzig grundsätzlich nur auf eigene Gefahr möglich, betont das Umweltdezernat im Rathaus. Die Kommune könne keine Haftung für Schäden oder Einsätze von Rettungskräften übernehmen. Weitere Infos: www.leipzig.rodelliste.de.

Von Jens Rometsch