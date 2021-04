Betreiber von Leipziger Bootsverleihern kritisieren Verbote durch Behörden

Leipzig

Erlaubter Außensport oder verbotene Freizeitaktivität? Das ist die Gretchenfrage, die Bootsverleiher in Leipzig in diesen Wochen umtreibt. Mit der behördlichen Antwort hadern viele. Am 22. März schickte Ingolf Neumann dem zuständigen Sachbearbeiter im Ordnungsamt einen Genehmigungsantrag zur Öffnung der Bootsverleihe am Stadthafen und am Scheibenholz – mit Verweis darauf, dass die geltenden Corona-Bestimmungen Sport im Freien möglich machten. Tags darauf erhielt der Standortleiter und Bootsführer die Absage.

Freizeit statt Fortbewegung

Das Amt hatte Rücksprache mit dem Sozialministerium gehalten und die Frage generell auf den Verleih von Geräten zum Sporttreiben ausgeweitet – wie beispielsweise Fahrräder. Die Antwort aus Dresden: Da dieser Bereich in der Regel der persönlichen Freizeitgestaltung und nicht der Fortbewegung diene, gehörten Verleihe unter anderem von Booten in die Kategorie der noch verbotenen Freizeiteinrichtung.

„Unser Pech ist, dass wir uns in dieser Grauzone befinden“, sagt Neumann. „Jetzt können wir nur auf Besserung der Lage hoffen.“ Ostern fällt damit ins unbefahrene Wasser.

Leere über Ostern hinaus: Auch der Bootsverleih am Stadthafen bleibt unbesetzt, immerhin hat die Gastronomie geöffnet. Quelle: André Kempner

Oliver Schulze, Chef von OS Kanu, kann die Einordnung nicht nachvollziehen. „Im Prinzip kann unsere Dienstleistung unter ,Click & Meet’ fallen“, sagt er. „Und wenn für Baumärkte eine Genehmigung vorliegt, wo man sich drinnen auch nahe kommt, warum dann nicht für unsere Branche? Auf unseren riesigen Freigeländen können wir sichere Abstände garantieren, selbst bei 20 oder 30 Leuten.“

Doch auch Schulze holte sich auf Nachfrage eine Abfuhr bei den Behörden. Er vermisst eine fehlende Differenzierung nach sinnvollen Gesichtspunkten; außerdem ärgert ihn, dass bei den Corona-Schutzverordnungen offenbar niemand an die Bootsverleihe gedacht hat. „Alle möglichen Kleinbetriebe werden genannt, doch wir tauchen nirgendwo auf.“

Keine Prüfungen erlaubt

Patricia Herold ist ebenfalls unglücklich. „Am vergangenen Samstag wollte ich Prüfungen für die Wassersportschule durchführen“, berichtet die Inhaberin des Bootsverleihs Herold. „Doch das Ordnungsamt hat das untersagt. Führerscheinprüfungen wiederum sind erlaubt. Das ist sehr ärgerlich.“

Was eine baldige Öffnung angeht, macht sie sich keine Illusionen. „Angesichts der steigenden Inzidenzzahlen ist klar, dass Lockerungen außer Sicht liegen.“ Die gerade für April verkündete neue Schutzverordnung hält den Spielraum weiter eng; das seit 1888 existierende Familienunternehmen muss die Verleihstationen in der Antonienstraße und am Cospudener See geschlossen lassen. Da klebt die Ankündigung der nahenden Wetterverschlechterung zum Fest wie ein Trostpflaster unter den Paragrafen.

Gastro to go ist möglich

Immerhin kann der Boot-Shop Herold am „Cossi“ für Kundschaft offenbleiben, sofern die sich vorher angemeldet hat. Und am Stadthafen sowie an der Außenstelle „Cospuden Kombüse“ ist seit Montag die Gastronomie auf Mitnahme-Basis bei gutem Wetter geöffnet. „Uns ist es wichtig, ein Lebenszeichen zu senden“, betont Ingolf Neumann. Er und sein Team nutzen die Zeit, um Räumlichkeiten, Gelände und Boote auf Vordermann zu bringen.

Neumanns persönlicher Tipp: „Wir öffnen am 28. Mai. Dann ist alles besser, und ich feiere Geburtstag.“ Bis dahin gilt alle Aufmerksamkeit Schlagzahl und Gleichtakt der Mannschaft vom Berliner Reichstag. Weit über Sportfachkreise hinaus bekannt ist: Der Wechsel aus Vor- und Zurückrudern bringt keine Fortbewegung.

Von Mark Daniel