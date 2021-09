Betrieb wie noch nie – so läuft die Auszählung der Briefwahlstimmen in Leipzig

Leipzig

Punkt 18 Uhr klimperten im Agra-Messepark in Leipziger Süden die Brieföffner – die Auszählung der Briefwahlstimmen begann. Während die lokale Politprominenz im Neuen Rathaus den ersten Hochrechnungen der diesjährigen Bundestagswahl entgegenfieberte, herrschte in den Hallen an der Bornaischen Straße reger, hochkonzentrierter Betrieb. Zügig, aber doch mit penibler Sorgfalt sortierten die über 1000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer die abgegeben Briefwahlstimmzettel – und das waren diesmal mehr als je zuvor.

Mit Geleitschutz zur Auszählung

Am Sonntag gegen 10.30 Uhr hatten zwei Lkw unter Geleitschutz der Polizei die vorsortierten Briefwahlumschläge angeliefert. In 178 verplombten Kisten mit jeweils bis zu 1000 Stimmen – eine für jeden Briefwahlbezirk. Bis zum Samstag hatte das Leipziger Amt für Statistik und Wahlen knapp 144 000 Wahlscheine für die Briefwahl ausgestellt. Fast 128 000 Stimmzettel fanden bis zu eben jenem 25. September auch den Weg zurück – circa 40 000 Stimmen mehr als bei der Bundestagswahl 2017.

178 verplombte Kisten mit bis zu 1000 Stimmzetteln wurden am Sonntagmorgen in die Agra-Hallen gebracht. Quelle: Tim Niklas Herholz

Wählen aus dem Homeoffice

Dass so viele Leipzigerinnen und Leipziger sich für die Briefwahl entschieden, hängt ganz stark mit der immer noch anhaltenden Pandemie zusammen. Ob eines möglichen Infektionsrisikos scheute wohl so manche Wählerin und so mancher Wähler den Gang ins Wahllokal. Aber auch, weil Briefwähler seit 2008 ihren Antrag nicht mehr begründen und die Gründe glaubhaft machen müssen, stieg deren Zahl in den letzten Jahren stetig. „Bei dieser Wahl verzeichnen wir einen Anstieg, der den der letzten Jahre deutlich übersteigt“, stellte der Leipziger Wahlleiter Christian Schmitt fest.

Aufgeregte Neulinge und alte Hasen

Diesen Anstieg bewältigten die 1000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer wie folgt: Immer zu siebt sortierten sie zunächst die Stimmzettel in drei Kategorien: Stimmt die Partei bei Erst- und Zweitstimme überein? Kommen die beiden Stimmen unterschiedlichen Parteien zu Gute? Oder sind die Wahlzettel eventuell ungültig? Erst danach begann das eigentlich Zählen.

Julia Arnold war am Sonntag das erste Mal als Wahlhelferin dabei. Quelle: Dirk Knofe

Unter den Helfern war auch Julia Arnold. „Bis eben war ich echt ganz schön nervös“, sagte sie kurz vor Beginn der Auszählung. Die 25-Jährige war am Sonntag zum ersten Mal als Wahlhelferin im Einsatz. Einen gewaltigen Erfahrungsschatz hatte ihr Lutz Lehmann voraus. Seit 1990 war er bei jeder Wahl als Helfer dabei. „Egal ob Bundestags-, Landtags-, Kommunal- oder Europawahlen“, sagte der 63-Jährige. Der leidenschaftliche Ehrenamtler findet, dass jeder einmal mit anpacken sollte.

Von langer Hand geplant

Auch das Leipziger Wahlamt konnte auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen. So habe sich das Amt die Wahlen in anderen Bundesländern während der Hochphase der Pandemie und deren Briefwahlanteil angesehen, beispielsweise die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Auf dieser Grundlage habe die Behörde ein „Fenster“ eingeschätzt, wie viele Menschen wohl in Leipzig die Briefwahl in Anspruch nehmen würden, erläuterte Amtsleiter Schmitt gegenüber der LVZ.

Damit auch ja nichts schiefgeht, hatte das Leipziger Wahlamt schon vor Monaten mit den Planungen begonnen. Ausreichend Unterlagen wurden beschafft und mit den Hallen auf dem Agra-Gelände eine passende Location für die Auszählung ausfindig gemacht, um alle Hygienemaßnahmen wie die Abstandsregel einhalten zu können.

Eine sichere Bank

Trotz der starken Zunahme von Briefwählerinnen und Briefwählern gab es im Vorfeld der Wahl immer wieder Stimmen, die behaupteten, dass das Wählen per Brief nicht sicher sei. Dem widersprach Schmitt entschieden: „Die Briefwahl ist sicher. Es gibt einen klar festgelegten Ablauf, der sich vielfach bewährt hat“, betonte er. Davon konnten sich auch Zweifler bei der Auszählung vor Ort selbst überzeugen. „Jede Bürgerin und jeder Bürger darf die Stimmauszählung in Augenschein nehmen“, so der Wahlleiter. Ist der Andrang sehr groß, könne der Wahlvorstand die Dauer der Inaugenscheinnahme aber begrenzen, sodass alle Wahlbeobachter zum Zuge kommen. Das richtige Benehmen ist hierbei jedoch unabdingbar. „Der Wahlvorstand hat das Hausrecht. Wer stört und damit auch die Ergebnisfeststellung behindert, kann des Raumes verwiesen werden.“

Lange Nacht der Rekorde

Wie lange die emsigen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer am Sonntag würden schuften müssen, vermochte um 18 Uhr noch niemand mit Gewissheit zu sagen. Die Rekord-Briefwahl lässt aber einen langen, seinen sehr langen Abend erwarten.

Von Tim Niklas Herholz