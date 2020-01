Leipzig

Falsche Enkel, angebliche Polizisten oder Handwerker: Betrüger lassen sich einige Lügengeschichten einfallen, um an das Geld gutgläubiger Rentner zu gelangen. Auch am Wochenende ist ein älterer Leipziger Opfer eines solchen Täters geworden. Wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte, klingelte ein Unbekannter am Samstagmittag bei dem Grünauer und gab sich als Bruder seines Cousins aus.

Geld für Verwandte

Seine Story: Er habe 900.000 Euro im Lotto gewonnen und wolle alle Verwandten mit jeweils 5000 Euro daran teilhaben lassen. Um diesen Plan umzusetzen, bräuchte er zunächst aber 250 Euro. Der Rentner glaubte die Geschichte und gab dem wildfremden Mann die gewünschte Summe. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Von F. D.