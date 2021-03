Leipzig

Trotz inzwischen langsamer steigender Einwohnerzahlen ist Leipzig nach wie vor eine der am stärksten wachsenden Städte in Deutschland – hinter Frankfurt/Main und gleichauf mit München. In der bevölkerungsreichsten Stadt in Sachsen leben laut Angaben des Amtes für Statistik und Wahlen 605.407 Menschen (Stand: Ende 2020). Keine andere Stadt im Freistaat machte in den vergangenen 20 Jahren einen so deutlichen Sprung wie die Metropole an der Pleiße. Hier nahm die Bevölkerung um 21 Prozent zu, in der Landeshauptstadt Dresden waren es 16 Prozent, während Chemnitz (minus 5,5 Prozent) ebenso wie der Freistaat insgesamt (minus 8,2 Prozent) schrumpften.

Wie die Statistikbehörde in ihrem am Dienstag erschienen Quartalsbericht für die letzten drei Monate des Jahres 2020 mitteilte, hat sich die Leipziger Wachstumskurve seit 2018 abgeflacht – dies vor allem wegen der nachlassenden Zuwanderung aus dem Ausland. Die Einwohnerzahl blieb deutlich hinter den für das Jahr 2020 ursprünglich prognostizierten 610.000 Menschen zurück. Sie stieg im vergangenen Jahr nur noch um 3739 Menschen (Vorjahr: 5151).

Was sind die Gründe für das Bevölkerungswachstum?

„Der Zuwachs ist ausschließlich durch Zuwanderung getragen“, erklärte Jens Vöckler, Abteilungsleiter Statistik und Open Data im Rathaus. 30.302 Menschen waren zwischen Januar und Dezember 2020 nach Leipzig gezogen, das waren 4935 mehr als die Stadt verlassen haben. Interessant ist dabei auch ein Blick auf die Altersstruktur der Zugezogenen. Das waren laut Vöckler vor allem junge Menschen. Die Gruppe der 18- bis unter 30-Jährigen machte 52,5 Prozent der neu nach Leipzig gekommenen Menschen aus. Bei den Weggezogenen war diese Altersgruppe hingegen nur mit etwas mehr als einem Drittel vertreten.

Für bemerkenswert erachten die Statistiker darüber hinaus, dass seit 2018 trotz anhaltend hoher Geburtenzahl die Gruppe der Kinder im Vorschul- und Grundschulalter immer kleiner wird. „Das lässt darauf schließen“, erläuterte Vöckler, „dass es einen verstärkten Wegzug von Familien mit kleinen Kindern gibt.“ Eine Ursache dafür sieht Andrea Schultz, Abteilungsleiterin Stadtforschung, im Wohnungsmarkt, auf dem die Preise seit Jahren nur eine Richtung kennen: nämlich deutlich nach oben.

Erstmals seit sieben Jahren gab es zudem wieder eine negative natürliche Bevölkerungsentwicklung. 6468 Geburten standen 6554 Sterbefälle gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr starben 358 Personen mehr – unklar sei, ob dies der Corona-Pandemie geschuldet ist.

Welche Ortsteile sind die Gewinner und Verlierer des Jahres 2020?

40 der 95 Leipziger Ortsteile verzeichneten 2020 einen Bevölkerungszuwachs, knapp die Hälfte davon um jeweils mehr als 100 Personen. Am meisten profitierte Möckern, wo mittlerweile 16.591 Menschen leben, 477 mehr als im Jahr zuvor. Zurückzuführen ist das nach den Worten von Vöckler vor allem auf den Wohnungsbau auf dem Kasernengelände entlang der Max-Liebermann-/Olbrichtstraße. Auf den Plätzen folgen Altlindenau (plus 336 Einwohner), Schönau (plus 278 Einwohner, vor allem durch die Entwicklung des Wohngebietes am Lindenauer Hafen), Plagwitz (plus 252 Einwohner), Zentrum-Ost (plus 241 Einwohner), Anger-Crottendorf und Südvorstadt (jeweils plus 236 Einwohner), Stötteritz (plus 225 Einwohner), Lausen-Grünau (plus 211 Einwohner) und Lindenau (plus 205 Einwohner).

Von den 23 Ortsteilen mit negativer Einwohnerentwicklung zeigten Grünau-Ost (minus 135 Personen), Lößnig (minus 125 Personen) und Zentrum-Südost (minus 115 Personen) die höchsten Rückgänge.

Bevölkerungsentwicklung in den 95 Leipziger Ortsteilen im Vergleich von 2019 zu 2020. In den roten Gebieten sank die Einwohnerzahl um mindestens 0,5 Prozent, in den blauen Gebieten stieg die Bevölkerungszahl. Quelle: Frank Wolter

Wie entwickelten sich die Ortsteile im letzten Jahrzehnt?

Der Zehn-Jahres-Vergleich zeigt, dass die innenstadtnahen Ortsteile in der Gunst der Menschen stehen, dort war der Bevölkerungsanstieg am stärksten. Die größten Einwohnerzuwächse hatten Altlindenau (plus 5967 Einwohner, entspricht 47,2 Prozent), Volkmarsdorf (plus 5581 Einwohner, entspricht 72,5 Prozent), Reudnitz-Thonberg (plus 5511 Einwohner, entspricht 32 Prozent), Plagwitz (4433 Einwohner, entspricht 36,6 Prozent), Möckern (4234 Einwohner, entspricht 34,3 Prozent) und Neustadt-Neuschönefeld (4192 Einwohner, entspricht 46,2 Prozent). Allein auf diese sechs Ortsteile entfiel ein Drittel des gesamten Leipziger Bevölkerungswachstums vom 96 632 Einwohnern seit 2010.

Die einzigen sieben Ortsteile, deren Bevölkerung seit 2010 schrumpfte, sind: Heiterblick (minus 279 Einwohner, entspricht 7,1 Prozent), Meusdorf (minus 126 Einwohner, entspricht 3,7 Prozent), Grünau-Siedlung (minus 19 Einwohner, entspricht 0,5 Prozent), Miltitz (minus 17 Einwohner, entspricht 0,9 Prozent), Lößnig (minus zwölf Einwohner, entspricht 0,1 Prozent), Mölkau (minus acht Einwohner, entspricht 0,1 Prozent) und Althen-Kleinpösna (minus drei Einwohner, entspricht 0,1 Prozent).

Wie alt sind die Leipziger?

Das Durchschnittsalter der Leipziger liegt seit 2017 unverändert bei 42,4 Jahren (Deutschland: 43,5 Jahre). Es gibt jedoch starke lokale Unterschiede. Die jüngsten Ortsteile sind Volkmarsdorf (34,3 Jahre), Neustadt-Neuschönefeld (34,8 Jahre) und Lindenau (35 Jahre), die Ortsteile mit dem höchsten Altersdurchschnitt sind Grünau-Siedlung (54,6 Jahre), Heiterblick (53,5 Jahre) und Grünau-Ost (52,8 Jahre).

Wie reich, wie arm sind die Leipziger?

Die Amtliche Sozialberichterstattung stuft 17,2 Prozent der Leipziger als armutsgefährdet, 8,3 Prozent hingegen als einkommensreich ein. Als Maßstab dient das sogenannte Nettoäquivalenzeinkommen, bei dem das Haushaltseinkommen nach einem festgelegten Schlüssel durch die in einem Haushalt lebenden Personen geteilt wird. Für Leipzig wird dieses Nettoäquivalenzeinkommen mit 1592 Euro angegeben. Wer weniger als 60 Prozent davon verdient – als 955 Euro – gilt per Definition als armutsgefährdet, wer mehr als das Doppelte hat – also 3184 Euro – als einkommensreich.

„In Leipzig gibt es also relativ wenig arme, relativ wenig reiche, aber eine relativ breite Mittelschicht“, sagt Rathaus-Statistikerin Schultz. Unter den 15 größten deutschen Städten liegt Leipzig bei der Armutsgefährdung auf Rang 13 – Spitzenreiterposition nimmt hier Düsseldorf ein, wo mehr als jeder Fünfte von Armut bedroht ist. Beim Einkommensreichtum belegt Leipzig sogar nur den vorletzten Rang – hier liegt Frankfurt auf dem ersten Platz. An der Mainmetropole gelten 13,9 Prozent der Bewohner als reich.

Von Klaus Staeubert