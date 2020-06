Bevölkerungsschwund in Sachsen: „Es fehlt ein positives Image des ländlichen Raums“

Leipzig

Das Statistische Landesamtes Sachsen prognostiziert bis 2035 einen weiteren Bevölkerungsrückgang im Freistaat um mehr als 250.000 Menschen. Während die beiden Metropolen Leipzig und Dresden wachsen, schrumpfen die Einwohnerzahlen in den ländlichen Regionen um Zehntausende. Zudem setze sich die zunehmende Überalterung im Freistaat fort, heißt es in der Studie. Über die Auswirkungen sprachen wir mit Professor Holger Lengfeld vom Institut für Soziologie der Uni Leipzig.

Auf dem Land gibt es immer weniger Einwohner, während die beiden Metropolen profitieren. Was bedeutet das für die sächsische Gesellschaft?

Professor Holger Lengfeld: Aussagen über die Zukunft zu machen ist immer schwer, weil wir nicht wissen, was sich neben der Bevölkerungsentwicklung noch alles ändert. Ich kann daher nur vermuten: Das größte Problem der ländlichen Regionen wird sein, wie man aufgrund der vorhergesagten Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung ein Mindestmaß an infrastrukturellen Einrichtungen aufrecht erhalten kann, ohne dass die Entfernungen zwischen Wohnort und Einrichtung zu groß werden. Das betrifft etwa Bildungseinrichtungen, Gesundheitsversorgung, Geschäfte. Ansonsten wird sich das Konsumgüter- und Freizeitangebot stärker an den Bedürfnissen der Älteren ausrichten – was weitere Wegzüge von Jüngeren zur Folge haben könnte.

Prof. Dr. Holger Lengfeld, Leiter des Instituts für Soziologie der Universität Leipzig. Quelle: Christian Hüller/Universität Leipzig

Der Anteil der Alten in den ländlichen Regionen nimmt zu, während die Großstädte jünger bleiben: Wird das zu einer Entfremdung führen?

Professor Holger Lengfeld: Menschen in Städte und auf dem Land haben sich schon immer in ihrer Weltanschauung unterschieden. Das muss per se nicht zu Entfremdung führen. Es könnte zu einem Problem werden, wenn die Bewohner von Stadt und Land unterschiedliche politische Parteien wählen, die jeweils entgegengesetzte Auffassungen vertreten, wenn also das Wahlverhalten entscheidend vom Grad der Urbanität abhängt. In gewisser Weise haben wir das heute schon: Bei den Landtagswahlen waren die Grünen In Leipzig und Dresden stärker, in einer Reihe ländlicher Regionen die AfD.

Außer in Leipzig und Dresden wird es 2035 in Sachsen überall mehr Rentner, Kinder und Jugendliche als Erwerbstätige geben. Droht der Generationenvertrag zu kippen?

Professor Holger Lengfeld: Diese Sorge teile ich nicht. Für die öffentliche Rentenversicherung ist es egal, wo jemand wohnt. Auch dann, wenn der Anteil der Rentenbeiträge, die Menschen in Städten einzahlen, ansteigt. Es ist ein Umlagesystem zwischen den Generationen und nicht zwischen Stadt und Land.

Wie ließe sich der Bevölkerungsschwund in Sachsen aufhalten oder wenigstens abschwächen?

Professor Holger Lengfeld: Wenn ich hier ein Patentrezept hätte, wäre ich ein gemachter Mann. Sowas gibt es aber nicht. Denn schon seit längerem gibt es ja zahlreiche Maßnahmen zur Förderung der ländlichen Entwicklung. Die zielen aber vorwiegend auf Arbeitsplätze und Infrastruktur für die Dagebliebenen. Was vielleicht fehlt, damit auch Städter neu aufs Land ziehen, das ist ein positives Image des Lebens im ländlichen Raum. Das ihnen signalisiert, hier kann ich mich entfalten, hier ist es schön, eine Art Rosamunde Pilcher-Sachsen. Das mag naiv klingen, aber wenn sich Städter nach etwas sehnen, dann nach dem, was sie nicht haben: Idylle, einen Bauerngarten mit Hortensien, Austausch in der dörflichen Gemeinschaft. Ländliche Schönheit als Lebensqualität. Dann nimmt man den einen oder anderen längeren Fahrweg zur Post oder zum Supermarkt auch eher hin.

Von Matthias Puppe