Bevölkerungswanderung: Wo kommen die Neu-Leipziger her?

Leipzig

Die Bevölkerungsentwicklung in Leipzig verblüfft immer wieder. Erwartungsgemäß konnte die Messestadt auch 2021 deutlich zulegen. Am letzten Tag des alten Jahres zählte Leipzig 609.869 Einwohner mit Hauptwohnsitz, was 4462 mehr waren als am 31. Dezember 2020. Doch wie diese Entwicklung zustande kam, ist an mehreren Stellen überraschend. In einem internen Papier hat das Rathaus jetzt die Hintergründe zu den Wanderungsbewegungen umfassend dargelegt. Wir zitieren die wichtigsten Trends daraus.

Fast die Hälfte des Wachstums aus dem Ausland

Zuwachs durch Ausländer: Ohne Zuzüge aus dem Ausland wäre Leipzig 2021 kaum noch gewachsen. Um 4006 stieg die Zahl der Einwohner, die keinen deutschen Pass hatten – auf nun insgesamt 67.585. Die Spitzenplätze bei den Herkunftsländern machten erneut Polen, Rumänien und Bulgarien mit insgesamt 1183 Personen unter sich aus. Weitere 770 Einwohner gewann Leipzig aus anderen EU-Staaten hinzu. Aus den Hauptflüchtlingsländern Syrien und Afghanistan kamen 200 Menschen an, aus allen sonstigen Staaten der Welt 1853. Diese Zahlen waren nicht großartig anders als in den Vorjahren. Sie entfalteten jedoch besonderes Gewicht, weil Leipzig 2021 nur noch 32 Bürger mit deutschem Pass durch Zu- und Wegzüge hinzu bekam. In den letzten zwölf Jahren legte die Messestadt insgesamt um etwas mehr als 100.000 Einwohner zu – fast die Hälfte davon rührte aus Zuwanderungen aus dem Ausland.

Die Wanderungsgewinne für Leipzig aus dem Ausland sind in den vergangenen Jahren relativ stabil geblieben. Quelle: Stadt Leipzig / Amt für Statistik und Wahlen

Verluste ans Umland: 2021 hat Leipzig massiv Bürger ans Umland verloren. Allein gegenüber den beiden Landkreisen Nordsachsen und Leipzig summierte sich das Minus auf 3525 Personen – so viele waren es zuletzt gleich nach der Wiedervereinigung 1990. Bis 2013 konnte die Messestadt noch deutliche Wanderungsgewinne aus dem Umland erzielen, doch das ist vorbei. Im Gegenteil wird der Speckgürtel immer dicker. Wanderungsgewinne gegenüber Leipzig konnten im vergangenen Jahr auch der Saalekreis (206 Personen), der Burgenlandkreis (168), Anhalt-Bitterfeld (29) und das Altenburger Land (15) verbuchen. Innerhalb Deutschlands gewann Leipzig 1764 Personen aus den westlichen Bundesländern sowie 1793 aus den östlichen Bundesländern (ohne die Landkreise Nordsachsen und Leipzig) hinzu. Etwa in gleicher Höhe verlor die Messestadt ans direkte Umland.

Nordfriesland und Prignitz ziehen viele an

Beliebte Ziele am Wasser: Wer aus Leipzig wegzieht, will meist ans Wasser. Abgesehen von den Seen im Umland waren die Hauptziele der Wegzügler im Jahr 2021 die Nord- und Ostseeküste (insbesondere Wilhelmshaven und Nordfriesland), überraschend stark die Kreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin im nördlichen Brandenburg, der Saale-Orlakreis in Thüringen sowie Hof und Regensburg in Bayern. Leipzig gewinnt vor allem aus ländlichen Gebieten aller Bundesländer.

Links das Jahr 2018, rechts das Jahr 2021 – gegenüber den grün eingefärbten Landkreisen erzielt Leipzig Wanderungsgewinne, gegenüber den rot eingefärbten verliert die Messestadt Bürger. Der (tief rote) Speckgürtel rings um Leipzig wird dabei immer größer. Quelle: Stadt Leipzig / Amt für Statistik und Wahlen

Starker Geburtenrückgang: 2021 wurden im Melderegister der Stadt 6252 Geburten registriert. Seit dem Rekord im Jahr 2017 mit 7000 Geburten gehen die Zahlen hier kontinuierlich zurück. Die Geburtenziffer (Kinder pro Frau) sank von 2016 bis 2020 in Leipzig um 10,9 Prozent: von 1,47 auf 1,31. Unter vergleichbaren Metropolen wie Dresden, Berlin, Hannover, Frankfurt und Stuttgart war das der stärkste Rückgang und sicher dem Fakt geschuldet, dass viele junge Familien mit Kindern ins Leipziger Umland ziehen. Deutschlandweit lag die Geburtenziffer im Jahr 2020 bei durchschnittlich 1,53.

Gegenüber dem Umland verliert Leipzig immer mehr Bürger. 2021 wurde mit insgesamt 3943 Personen ein neuer Höchststand beim negativen Wanderungssaldo erreicht. Quelle: Stadt Leipzig / Amt für Statistik und Wahlen

Weiter Wachstumschampion: Zwar hat Leipzig die eigenen Wachstumsprognosen nicht erreicht, in der Hauptvariante der letzten Bevölkerungsvorausschätzung sollten es am 31. Dezember 2021 schon mehr als 615.000 Einwohner sein. Dennoch erzielte die Messestadt seit 2013 fast jedes Jahr den höchsten prozentualen Bevölkerungszuwachs unter allen Metropolen der Bundesrepublik. Nur 2018 lag Leipzig knapp hinter München, 2019 ebenfalls auf Platz 2 hinter Frankfurt. Danach war Leipzig aber wieder klar der Wachstumschampion.

Das Institut der deutschen Wirtschaft veröffentlichte soeben eine Modellrechnung, laut der das auch bis 2030 so bleibt. Demnach könne die Messestadt ihre Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren bis dahin um 26 Prozent durch Zuzüge steigern – das wäre der höchste Wert in Deutschland.

Von Jens Rometsch