Bewegung Leipzig: „Die Pandemie ist vorbei“

Leipzig

Aufgerufen sind alle, die nicht eine Maske, sondern ihr Gesicht zeigen wollen. Die Bewegung Leipzig will jetzt jeden Sonnabendnachmittag auf dem Markt demonstrieren. Und zwar so lange, bis alle Maßnahmen der „Corona-Diktatur“ zurückgefahren sind. Diesen Samstag sind 200 bis 300 Menschen gekommen.

Die „Corona-App“ lehnt die Bewegung Leipzig als Eingriff in die Grundrechte der Bürger ab. Quelle: Dirk Knofe

„Der Corona-Virus bringt so viele Menschen in Angst und Schockstarre“, sagt Rednerin Bettina. „Es ist wie eine Enteignung der Gesundheit durch Bevormundung und Entmündigung.“ Vor der Krankheit hat hier niemand Angst, eher vor ihren Folgen wie Arbeitslosigkeit, Schulden, häusliche Gewalt, Isolation, seelische Schäden. Sie wollen selbst entscheiden, wen sie „ohne Maulkorb“ umarmen. Und niemanden wie die Älteren in den Seniorenheimen wegsperren, die wie „im Zoo oder Gefängnis“ nur durch eine Scheibe Besuch erhalten dürfen. Immer wieder wird darauf verwiesen, dass die Zahl der Erkrankten sinkt.

„Die Pandemie ist vorbei“ heißt es vom Rednerpult mit Blick auf die Aussagen von vielen Medizinern. „Positiv getestete Personen müssen weder krank sein noch ansteckend“, so ein Apotheker: „Die ständige Zahlenakrobatik nenne ich einen dreisten Betrug.“

Die Initiatoren, nach eigenen Angaben parteiunabhängig, sehen es als ihre „bürgerliche Pflicht an, die Meinungsfreiheit zu fördern“ und der Politik mit ihrer Präsenz ein Signal zu senden. Nur am Rande kommt es zum Gerangel mit einem „Maskenträger“, der die Gefahr keineswegs gebannt sieht.

Leipziger treffen sich bei einer Demo gegen die „Maulkorbpflicht“ in Geschäften und im Nahverkehr auf dem Leipziger Markt. Quelle: Dirk Knofe

Von M.O.