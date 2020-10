Leipzig

Die Krochsiedlung ist in den Fokus der Leipziger Stadtverwaltung gerückt: Weil dort Parknotstand herrscht, werden immer häufiger Straßen, Gehwege und Freiflächen zugeparkt. Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge kommen so immer schwerer durch. Experten der Kommune haben sich deshalb die Situation vor Ort angeschaut und nach Lösungen gesucht.

Bewohner diskutieren mit Sicherheitsexperten

Die Stadtverwaltung rückte am Donnerstagabend mit einem großen Stab an. Neben dem Ordnungsamt und der Branddirektion waren auch das Polizeirevier Nord und der Bürgerverein Gohlis vertreten. Um die Durchfahrtsbreite zu testen, hatte die Feuerwehr auch zwei größere Fahrzeuge mitgebracht, darunter einen Wagen mit einer Drehleiter. „Bereits kurz nach der Einfahrt von der Landsberger Straße konnten die Fahrer der Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge nur mit äußerstem Geschick und einer Einweisung passieren, weil ein Auto verkehrswidrig abgestellt war“, schilderte ein Sprecher des Ordnungsdezernates am Freitag. „Im Ernstfall würde so wertvolle Zeit verloren gehen.“ Anschließend seien in der Siedlung „weit über 100 Fahrzeuge“ festgestellt worden, die falsch abgestellt waren. „Die geringste gemessene Restfahrbahnbreite lag bei 2,40 Meter – bei einer gesetzlich geforderten Breite von 3,05 Meter“, so der Sprecher.

Anzeige

Um herauszubekommen, warum so viele Bewohner des Viertels verkehrswidrig parken, wurden die Halter ermittelt und zu ihren Autos gebeten. Bei den Gesprächen stellte sich dann heraus, dass fast alle wussten, dass sie verkehrswidrig parken. Bis auf einen Halter fuhren anschließend zwar alle ihre Pkw weg, aber sehr viele beschwerten sich gleichzeitig massiv darüber, dass es im Viertel zu wenige Parkplätze gibt.

Rathaus plant mehr Verkehrskontrollen

Teilnehmer berichten, die Feuerwehrfahrzeuge und der Menschenauflauf hätten dazu geführt, dass immer mehr Bewohner aus ihren Häusern kamen, um mit den Experten zu diskutieren. Dabei wurde gefordert, nicht nur den Park- und Verkehrsraum umzugestalten, sondern auch geeignete Teile der Frei- und Grünflächen des Viertels zu Stellflächen zu machen. Nach Darstellung der Stadtverwaltung soll es zu „teilweise aggressivem Verhalten“ gekommen sein.

Am Freitag erklärte das Rathaus auf LVZ-Anfrage, dass es in der um 1930 errichteten Krochsiedlung keine Reserven zur Erhöhung des Stellplatzangebotes gebe. „Allerdings waren im Umfeld, zum Beispiel in der Landsberger Straße und in der Olbrichtstraße, legale Parkmöglichkeiten frei“, sagte der Sprecher des Ordnungsdezernates. Bewohner der Siedlung könnten also dort ihre Fahrzeuge abstellen. Deshalb sollen ab der nächsten Woche Verkehrskontrollen in der Siedlung stattfinden.

Bürgerverein: „ Autos nicht verteufeln“

Der Bürgerverein Gohlis versucht, die Wogen zu glätten. „Alle sind froh, dass Gohlis-Nord jünger wird und viele junge Familien auch in die Krochsiedlung ziehen“, betonte Vereinsvorsitzender Tino Bucksch und fügte hinzu: „Man kann sich ja eine andere Mobilität wünschen, aber man darf nicht die Augen vor den jetzigen Zuständen verschließen.“ Viele Zuziehende könnten ihr Leben nur mit einem Auto organisieren, zum Beispiel weil sie dieses für ihren Job benötigen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Bucksch & Co. fordern deshalb, den vorhanden Verkehr nicht zu verteufeln, sondern ihn so klug zu organisieren, dass er funktioniert. „Das muss die Stadtverwaltung in enger Abstimmung mit den Bewohnern hinbekommen“, forderte Bucksch. „Die Leute dürfen nicht mit Knöllchen dafür bestraft werden, dass die Strukturen in der Siedlung nicht stimmen.“ Ziel müsse sein, nicht nur mehr Parkflächen zu schaffen, sondern die Krochsiedlung auch besser an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden. Dann könnte es vielleicht einem Teil der Bewohner gelingen, auf ihre Autos zu verzichten.

Von Andreas Tappert