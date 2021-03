Leipzig

Es war ein Paukenschlag, als das Sächsische Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG) das umstrittene Bewohnerpark-System im Waldstraßenviertel in der Zone E für rechtswidrig erklärte und per 21. August vorläufig außer Vollzug setzte (die LVZ berichtete). Inzwischen ist das sechs Monate her – und im Viertel mit seinen Zehntausenden Einwohnern weiß aktuell noch immer niemand, wie es mit dem Bewohnerparken weiter geht. Doch im Rathaus wird offenbar an einer neuen Regelung gearbeitet, die rechtssicher sein soll. Im April werde mitgeteilt, wie die neuen Details aussehen, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt jetzt auf LVZ-Anfrage mit.

Anwohner werden ungeduldig

„Als das OVG das Anwohnerparken kippte, hieß es, dass man fieberhaft nach einer Lösung sucht“, mailte der Leipziger Matthias Fuchs an die LVZ. „Leider hat man nicht den Eindruck, dass sich bei der Stadt irgendjemand ernsthaft mit dem Thema beschäftigt.“

Auch Mitglieder der Bürgerinitiative „Parken im Waldstraßenviertel“ (BI) sind frustriert. „Es passiert seit Monaten nichts, und leider hat die Stadtverwaltung auch nicht unser wiederholtes Angebot angenommen, mit uns über ein neues Konzept zu reden“, sagt BI-Sprecherin Juliane Hauschild. Die Initiative hatte Beispiele angeführt – etwa die Kita Rosentalzwerge in der Tschaikowskistraße, wo 141 Kinder betreut werden. Die 32 Mitarbeiter der Kita dürfen nach der ursprünglichen Regelung nicht mehr im Viertel parken. Für sie gibt es lediglich zwei Parkausweise, alle anderen sollen sich in Parkhäusern oder auf privaten Stellplätze einmieten. Mitarbeiter der Kita erwogen deshalb bereits den Job zu wechseln, um die hohen Parkkosten an den Automaten zu vermeiden. Auch das Einstellen neuer Mitarbeiter werde deshalb schwieriger, hieß es. Im schlimmsten Fall könnte die Einrichtung komplett schließen, denn ausgebildete Kita-Erzieherinnen würden überall in Leipzig mit Kusshand angestellt. Viele der insgesamt 1200 Gewerbetreibenden im Waldstraßenviertel sehen sich vor ähnlichen Problemen.

Unternehmer wollen Geld zurück

Weil die Stadt das Bewohnerparken trotz dieses Widerstandes zunächst in Kraft setzte, haben sich viele Gewerbetreibenden des Viertels sogenannte Bewohner-Parkausweise gekauft – für sie kostete ein Ausweis 250 Euro. Seit der Aufhebung des Systems durch das OVG sind diese Berechtigungsscheine aber überflüssig. Doch alle Bemühungen, diese nicht unbeträchtlichen Summen zurück zu erhalten seien bislang im Sande verlaufen. „Wir haben alle kein Geld zurückbekommen“, sagt Hauschild, die für ihr Unternehmen zwei Bewohner-Parkausweise kaufen durfte. „Die Stadt prüft unsere Forderungen seit Monaten.“

Die BI erklärt sich dieses Schweigen damit, dass die Stadtverwaltung in der Corona-Pandemie andere Prioritäten setzen musste. Hinzu komme, dass Corona auch den Parkdruck im Viertel verändert hat. Weder im Stadion noch in der Arena können Veranstaltung stattfinden. Deshalb gibt es derzeit kaum Parksuchverkehr von Veranstaltungsbesuchern. „Auch Zoogäste fehlen und suchen kaum noch Parkplätze bei uns und Besucher der City steuern uns auch nicht mehr an, weil dort fast alle Geschäfte zu sind“, berichtet die BI-Sprecherin. Dafür würden aber viele Bewohner des Waldstraßenviertels im Homeoffice arbeiten und ihre Parkplätze tagsüber nicht mehr freimachen.

„Handelsverband und IHK einbeziehen“

Dies wird sich jedoch verändern, sobald die Corona-Einschränkungen aufgehoben sind. „Deshalb haben wir den dringenden Wunsch, dass die Stadtverwaltung ihr neues Konzept gemeinsam mit uns erarbeitet“, sagt Hauschild. „Dabei gehören noch anderen Akteure mit an den Tisch. Zum Beispiel Vertreter des Handelsverbandes und der IHK. Unser Viertel braucht ein neues Parkkonzept.“

In der Stadtverwaltung ist offenbar ein neues Konzept fürs Anwohnerparken im Waldstraßenviertel fast fertig. „Eine Vorlage zur Neuregelung des Bewohnerparkens soll Ende dieses Monats in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters behandelt und dann den Ausschüssen vorgelegt werden“, erklärte jetzt eine Sprecherin auf LVZ-Anfrage. „Eine Information der Öffentlichkeit ist Anfang April vorgesehen.“

Von Andreas Tappert