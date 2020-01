Verärgerte Autofahrer: Im Waldstraßenviertel wird ab Mittwoch zur Kasse gebeten

Leipzig

Ab Mittwoch macht die Stadtverwaltung mit dem neuen Bewohnerparken im Waldstraßenviertel ernst: Verstöße werden dann zur Anzeige gebracht, teilte das Ordnungsamt auf LVZ-Anfrage mit. Bereits seit vergangener Woche erhalten Falschparker sogenannte „Höflichkeitszettel“, die sie auf die Änderungen aufmerksam machen. Der Unmut vieler Anwohner ist trotzdem groß.

„Das ist ja wie früher bei der Stasi“

„Hier bei uns weiß keiner, was eigentlich Phase ist“, sagt Heinz Klinkmann vom Küchentreff in der inneren Jahnallee. „Die Stadt hätte uns wenigstens mit Postwurfsendungen informieren können, ob die neue Parkregelung nun gilt oder nicht. Oder sich einmal öffentlich dazu äußern können. Schließlich hängen bei uns im Viertel rund tausend Arbeitsplätze von der neuen Regelung ab.“

Wie berichtet, wollte die Stadt die neue Regelung ursprünglich am 30. Oktober scharf stellen, verschob den Termin aber wegen Anwohnerprotesten auf den 1. Januar 2020 und besserte in einigen Punkten nach: Die maximale Parkdauer wurde erhöht, und es gibt jetzt nicht nur Parkscheine für Anwohner, sondern auch für Gewerbetreibende (die bis dahin nicht vorgesehen waren). Freiberufler sollen aber nur in Ausnahmefällen Parkscheine bekommen, was weiter für Ärger sorgt.

Indes wurden nach dem Jahreswechsel auf vielen neuen Parkschildern die Abdeckungen entfernt – aber längst nicht auf allen. „Ich habe einem Kunden in der Tschaikowskistraße eine Küche anzuliefern und weiß nicht, ob ich dafür jetzt schon eine zusätzliche Genehmigung benötige oder nicht“, schildert Küchenhändler Klinkmann die Lage. Unklar sei auch, ob sich Besucher jetzt schon 14 Tage im Voraus mit ihrem Personalausweis im Rathaus anmelden müssen, um einen Besucherparkausweis fürs Viertel zu erhalten. „Das ist ja wie früher bei der Stasi“, murrt der Händler.

Parkkosten schrecken Kita-Mitarbeiter ab

Hart trifft es auch die Kita Rosentalzwerge in der Tschaikowskistraße, in der 141 Kinder betreut werden: Eltern, die dort ihre Kindern mit dem Auto hinbringen oder abholen, dürfen nur noch maximal drei Minuten halten – oder müssen stets einen kostenpflichtigen Parkschein ab 70 Cent lösen. Auch die 32 Mitarbeiter der Kita dürfen nicht mehr im Viertel parken. Für sie gibt es lediglich zwei Parkausweise, alle anderen sollen sich in Parkhäusern oder auf privaten Stellplätze einmieten.

„Mitarbeiter der Kita überlegen bereits den Job zu wechseln“, sagt Juliane Hauschild von der Initiative Parken im Waldstraßenviertel. Denn die hohen Parkkosten schrecken viele ab. Auch das Einstellen neuer Mitarbeiter werde deshalb schwieriger. Im schlimmsten Fall könnte die Einrichtung komplett schließen, denn ausgebildete Kita-Erzieherinnen würden überall in Leipzig mit Kusshand angestellt.

Stadt will freie Parkflächen schaffen

Das Problem hat inzwischen auch die Stadtpolitik erreicht. „Wir brauchen dringend einen Neustart für die Parksituation im ganzen Waldstraßenviertel“, fordert Marcus Viefeld, der selbst im Viertel wohnt und für die FDP als Oberbürgermeisterkandidat antritt. „Es müssen endlich wirklich alle Betroffenen beteiligt werden: Anwohner, Gewerbetreibende, Freiberufler aber auch Kitas, Schulen und Tagesmütter.“

Im Rathaus hat Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) angekündigt, sich des Problems anzunehmen. Sein städtisches Verkehrs- und Tiefbauamt hat inzwischen erklärt, dass direkt vor der Kita einige Kurzzeitparkplätze vorgesehen sind. Auch an der Ecke Fregestraße soll ein solcher Bereich eingerichtet werden. Desgleichen werde „wenige Meter weiter im Abschnitt südlich der Fregestraße eine Straßenseite zum freien Parken tagsüber eingerichtet, was auch auf den unmittelbar nordwestlich angrenzenden Bereich der Feuerbachstraße am Liviaplatz zutrifft“, verspricht die Behörde.

Betroffene wehren sich

Den Betroffenen reicht dies bei weitem nicht. So wollen die Freiberufler im Viertel – Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten, Heilpraktiker und Osteopathen, Rechtsanwälte und Steuerberater – ebenfalls Ausnahmegenehmigungen fürs Parken. Auch Bewohner mit einem Zweitwohnsitz wollen solche Ausnahmen. Und Gewerbetreibende fordern mehr als die bislang von Rathaus zugestandenen zwei Ausnahmegenehmigungen pro Betrieb.

Die auf Verwaltungsrecht spezialisierte Kanzlei Rechtsanwälte Füßer & Kollegen hat Widerspruch gegen das Bewohnerparken im Waldstraßenviertel eingereicht. Zugleich hat sie im Verwaltungsgericht Leipzig einen Eilantrag zur vorläufigen Außervollzugsetzung der Regelung bis zur abschließenden gerichtlichen Prüfung der Bewohnerparkzone in einem Hauptsacheverfahren gestellt.

Von Andreas Tappert