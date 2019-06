Leipzig

In Leipzig ist zum ersten Mal seit Jahren die amerikanische Faulbrut bei einem Bienenvolk ausgebrochen. Die Seuche sei am Dienstag in Lindenau amtlich festgestellt worden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt (VLA) richtete einen Sperrkreis in einer Entfernung von mindestens einem Kilometer um den Fundort ein. Er soll voraussichtlich bis mindestens Mitte August gelten.

Die für den Menschen ungefährliche Krankheit wird durch Bakterien verursacht und von Biene zu Biene übertragen. Sie befällt die Brut der Honigbienen, die nach der Infektion abstirbt und sich zu einer braunen, schleimigen Substanz entwickelt. In den Bienenvölkern können dadurch große Schäden und Verluste entstehen.

Stadt erlässt Allgemeinverfügung

Alle Völker und Bienenstände im Leipziger Sperrgebiet seien nun unverzüglich durch Mitarbeiter des VLA auf Fälle der Seuche zu untersuchen, heißt es weiter. Imker müssten jedes gehaltene Bienenvolk melden ist, falls dies nicht bereits geschehen ist. Durch die Maßnahmen soll eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Im rot gekennzeichneten Bereich wurde nach dem Ausbruch der amerikanischen Faulbrut ein Sperrkreis eingerichtet. Quelle: Stadt Leipzig

Der Sperrkreis liegt im Bereich zwischen Georg-Schwarz-Straße, Lützner Straße, Lindenauer Hafenbecken/Saale-Leipzig-Kanal und der nordwestlich angrenzenden Bahnstrecke. Durch eine Allgemeinverfügung wurden dort weitreichende Vorschriften erlassen. So dürfen bewegliche Bienenstände nicht von ihrem Standort entfernt werden. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile und -abfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften dürfen nicht aus den Bienenständen entfernt werden.

Die amerikanische Faulbrut (AFB), die auch bösartige Faulbrut genannt wird, war 2011 in den Leipziger Ortsteilen Plaußig-Portitz und Wiederitzsch festgestellt worden. Zuletzt wurden in dieser Woche auch Fälle im Landkreis Zwickau und Ende Mai im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg bekannt. Der Zusatz „amerikanisch“ stammt vom Ort der Entdeckung der Krankheit. Die Seuche tritt weltweit auf, in Deutschland ist sie anzeigepflichtig.

46 Fälle seit 2016 in Sachsen

Nach Angaben der Landesdirektion Sachsen gab es im Freistaat in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt 46 Ausbrüche der amerikanischen Faulbrut. Die Behörde hatte im Februar ein landesweites amtliches Monitoring zur Bekämpfung der Bienenseuche gestartet, das bis 2022 läuft.

Von Robert Nößler