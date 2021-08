Leipzig

Leipzigs bekanntester Reality-TV-Star Melanie Müller ist jetzt noch etwas bekannter: Die 33-jährige Ex-Dschungelkönigin, die mit ihrer Familie im ehemaligen Bahnhof Leipzig-Wahren wohnt, hat in der Nacht vom Freitag auf Samstag um 0 Uhr bei Sat.1 das „Promi Big Brother“ 2021 gewonnen. Sie wurde von 52,21 Prozent der Zuschauer zur Siegerin gewählt und gewann 100 000 Euro.

Auch Vater Alfons hat jetzt Glatze

Direkt nach dem Auszug aus dem Big-Brother-Container kündigte Müller zuerst an, sich jetzt zu Hause um ihre Familie kümmern zu wollen. Am Sonntagmittag war die umtriebige Powerfrau allerdings schon wieder unterwegs – auf dem Weg nach Bulgarien.

TV-Star Melanie Müller lebt mit ihrer Familie im ehemaligen Bahnhof Leipzig-Wahren. Quelle: Regina Katzer

„Ich hatte noch am Sonnabend einen Auftritt“, erzählt sie von unterwegs. „Es war etwas stressig, aber auch schön, wieder auf der Bühne zu stehen. Mein Mann und meine Eltern haben mich in der Show überrascht. Wir sind dann gemeinsam nach Leipzig gefahren.“ Dort seien die Haare ihres Vaters Alfons abrasiert worden. „Der hatte in meiner Abwesenheit versprochen, sich auch eine Glatze zu rasieren, wenn ich gewinne.“ Müller hatte sich während der Show die Haare abrasieren lassen.

Auch Geld spielt eine Rolle

Die Reise nach Bulgarien sei schon lange geplant gewesen. „Wegen Promi Big Brother musste ich alle meine Auftritte absagen“, erklärt sie. „Da werden jetzt natürlich ein paar Termine nachgeholt. Unter anderem auch in Bulgarien. Danach werde ich aber ein paar Tage Urlaub mit der Familie dranhängen.“

Auf die Frage, warum sie bei TV-Formaten wie Big Brother mitmacht, kommt sie ins Schwärmen. „Das bietet eine einmalige Erfahrung fürs Leben“, meint die Leipzigerin. „Und natürlich spielt auch der finanzielle Aspekt in Corona-Zeiten eine Rolle.“ Es sei schon immer ihr Traum gewesen, bei „Promi Big Brother“ dabei zu sein. „Man erlebt eine intensive Zeit, kommt zu sich und das Publikum bestimmt, wen es weiterhin sehen will. Ein total interessantes Konzept. Auch der Aspekt, vier Wochen lang ohne Handy und Kontakt zur Außenwelt zu sein, ist spannend.“

Eheprobleme „in Ruhe besprechen“

Jetzt werden neue Projekte angeschoben. „Bald wird wieder ein interessantes Format gedreht“, erzählt sie. „Es haben sich auch einige Produktionsfirmen gemeldet, die gern etwas Eigenes mit mir und meiner Familie machen wollen. Aber das hören wir uns alles in Ruhe an und entscheiden dann gemeinsam.“

Die TV-Arbeit hat allerdings auch an ihr gezehrt. „Vor meinem Einzug habe ich mich in einem Hamsterrad befunden“, erzählt sie. „Das meiste drehte sich bei mir um Job, Auftritte und darum, das finanzielle Corona-Loch zu stopfen.“ Da bleibe einiges auf der Strecke. „Und sei es nur, das ,guten Morgen mein Liebster’ zu meinem Mann. Wir wollen jetzt alles in Ruhe besprechen und eine gemeinsame Lösung finden“, sagt sie.

Von Andreas Tappert