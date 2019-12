Bilanz des Leipziger Weihnachtsmarktes: Schon jetzt kamen mehr Besucher als im vorigen Jahr

Leipzig

Der Leipziger Weihnachtsmarkt hat in diesem Jahr ein Besucherplus verzeichnet. Auch wenn die Zahlen für das finale Wochenende noch nicht vorliegen, geht das Leipziger Marktamt von rund 2,5 Millionen Besuchern aus. 2018 waren es etwa 2,3 Millionen Besucher. Endgültige Zahlen sollen erst im Januar vorliegen.

An den Samstagen war am meisten los gewesen

Laut den Angaben des Marktamtes vom Freitag i st bereits das Eröffnungswochenende stark frequentiert gewesen. Die besucherstärksten Tage waren erneut die Samstage, aber auch freitags und sonntags fand viel Publikum den Weg in die Innenstadt. Wirklich schwache Tage unter der Woche habe es nicht gegeben, erklärte Marktamtsleiter Walter Ebert. Der Weihnachtsmarkt in der Messestadt hat auch wieder viele Touristen angezogen. So hätten die Hotels kaum freie Kapazitäten gemeldet. Gerade an den Wochenenden war es für Besucher schwierig, Parkplätze zu finden, so die Behörde. Auch die Züge nach Leipzig seien voll gewesen.

Michael Oese gewinnt den LVZ-Glühweintest

Viel Beachtung fand in diesem Jahr auch wieder der LVZ-Glühweintest: Am Ende entschied ein einziges Kreuzchen auf dem Bewertungsbogen – mit nur einem Punkt Vorsprung setzte sich Michael Oese mit seinem Weißen im Rennen um den ersten Platz durch.Damit hat die Familienkelterei aus Ottendorf-Okrilla (bei Dresden) nach 2014 und 2016 bereits zum dritten Mal die Gunst der LVZ-Jury gewonnen.

Gejagtes Souvenir : Extremer Run auf die Moppi-Tassen

Die diesjährigen Weihnachtsmarkttassen (65.000 normale Weihnachtsmarkttassen und die insgesamt 17.000 Kindertassen) waren heiß begehrt – als ein geliebtes und gejagtes Souvenir.Vor allem die Tasse mit dem Hund Moppi aus dem TV-Sandmännchen entwickelte sich zum Renner.Nach dem zweiten Wochenende waren alle vorhanden Bestände der Kindertassen ausgegeben, berichtete das Marktamt am Freitag. An den Ständen bildeten sich bereits am Morgen lange Schlangen und die Bestände waren innerhalb weniger Minuten vergriffen. Schon ab dem Eröffnungstag wurden viele Tassen bei Auktionshäusern im Internet angeboten.

Fraglich, ob die Serie mit den Sandmännchen-Tassen weitergeht

„Bei aller Begeisterung für die Weihnachtsmarkttassen wollen wir nach wie vor nicht in das Tassengeschäft einsteigen, sondern konzentrieren uns weiter auf die Organisation unserer Märkte“, stellte Marktamtsleiter Ebert klar. Und hat eine schlechte Nachricht für die Sammler: „Ob die ursprünglich auf sechs Jahre angelegte Tassenserie im nächsten Jahr fortgeführt wird, entscheidet sich im Frühjahr.“ Lizenzgeber, Konzessionär und das Marktamt entscheiden dann nach Vorlage aller Zahlen. Nach dem Sandmännchen waren in den vergangenen Jahren Pittiplatsch und Schnatterinchen auf den Trinkgefäßen abgebildet gewesen.

Auch 2020 Abstimmung über die Gestaltung der Leipziger Tasse

Auch die normalen Tassen waren laut Angaben des Marktamtes begehrt – rund 65.000 Stück wurden für dieses Jahr bestellt. Bereits zum zweiten Wochenende musste auf Bestände der Vorjahre zurückgegriffen werden, und nach dem dritten Wochenende sieht man an den Ständen einen bunten Mix der letzten vier Jahre im Einsatz. Die Leipziger können 2020 wieder über die Gestaltung der Weihnachtsmarkttasse abstimmen. Im Februar/März wird online gewählt. Die exakte Anzahl der 2020 benötigten Tassen wird nach der diesjährigen Auswertung festgelegt.

Weihnachtsmarkt öfter geselliger Treffpunkt statt Einkaufsmöglichkeit

Deutschlandweite Studien finden in Leipzig Bestätigung, die einen Wandel in der Wahrnehmung des Weihnachtsmarktes konstatieren. Wurde noch vor einigen Jahren der Weihnachtsmarkt in erster Linie als „Markt“ zum Geschenke-Kauf betrachtet, wird er heute immer mehr zum stimmungsvollen, emotionalen Event. Man trifft sich mit Freunden, Kollegen oder der Familie, trinkt meist mehr als ein Heißgetränk, isst etwas, lässt die Kinder Karussell fahren, und findet dabei auch das eine oder andere Geschenk. Auf diese Weise besuchten viele Leipziger mehrmals (Erhebung aus 2014: durchschnittlich vier Mal) den Weihnachtsmarkt.

Nur am Sonntag: Tannenbäume werden gratis abgegeben

Die Bäume, die derzeit noch den Weihnachtsmarkt schmücken, werden vom Marktamt kostenlos abgegeben – und zwar nur am Sonntag zwischen 16 und 20 Uhr. Zentrale Sammelplätze sind der Nikolaikirchhof, der Augustusplatz, die Reichsstraße und die Petersstraße. Die Bäume des Südtiroler und des Finnischen Dorfes dürfen auch mitgenommen werden (dafür gibt es eigene Sammelplätze am Rand). Einzige Ausnahme: die Bäume auf dem Markt, da hier die Stände noch am 23. Dezember geöffnet haben. Zudem dürfen die Bäume des „Magischen Waldes“ in der Grimmaischen Straße nicht selbstständig aus dem Bereich entfernt werden – auch hier gibt es eine Sammelstelle.

Der Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr startet am 24. November 2020

Nach Abschluss und Auswertung des diesjährigen Marktes startet das Marktamt bereits im Januar mit vielen neuen Ideen und Anregungen in die Planungen für 2020. Mit der Veröffentlichung der Ausschreibung am 1. Februar 2020 beginnt die Neubewerbungsfrist. Der Weihnachtsmarkt 2020 findet vom 24. November bis 22./23. Dezember statt und dauert somit zwei Tage länger.

Von LVZ