Bilanz nach sieben Jahren: Mehr als 40 Angriffe auf Polizeiposten in Leipzig-Connewitz

Leipzig

Gibt es eine Polizeidienststelle, auf die häufiger Flaschen, Steine und Farbbomben fliegen? Es ist, als ob die Außenstelle des Reviers Südost im linksalternativen Stadtteil Connewitz seit ihrem Bestehen Anfang Februar 2014 eine Zielscheibe auf der Fassade hat. Auf Anfrage der LVZ hat die Polizei nun erstmals Bilanz gezogen: Demnach ist der Polizeiposten seit seiner Eröffnung mehr als 40 Mal durch Straftaten beschädigt worden, teilte Behördensprecher Olaf Hoppe mit. Der Gesamtschaden an Glas und Gebäude wird vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement auf zirka 140 000 Euro beziffert. Außerdem wurden in dem Zeitraum acht Polizeidienstfahrzeuge mit unmittelbarem Bezug zur Außenstelle beschädigt – die Höhe des Schadens: rund 19 000 Euro. Acht Tatverdächtige sind im Zusammenhang mit den Angriffen bisher ermittelt worden.

Bürgerbüro verwüstet

Schon kurz nach der Inbetriebnahme vor knapp sieben Jahren gab es knapp ein Dutzend Angriffe auf die Dienststelle in der Wiedebachpassage. Aufgrund von Lösch-und Verjährungsfristen von Straftaten tauchen diese zwar nicht mehr in den in den polizeilichen Auskunftssystemen auf. Die Polizei hat allerdings Medienberichte ausgewertet und kam auf etwa 15 Attacken im Jahr 2014.

Drei Bürgerpolizisten vor Ort Die Dienstelle in der Connewitzer Wiedebachpassage ist eine Außenstelle des Polizeireviers Leipzig-Südost. Zwei Einsatzkräfte des Reviers sind täglich 24 Stunden zum Außenstellenbetrieb in der Biedermannstraße eingesetzt. Zusätzlich verrichten drei Bürgerpolizisten von dort aus Montag bis Freitag tagsüber ihren Dienst. Ihre Sprechstunden sind Montag 16 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung. Nach Einschätzung der Polizei ist der Stadtteil Connewitz kein Kriminalitätsschwerpunkt. Von den 63 Stadtteilen in Leipzig liege Connewitz im durchschnittlichen Bereich. Allerdings gebe es punktuell „deliktspezifische Kriminalitätsschwerpunkte“. So komme es im Areal um das Connewitzer Kreuz gehäuft zu Landfriedensbrüchen.

Dabei sollte die Polizeipräsenz vor Ort eigentlich auch dem Schutz des hier ansässigen Bürgerbüros dienen. Denn dieses war im August von Unbekannten derart massiv beschädigt worden, dass es erst ein halbes Jahr später wieder eröffnet werden konnte. Die Täter hatten die Scheiben eingeschlagen und in der städtischen Einrichtung, die von jährlich rund 40 000 Bürgern genutzt worden war, Bitumen ausgekippt – Schaden: mehr als 300 000 Euro. Als neben dem Bürgeramt auch die neue Polizeidienststelle in der Biedermannstraße eröffnet wurde, sprach Oberbürgermeister Burkhard Jung von einer „genialen Idee“.

Todesängste ausgestanden

„Nach unserer Kenntnis wurde die Schaffung der Polizeiaußenstelle in der Wiedebachpassage durch den Großteil der Bevölkerung in Leipzig begrüßt“, erklärte der Polizeisprecher. „Zugleich gab es aber auch immer wieder Protestaktionen, Sachbeschädigungen und Schmierereien einzelner Gruppierungen gegen die neu geschaffene Außenstelle.“

Noch immer in Erinnerung ist der bislang schwerste Zwischenfall am Polizeiposten: Am 7. Januar 2015 attackierten etwa 50 Vermummte die Dienststelle, warfen Steine und Farbbeutel, feuerten Pyrotechnik ab. Draußen fackelten sie einen Streifenwagen ab. Zwei Streifendienst-Beamte, die vor Ort waren, litten in jener Nacht Todesängste und waren nach dem Schockerlebnis dienstunfähig. Ein anonymes Bekennerschreiben auf dem linken Szeneportal Indymedia drehte die Gewaltspirale verbal weiter: „Bulle, dein Duldungsstatus ist aufgehoben und deine Aufenthaltserlaubnis erloschen“, hieß es da. „Auch wenn du deine Uniform ablegst, so bleibst du immer noch das gleiche Schwein von Mensch und wirst weiterhin Ziel unserer Interventionen sein wann immer wir es wollen.“

Danach war der Polizeiposten für rund 482 000 Euro mit Sicherheitstechnik aufgerüstet worden. Sogar durchschusshemmende Sicherheitswände wurden eingebaut. Die Vorsorge war keineswegs übertrieben: Seit 2016 registrierte die Polizei weitere 28 Angriffe. Allein in diesem Jahr gab es bis Anfang Dezember 14 derartige Vorfälle. So schlugen Unbekannte am letzten Novemberwochenende gleich dreimal zu, attackierten zweimal die Außenstelle und verletzten einen ermittelnden Beamten mit Pyrotechnik. Die Soko LinX des Landeskriminalamts ermittelt.

„Besondere Herausforderung“

„Wir verzeichnen dieses Jahr eine ansteigende Tendenz bei Sachbeschädigungen durch Feuer und bei Landfriedensbrüchen sowie einen signifikanten Anstieg von Angriffen und Widerständen auf Vollstreckungsbeamte und gegen die öffentliche Ordnung“ so Hoppe. „Letztendlich hat uns der Anstieg der Zahlen 2020 hinsichtlich der Attacken gegen die Außenstelle inklusive der Ereignisse vom vorletzten Wochenende dazu veranlasst, die Präsenz zu erhöhen.“

Doch dies kommt gerade jetzt offenbar zur Unzeit. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Einsatzbelastung durch das Versammlungsgeschehen und der Durchsetzung der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung in den beiden Landkreisen und in der Stadt bedeutet diese Präsenzerhöhung eine besondere Herausforderung“, so Hoppe. Gleichwohl sei die Polizei zur Strafverfolgung und Gefahrenabwehr gesetzlich verpflichtet, die Reaktion mithin „ein Muss“.

„Austausch ermöglichen“

Trotz oder auch wegen der massiven Attacken in der jüngsten Zeit: Die Polizei hält offenbar weiter an ihrer Dienststelle fest. Als Teil der Exekutive sei man ein zentrales Element der Gesellschaft, erläuterte der Behördensprecher. „Deswegen gehören Polizeireviere, -standorte und -außenstellen als Anlaufpunkte für Bürger in Städten, Stadtvierteln und Gemeinden selbstverständlich dazu. Und gerade der ursprüngliche Grund der Installation der Außenstelle in der Wiedebachpassage, ein Polizeistandort mit Schutzfunktion für das Bürgeramt der Stadt, spricht aus hiesiger Sicht für dessen Notwendigkeit.“ Zugleich wolle man sich regionalen Entwicklungsprozessen nicht verschließen, sondern Partner der Menschen vor Ort sein. Aus diesem Grund hatte das zuständige Revier in diesem Jahr auch erste Bürgersprechstunden angeboten, um einen Austausch zu ermöglichen.

Von Frank Döring