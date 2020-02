Bilanz von „Sabine“: Leipzig kommt mit dem Schrecken davon – Bahnverkehr stockt noch

Leipzig

Das Schlimmste ist überstanden und Leipzig ist glimpflich davongekommen. In der Nacht zum Montag ist Sturmtief „Sabine“ über Mitteldeutschland gezogen. Die befürchteten Schäden sind zwar ausgeblieben, die Rettungskräfte mussten dennoch mehrfach zu kleineren Einsätzen ausrücken. Zu Behinderungen kam es im Bahnverkehr. Die Verbindungen sollen am Vormittag wieder aufgenommen werden.

Orkanartige Böen in Leipzig

„Die Kaltfront ist gegen 4 Uhr über Leipzig hinweggezogen“, sagte Cathleen Heckmann, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Holzhausen. Am Flughafen seien Windspitzen von 102 Stundenkilometern gemessen worden, knapp unter orkanartigen Böen. Die volle Wucht des Tiefs hat aber einen Bogen um die Messestadt gemacht. „Erst südlich von Leipzig tobten Gewitter“, so Heckmann. Davon waren vor allem das Gebiet um Chemnitz und der Erzgebirgsrand betroffen. Auf dem Fichtelberg wurden Windspitzen von 127 Stundenkilometern gemessen, aber auch durch Oschatz brauste „Sabine“ mit Tempo 103.

In den frühen Morgenstunden zog das Tief in Richtung Tschechien nach Südosten ab. „Wir haben jetzt eine kleine Verschnaufpause“, erklärte Heckmann. Aber schon am Mittag solle der Wind erneut auffrischen, wenn auch nicht mehr so stark wie in der Nacht. Eine Unwetterwarnung des DWD gelte bis Dienstag weiter. Und die Meteorologin warnt: „Man darf das keineswegs unterschätzen.“

Feuerwehr mit ruhiger Nacht

Die Leipziger Feuerwehr vermeldete dennoch eine ruhige Nacht. „Auch wenn es draußen sehr ungemütlich klingt verläuft die Nacht für uns relativ ruhig. Bisher konnten sieben wetterbedingte Einsätze problemlos abgearbeitet werden“, hieß es am Morgen bei Twitter.

Die Leipziger Polizei vermeldet 20 Einsätze in der Sturmnacht, bei denen es um umgestürzte Bäume, schief gewehte Verkehrszeichen oder umher fliegende Styroporplatten gegangen sei. Verletzte habe es hingegen nicht gegeben. „Wir sind zufrieden mit der Bilanz“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

An den Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden fallen bis Montagmittag alle innerdeutschen Flüge aus. Internationale Verbindungen starten hingegen wie geplant.

Bahnverkehr rollt langsam wieder an

Stark betroffen war auch der Bahnverkehr. Die Fernstrecken kamen zeitweise zum Erliegen. Für gestrandete Reisende stand in der Nacht auf dem Leipziger Hauptbahnhof ein Hotelzug bereit. Bis 10 Uhr fallen viele Fernverbindungen aus. Darunter die Züge von Leipzig in Richtung München, Köln, Dresden und Berlin.

Quelle: Kempner

Der S-Bahnverkehr in und um Leipzig rollt dagegen wieder an. Gegen 8 Uhr hat die Deutsche Bahn erste Regionalzüge im mitteldeutschen Netz fahren lassen. „Wir nehmen den Betrieb nach und nach auf“, sagte Bahnsprecher Jörg Bönisch. Seit Sonntag, 21 Uhr, habe man auf den Regiostrecken den Verkehr „auslaufen“ lassen, der Fernverkehr sei bereits am Nachmittag eingestellt worden.

Zur Galerie Wetterwarnung gilt weiter

Erkundungsfahrten am Morgen

Gegen 6 Uhr am Montagmorgen wurden erste Erkundungsfahrten auf den Regional- und Fernverkehrsstrecken vorgenommen. „Wo wir Schäden festgestellt haben, rückten die Störtrupps aus“, so Böhnisch weiter.

Auf der Strecke Halle-Kassel sei das der Fall gewesen. Bei Heringen sei eine Überlandleitung eines Stromversorgers auf die Gleise gefallen. Sperrungen wegen Schäden gab es auch auf der Mitte-Deutschland-Verbindung zwischen Weimar und Gera sowie zwischen Osterburg und Wittenberge. Probleme gebe es aktuell noch auf der Strecke Dresden-Görlitz.

Abellio fährt auch in der Nacht

Anders als die Deutsche Bahn hat der Privatanbieter Abellio Rail Mitteldeutschland den Verkehr nicht komplett eingestellt, sondern die Geschwindigkeit der Züge drastisch reduziert. Einzig auf den Strecken Sangerhausen-Nordhausen sowie Haldensleben-Oebisfelde stellte Abellio den Verkehr ein.

„Wie haben unsere Züge ab Sonntag gegen 21 Uhr vorsorglich in bestimmten Regionen auf eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometer herabgesetzt“, sagte Sprecher Matthias Neumann. Auf Verbindungen im Harz wurden aus Sorge vor herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen sogar nur „auf Sicht“ gefahren. „Zwischen Leipzig und Erfurt sind wir relativ stabil unterwegs gewesen“, so Neumann weiter. Noch bis weit in den Montag hinein sei dennoch bei Abellio mit Verspätungen zu rechnen.

Lesen Sie auch:

Orkanböen mit Tempo 171 auf dem Brocken gemessen

Abellio nimmt Zugverkehr wieder auf – Einschränkungen weiter möglich

Liveblog „Sabine“ über Deutschland – Mehrere Verletzte, Bahnverkehr gestört

Wenn der Baum aufs Auto fällt: Welche Versicherung zahlt Sturmschäden am Fahrzeug?

Sturm und Unwetter: War Arbeitnehmer beachten müssen

Auto fahren bei Sturm und Unwetter: Tipps für Autofahrer

Sturm „Sabine“: Nur der Anfang einer Orkanserie?

Von Matthias Roth/Andreas Dunte