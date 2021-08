Leipzig

Die eigenen Räume im Allee-Center sind zwar noch nicht fertig: Mit 48 Kindern in zwei altersgemischten Gruppen geht der Verein Lebens- und Bildungsraum in Grünau jedoch einen ersten Schritt, um ein ehrgeiziges Bildungsprojekt für Grünau und ganz Leipzig aufzubauen. Die Leipziger Modellschule öffnet. Das ist eine inklusive, sozialraumorientierte Gemeinschaftsschule, die der Verein gemeinsam mit Bildungsexperten der Universität Leipzig entwickelt.

„Wir sind zunächst Gast in Räumen der Freien Schule Leipzig“, sagt Schulleiterin Birgit Kilian, die sich mit ihrem Team derzeit auf den Start der Leipziger Modellschule in der nächsten Woche vorbereitet. Nach den Herbstferien 2021 soll dann das eigene Domizil in einer Büroetage des Allee-Centers bezogen werden, die gerade umgebaut wird. Das dauert länger als erwartet, weil es aufgrund von Brandschutzauflagen Verzögerungen mit der Baugenehmigung gab. „Dadurch konnten wir später als geplant mit den Bauarbeiten beginnen“, ergänzt Bianca Wilmsmann, die für das ehrgeizige Bildungsprojekt die Öffentlichkeitsarbeit betreibt.

Erste neue Gemeinschaftsschule Sachsens

Die Leipziger Modellschule ist die erste Gemeinschaftsschule in Sachsen, die nach einem Volksbegehren und der daraus erfolgten Novellierung des Schulgesetzes genehmigt wurde. „Wir hatten Glück und wurden auch vom Landesamt für Schule und Bildung toll unterstützt“, betont Kilian. Die Modellschule ist der erste Schritt für den Bildungscampus, der auf der Wiese neben dem Allee-Center an der Offenburger Straße entstehen soll.

Der Verein plant die Errichtung von drei Lernhäusern samt Kita, Mensa, Bibliothek und Dreifeldsporthalle. Das Projekt wird pädagogisch von Bildungsexperten der Universität Leipzig um Professorin Gerlind Große begleitet, die in einer Lehr- und Forschungsschule neue Konzepte zur Lösung der Herausforderungen des Bildungssystems entwickeln und erproben wollen. Unterrichtsstart ist zunächst mit 14 Lehrern, Erziehern und Förderpädagogen, die aber nicht alle Vollzeit arbeiten. Das ist wichtig, um viele Fächer abzudecken.

Schulleiterin: Viele Menschen glauben an unser Modell

Bevor die Modellschule auf eine staatliche Finanzierung hoffen darf, muss sie aus eigener Kraft eine dreijährige Probephase bestreiten und sich selbst tragen – also für Betriebskosten, Gehälter, Ausstattung und Material aufkommen. Das funktioniert über Bürgschaften, Kredite und Hilfe durch Stifter wie eine Software-Firma. „Viele Menschen glauben an uns und die Umsetzung des Modells. Da haben wir einen großen Rückhalt“, so Kilian. Nach der Probephase will der Verein – Träger der Lemo ist inzwischen eine gemeinnützige GmbH – entscheiden, ob aus ihr eine anerkannte oder eine genehmigte Schule wird. Letztere muss sich stärker an staatliche Vorgaben halten. „Wir haben drei Jahre Zeit, uns das in Ruhe zu überlegen“, so die Schulleiterin.

Architekturwettbewerb für Campus geplant

Parallel wird an der Idee des Bildungscampus gearbeitet. Dabei wird mit der Stadt Leipzig verhandelt, die benötigten Flächen an der Offenburger Straße in Erbbaupacht zu bekommen – da gibt es bereits positive Signale auch aus den Fraktionen. Das Liegenschaftsamt hat das Grundstück bereits 2018 vorgeschlagen. Konkret verhandelt wurde dies im Stadtrat allerdings noch nicht – bislang fehlte die Schulgenehmigung.

„Wir sind in guten Gesprächen“, betont Kilian: „Die Planungen, auch für die Gebäude, beginnen mit dem Schulstart. Auch einen Architektenwettbewerb wird es geben. Wir rechnen damit, dass es sieben Jahre dauern wird, bis der Campus Gestalt annimmt.“ Dabei hat die Initiative sich vorgenommen, rund 50 Millionen Euro in die geplanten drei Lernhäuser samt Kita, Mensa, Bibliothek und Dreifeldsporthalle zu investieren und bis zu 120 Arbeitsplätze zu schaffen.

