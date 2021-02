Leipzig

Ein erster Kraftakt ist geschafft: Das Max-Klinger-Gymnasium am Miltitzer Weg konnte sein erstes saniertes Haus beziehen. Bis Freitag werden die letzten Schlüssel fürs Gebäude Nr. 2 an die Bauleute übergeben, die diesem eine komplette Frischekur verpassen. „Durch die verschobenen Ferien ist zwar die ganze Logistik durcheinandergeraten. Doch jetzt haben wir den Umzug geschafft“, erklärt Schulleiterin Uta Dübener. „Es war schön, wie die Gewerke zusammengearbeitet haben. Ist der Umzugswagen im Schlamm steckengeblieben, hat der Bagger ihn herausgezogen.“ Alle hätten geholfen, dass es vorangeht.

Max-Klinger-Gymnasium in Grünau: „Wir sind froh, dass wir unser saniertes Haus beziehen konnten“, sagt Schulleiterin Uta Dübener. Nun wird das zweite Haus saniert. Der komplette Schulcampus Grünau soll im Sommer 2022 fertig sein. Quelle: André Kempner

Abschlussklassen lernen für Prüfungen

Das sanierte Haus ist derzeit nur von den Abschlussklassen belebt, die sich in den Prüfungsfächern aufs Abitur vorbereiten. Bei größeren Gruppen erfolgt der Unterricht derzeit in der Turnhalle, um Abstände einhalten zu können. Die achten bis zehnten Klassen sind derzeit ins Gerda-Taro-Gymnasium am Zetkinpark ausgelagert – werden aber wie die anderen Schüler dieser Jahrgangsstufe derzeit digital unterrichtet.

Endlich Unterricht im sanierten Haus: Die Abschlussklassen des Max-Klinger-Gymnasiums bereiten sich auf die Prüfungen vor. Quelle: André Kempner

Komplizierte Logistik für die drei Schulen

Weil das Tarogymnasium aufgrund gestiegener Schülerzahlen die eigenen Räume braucht, wechseln die Klinger-Gymnasiasten im Sommer 2021 erneut. Dann bevölkern sie Räume im ehemaligen Lichtenberg-Gymnasium in der Mannheimer Straße, das derzeit ebenfalls weiter ausgebaut wird (die LVZ berichtete). „Dadurch ziehen sie ein wenig näher an unsere Schule“, freut sich Dübener. Bis das Schulzentrum Grünau, zu dem neben dem Max-Klinger-Gymnasium das Förderzentrum Grünau sowie die 94. Oberschule gehören, fertig ist, vergehen noch ein paar Monate.

Blick von oben auf den künftigen Schulcampus Grünau am Miltitzer Weg. Die Bauarbeiten dauern bis Sommer 2022. Quelle: André Kempner

Die „Neue Mitte“, der integrale Erweiterungsbau, der die Gebäude auf dem künftigen Campus Grünau am Miltitzer Weg 1-4 verbinden wird, wächst bereits. Dort entstehen Aula, Mensa, Bibliothek sowie Fachunterrichtsräume. Die „94.“ nutzt derzeit ein Schulgebäude in der Max-Planck-Straße als Interim. Bevor sie zurückkehren kann, nutzt die Förderschule ab Sommer das Haus der Oberschule, damit ihr Domizil saniert werden kann.

Bis zum Sommer 2022 soll der Campus fertig sein. Gut 52 Millionen Euro hat die Stadt dann investiert. Dabei stellen die drei Bildungsstätten die Weichen auf Zukunft: „Ich kann mir gut Kooperationen mit der Oberschule und der Förderschule vorstellen“, sagt Dübener. „Da loten wir gerade aus, was funktioniert. Warum sollen wir keine gemeinsame Floorball-Mannschaft oder einen gemeinsamen Chor haben?“ Ziel sei es, bei aller Eigenständigkeit der Schularten als Campus Grünau wahrgenommen zu werden.

Von Mathias Orbeck