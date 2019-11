Leipziger Biologe: Impfstoff würde Leben retten, doch die Forschung stockt aus Geldmangel

Leipzig

Der Klimawandel bringt neue Keime nach Europa – zum Beispiel das West-Nil-Virus. Erstmals in Deutschland haben Wissenschaftler kürzlich nachgewiesen, dass sich Menschen im Raum Leipzig, in Berlin und Wittenberg mit dem Erregerangesteckt haben. Die Erforschung von Impfstoffen und Therapiemöglichkeiten bei einer solchen Infektion stockt allerdings seit Jahren, beklagt der Leipziger Biologe Sebastian Ulbert. Am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie befasst sich der 48-jährige Wissenschaftler bereits seit 2007 mit dem Virus, das von Mücken übertragen wird und in erster Linie Vögel befällt.

Der Biologe Sebastian Ulbert, 48, forscht im Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig seit 2007 am West-Nil-Virus. Quelle: André Kempner

In der überwiegenden Zahl der Fälle verläuft eine Infektion mit dem West-Nil-Virus harmlos. Wozu ein Impfstoff?

Zwar zeigt tatsächlich nur jeder fünfte Infizierte Symptome und die Ansteckung erschöpft sich auch dann meistens in Beschwerden wie Fieber oder Hautausschlag. Doch ungefähr jeder Hundertste trägt neurologische Folgen davon, die schwerwiegend sein können. Es gibt Risikogruppen: Vor allem ältere Leute mit – aber auch ohne – Vorerkrankung können daran sterben. Vergangenes Jahr verzeichneten wir in Europa 180 Tote. Typisch für das West-Nil-Virus sind lokale Ausbrüche. In der Umgebung von Thessaloniki in Griechenland gab es 2010 rund 200 schwere Fälle mit mehr als 30 Toten. Wir werden uns künftig bei Mückenstichen nicht mehr nur darüber ärgern, dass es juckt, sondern im Hinterkopf haben, dass eine potenziell tödliche Krankheit übertragen werden kann. Da ist ein Impfstoff schon sinnvoll.

Pharmafirmen scheuen die Kosten

Warum fehlt er? Das Virus ist immerhin seit 1937 bekannt.

Es gibt weltweit längst Impfstoff-Kandidaten. Einen davon haben wir hier am Institut selbst entwickelt – innerhalb eines internationalen Forschungskonsortiums, das wir von 2011 bis 2014 im Auftrag der Europäischen Kommission koordiniert haben. Doch seither liegt der Impfstoff-Kandidat in der Schublade. Es fehlt an Geld für klinische Studien. Für die Zulassung sind mehrere Phasen nötig, deren Umsetzung bei einem von Mücken übertragenem Virus schwierig und teuer ist. Wo und wann es zu einem Ausbruch kommt, lässt sich nicht vorhersagen. Daher müsste man in der abschließenden Studienphase mehrere Tausend Menschen immunisieren, um statistisch festzustellen, ob eine Impfung signifikant vor einer Infektion schützt. Die Pharmafirmen scheuen die enormen Kosten dafür.

Immer wieder lokale Epidemien 1937 wurde das West-Nil-Virus erstmals in der Region West-Nil in Uganda nachgewiesen, später in anderen Ländern Afrikas und Asiens. Ende der 90er-Jahre schaffte der Erreger den Sprung über den Atlantik nach Amerika – vermutlich in einer einzigen Stechmücke, die mit dem Flugzeug aus dem Mittelmeerraum kam. In den USA gab es im Sommer 2002 die erste größere Epidemie mit mehr als 4000 Erkrankten und rund 250 Todesfällen. 1996 ist ein großer europäischer Ausbruch bekannt: in Rumänien. Danach hat sich das West-Nil-Virus hier aber zunächst nicht weiter ausgebreitet. Erst 2008/09 traten in Europa erneut Fälle in größerem Umfang auf. 2018 erstmals bei einem Vogel in Deutschland. 2019 bei Menschen im Raum Leipzig, in Berlin und Wittenberg.

Wie weit waren Sie mit Ihrem Impfstoff bis 2014 gekommen?

Nach erfolgreichen vorklinischen Studien im Labor und an Tieren konnten wir 2014 nicht einmal die erste klinische Phase bei Menschen finanzieren. Man würde zunächst etwa 20 Menschen impfen, um die Verträglichkeit zu prüfen. Wenn wir zumindest wüssten, dass der Stoff nicht schadet, könnten wir im Notfall den Versuch starten, besonders gefährdete Menschen zu immunisieren. Gäbe es einen Impfstoff, käme er jedenfalls zum Einsatz und würde letzen Endes Leben retten. Das Fehlen ist noch problematischer, da bislang auch keine Therapie gegen West-Nil-Viren existiert. Momentan steht bei uns statt Impfstoffen die Entwicklung diagnostischer Tests im Vordergrund, die den Erreger nicht nur in seiner kurzen virulenten Phase aufspüren, sondern auch noch später Antikörper gegen das Virus im Blut entdecken.

Im Herbst und Winter ist eine Ansteckung aber ohnehin unwahrscheinlich, oder?

Richtig. Allerdings wurde dieses Frühjahr der erste Hinweis darauf gefunden, dass sich das Virus in Deutschland festsetzt. Alternativ könnten Zugvögel den Keim Jahr für Jahr aufs Neue aus Afrika oder Asien einschleppen. Das Virus zirkuliert zwischen Vögeln und Mücken: Mücken saugen den Erreger mit dem Blut aus einem infizierten Vogel. Die Gefahr der Weitergabe ist aber erst gegeben, sobald die Temperaturen über einen längeren Zeitraum so hoch sind, dass sich der Keim in der Mücke ausreichend vermehrt. Anfang 2019 wurde so früh im Jahr ein infizierter Vogel gefunden, dass nur eine Schlussfolgerung möglich ist: Das Virus hatte in Mücken überwintert und war, sobald es draußen wärmer wurde, sofort da.

Eindeutig eine Folge des Klimawandels

Wenn infizierte Zugvögel seit Jahren nach Deutschland kamen, warum hatte das Virus nie Menschen befallen?

Die Infektionen sind eindeutig eine Folge des Klimawandels. Zuvor waren die Temperaturen nicht hoch genug, dass sich das Virus in einer Mücke so sehr hätte vermehren können, dass ihr Stich infektiös wird. Offenbar ist jetzt eine Schwelle überschritten. Wissenschaftler hatten seit Jahren damit gerechnet und nach West-Nil-Infektionen gefahndet. 2018 gab es den ersten Nachweis bei Vögeln und Pferden, 2019 bei Menschen. Anders als bei anderen Tropenkrankheiten wie Dengue oder Zika, die der Klimawandel ebenfalls nach Europa bringt, kommt beim West-Nil-Virus erschwerend hinzu, dass die Verbreitung nicht an eine bestimmte Mückenart geknüpft ist. Als Vektoren kommen viele unserer heimischen Mücken in Frage. Das Virus ist Generalist. Es kann sich in unterschiedlichen Mücken und Vögeln vermehren und darüber hinaus sehr viele Vogelarten krank machen.

Welche Rolle spielen Menschen und Pferde für das Virus?

Mensch und Pferd sind sogenannte Fehlwirte. Eine Mücke sticht einen infizierten Vogel. Wenn sie danach an einem Menschen oder Pferd saugt, erfolgt die Weitergabe. Das kann zu Krankheitssymptomen führen, aber Mensch und Pferd werden nicht selbst zu Überträgern.

Warum es in Ostdeutschland zu den ersten Ausbrüchen kam

Eine Ansteckung zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Pferden ist also ausgeschlossen?

Sie erfolgt über das Blut und ist somit beiBlutspenden möglich. In Gebieten, in denen das West-Nil-Virus endemisch ist, werden Blutkonserven entsprechend getestet. Ansonsten ist weder eine Mensch-zu-Mensch- noch eine Mensch-Mücke-Mensch-Übertragung möglich. Ebenso wenig im Zusammenspiel mit Pferden. Für Pferde gibt es immerhin einen Impfstoff. Klinische Tests sind in der Veterinärmedizin weniger aufwendig.

Warum zirkuliert das Virus offenbar vor allem in Ostdeutschland?

Die Temperaturen könnten hier über einen etwas längeren Zeitraum ein wenig höher als anderswo in Deutschland gewesen sein. Sollten kommenden Sommer in anderen Regionen Fälle auftreten, wäre das aber nicht überraschend. Für uns am Institut ist es bemerkenswert, dass wir seit mehr als zehn Jahren an dem Virus forschen und es nun ausgerechnet vor der eigenen Haustür ausgebrochen ist.

Von Mathias Wöbking