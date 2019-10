Sie legte immer wieder Feuer in einem Wohnhaus in Leipzig-Grünau, in dem sie sogar selbst Mieterin war. Davon ist das Amtsgericht überzeugt, das die 22 Jahre alte Verkäuferin zu einer nicht mehr bewährungsfähigen Haftstrafe verurteilte. Thema im Prozess: Was hat die Frau zum Zündeln bewogen?