Auf der Alten Messe in Leipzig entsteht ein weiterer Campus für Biotechnologie-Firmen. Gegenüber von Porta und gleich neben dem Doppel-M an der Prager Straße errichtet die OFB-Projektentwicklung Neubauten – unter anderem für den Firmensitz von c-LEcta. Die Arbeiten starten im nächsten Frühjahr.

Für Biotechnologie-Firmen - Großer Neubau am Leipziger Doppel-M geplant