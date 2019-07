Leipzig

Wochenlang kam wenig bis nichts – und dann alles auf einmal: Am Samstagabend wurde vor allem der Westen von Leipzig von schweren Regenschauern getroffen. Laut Florian Engelmann von Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig wurden an der Messstation im Weißenfelser Ortsteil Wengelsdorf innerhalb von eineinhalb Stunden 50 Liter pro Quadratmeter gemessen – allein 40 davon in einer Stunde.

Zwei kleine Gewitterzellen hätten sich über rund zwei Stunden über der Messestadt gehalten und nicht bewegt, so der Meteorologe. Auch in Knauthain seien im selben Zeitraum wohl 50 bis 60 Liter Regen gefallen. Im Osten der Stadt hingegen blieben intensive Schauer aus: In der Messstation in Leipzig-Holzhausen wurden lediglich vier Liter registriert. Auch in Schkeuditz (1,5 Liter) blieben die großen Regenfälle aus.

Auf Facebook berichteten mehrere Nutzer von heftigen Regenschauer sowie überschwemmten Straßen und Kellern. Andere hingegen blieben vom Niederschlag größtenteils oder gänzlich verschont.

Auch in Grünau fielen innerhalb kürzester Zeit mehrere Liter Regen, sodass einige Straßen unter Wasser standen. Quelle: Patrick Brummer (privat)

Die Leipziger Polizei verzeichnete keine Notfälle aufgrund von Überschwemmungen. Die Feuerwehr hingegen musste mit mehreren Kräften ausrücken.

Der DWD hatte bereits tagsüber vor Unwettern gewarnt. Von „Starkregen“ wird bereits ab 30 Litern pro Tag gesprochen.

von Christian Neffe