Leipzig

Eine Anti-Nazi-Demonstration sorgt am Samstag in Leipzig für Verkehrseinschränkungen. Die Veranstaltung unter dem Motto „Neonazi-Treffpunkt in der Kamenzer Straße schließen! Einen Gedenkort schaffen“ sei für etwa 500 Menschen angemeldet worden, teilte das Ordnungsamt mit. Demnach ziehen die Teilnehmer von der Innenstadt bis nach Schönefeld, wo seit 2017 die Kampfsportgruppe „Imperium Fight Team“ trainiert.

Stadträtin Juliane Nagel ( Die Linke) möchte, dass stattdessen an die Geschichte des Gebäudes in der Kamenzer Straße erinnert wird. „Gleichwohl sich das Objekt in Privatbesitz befindet und der Eigentümer mutmaßlich auch der rechten Szene zuzuordnen ist, muss die Stadt Leipzig endlich handeln und die historische Bedeutung des Areals würdigen“, teilte Nagel am Freitag mit.

Gebäude „rechtsextremistisch genutzt“

Während des Zweiten Weltkriegs befand sich in der Kamenzer Straße von 1944 bis 1945 ein Frauenaußenlager des KZ Buchenwald. Rund 5000 Frauen und Mädchen waren dort eingesperrt, mussten Zwangsarbeit für den Leipziger Rüstungsbetrieb Hugo-Schneider-Aktiengesellschaft (HASAG) leisten.

So verläuft die Route Kleiner Willy-Brandt-Platz – Nikolaistraße – Brühl – Reichsstraße – Grimmaische Straße – Augustusplatz, Mittelfahrbahn – Grimmaischer Steinweg – Johannisplatz – Dresdner Straße – Gabelsberger Straße – Konstantinstraße – Lorenzstraße – Rabet – Parkplatz Hedwigstraße – Eisenbahnstraße – Hermann-Liebmann-Straße – Stannebeinplatz – Gorkistraße – Löbauer Straße – Berthold-Brecht-Straße – Bautzner Straße – Kamenzer Straße – Bautzner Straße – Löbauer Straße

Laut Sächsischer Landesregierung wird der Gebäudekomplex heute als „rechtsextremistisch genutzte Immobilie“ geführt. Die Stadt Leipzig hingegen habe keine Kenntnis darüber. In der Vergangenheit fanden dort mehrfach rechtsextremistische Konzerte statt.

Auch das „Imperium Fight Team“ wird immer wieder mit der rechtsextremen Szene in Verbindung gebracht. Brisant ist die Thematik zudem, weil einer der mutmaßlichen Schläger, die im Megapark auf Mallorca einen Türsteher schwer verletzt hatten, ebenfalls bei der Gruppe trainiert hatte.

Von jhz