„Wir möchten gern ein bisschen Weihnachtsfeeling aufschnappen.“ Bepackt mit Tüten und mit Söhnchen Noah (3) spaziert Michaela Sieger am ersten Einkaufssamstag im Advent durch die Leipziger City. „Ein Foto unseres Sohnes unterm Weihnachtsbaum auf dem Markt haben wir schon geschossen“, erzählt die Angestellte (36). Und Geld für Parfüm und Spielzeug Geld ausgegeben, ergänzt ihr Partner David Rinderknecht. „Wir müssen die Wirtschaft auch unterstützen“, meint der Lehrer (39). Die habe es nötig.

„City relativ gut gefüllt“

Denn auch wenn die City am Samstag „relativ gut gefüllt aussah“, schätzt Thomas Oehme, Vorsitzender des City Leipzig Marketing Vereins, ein, so sei die Kundenfrequenz mit 2019 „eigentlich gar nicht vergleichbar“. Gegenüber dem Vorjahresstart ins Weihnachtsgeschäft gebe es „40 bis 50 Prozent weniger Kunden“.

Thomas Oehme ist Center-Manager der Promenaden Hauptbahnhof und Chef des City Leipzig Marketing Vereins: „40 bis 50 Prozent weniger Kunden.“ Quelle: Christian Modla

Hinsichtlich der Umsätze sei die Lage aber „durchaus sehr unterschiedlich“, schildert der 43-Jährige. „Alles, was mit Kochen, also dem Kauf von Töpfen und Pfannen, sowie mit Tischkultur zu tun hat, läuft sensationell gut. Die Leute gönnen sich was und kochen daheim.“ Auch Unterhaltungselektronik sei begehrt. „Bei Büchern ist’s okay“, lautet das Fazit des Vereinsvorsitzenden. Nicht so gefragt sei hingegen Bekleidung. Wer plane schon mit Weihnachts- oder Silvesterpartys?

Rabattaktionen rund um den Black Friday

Wobei sich auch am Samstag etwa vor dem Modeladen Zara am Markt immer wieder Kundenschlangen bilden. Noch locken auch Rabattaktionen nach dem sogenannten Black Friday. Dennoch: „Viele kleine Modeboutiquen haben schon bis zu 80 Prozent Umsatzverlust. Wenn der Lockdown im ersten Quartal 2021 weitergeht, setzt das Sterben ein“, befürchtet Oehme.

„Dieses Jahr ist aber etwas möglich, was es zuvor so noch nicht gab: Die Leipziger City gehört wirklich den Leipzigern“, will der 43-Jährige, der auch Centermanager der Promenaden Hauptbahnhof ist, Optimismus verbreiten. Denn der berühmte Leipziger Weihnachtsmarkt, der ansonsten Touristen in Scharen anlockt, musste coronabedingt abgesagt werden. Und damit auch die verkaufsoffenen Sonntage im Advent 2020.

Das sagen Händler und Kunden in der Leipziger City :

Als eine „Katastrophe fürs Geschäft“ bezeichnet Marcus Grätz (48), stellvertretender Filialleiter der „Gourmetage“ in der Mädlerpassage, die mit massiven Polizeieinsätzen verbundenen Demonstrationen an zwei Samstagen im November. „Wer geht schon gern einkaufen, wenn um die Ecke ein Wasserwerfer steht?“ Diese Erfahrung teilt auch Catina Jäkel (61), Inhaberin der Parfümerie „ Catina“ am Neumarkt.

„Die Demos schrecken Kunden ab“, sagt sie. Während Marcus Grätz von einem Mut machenden Start ins Weihnachtsgeschäft spricht, hofft Catina Jäkel stark auf ihre Stammkundschaft. Auch seinen Stammkunden hat Uhrmacher Oliver Pocher am Naschmarkt zu verdanken, „dass mein Geschäft genauso läuft wie auch 2019“. Allerdings rechnet er mit einer „Durststrecke bis April“.

„Außerordentlich schöner Weihnachtsbaum“

Trotz allem fühlt sich Familie Karl aus Markkleeberg schon ein bisschen in Adventsstimmung. Angesichts der Bratwurst- und Glühweinstände sei’s diesmal ein „ Weihnachtsmarkt light“, stellen Kirstin (46) und Swen Karl (49, beide Angestellte) fest, die mit ihrer Tochter Lena (19, Studentin) in der Mädlerpassage gerade ein Selfie schießen. „Das senden wir einem Freund aus Südtirol als Gruß aus Leipzig. Er hat hier noch voriges Jahr auf dem Weihnachtsmarkt Speck und Käse verkauft.“

Ganz viele Bewunderer hat der Weihnachtsbaum auf dem Markt, der „außerordentlich schön“ und mit dem Engelsorchester auch wunderbar in Szene gesetzt sei. Das jedenfalls meint Beate Feeser (52, kaufmännische Angestellte) aus Leipzig, die ein Foto als Erinnerung schießt und über die doch relativ vielen Leute in der City staunt.

