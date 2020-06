Black Lives Matter: Große Demo gegen Rassismus in Leipzig

Leipzig

Mehr als 15 000 Menschen zogen am Sonntag bei einer Demonstration der „ Black Lives Matter“-Bewegung (Schwarze Leben zählen) durch die Leipziger Innenstadt. Die Teilnehmer solidarisierten sich nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd mit den Opfern rassistischer Polizeigewalt in den USA und riefen zur Geschlossenheit gegen Rassismus auch in Deutschland auf. Floyd war am 25. Mai bei einer Festnahme in der US-Stadt Minneapolis durch einen weißen Polizisten gestorben. Sein Tod bewegt die ganze Welt und auch in Sachsen versammelten sich am vergangenen Wochenende Zehntausende zum Protest.

Mit Transparenten, Plakaten und Trillerpfeifer durch die Innenstadt

In der Messestadt trafen die ersten Demonstranten kurz nach 12 Uhr am Willy-Brandt-Platz gegenüber dem Hauptbahnhof ein. Die Organisatoren, die hiesige Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, der Migrantifa und der Gruppe BIPOC (Black, Indigenous and People of Color), hatten 1000 Teilnehmer angemeldet, doch es strömten immer mehr Leute mit Transparenten, Plakaten und Trillerpfeifen in die Innenstadt. Es wurde eine der größten Demonstration, die Leipzig in den vergangenen Jahren erlebt hat. Auch Kira aus Halle kam mit zehn Freunden: „Wir als White People wollen den People of Color sagen, dass sie nicht alleine sind“, so die 19-Jährige, die demnächst in Berlin Schauspiel studieren will.

Julia Stotz und Marie Rasser aus Leipzig zeigten sich mit Abstand und Mundschutz lange vor Demo-Beginn. „Hautfarbe und Herkunft sind doch völlig egal. Die bunte Mischung hier in Leipzig ist so wertvoll“, meinte die 34-jährige Sozialpädagogin Julia. Die 27-Jährige Fotografin Marie ergänzte: „Es ist wichtig, heute gegen Rassismus auf die Straße zu gehen.“ Im Freundeskreis hätte es Diskussionen wegen Corona gegeben und dass man eine Demo daher besser meiden sollte. Doch die Freundinnen waren sich einig: „Heute muss man gegen Ungleichheit auf die Straße gehen.“

Mund-Nasen-Schutz mit Aufschrift „I can’t breathe“

Auch Familie Böck/Barthel war mit Töchterchen Lou vor Ort, um sich der Stimme der „ Black Lives Matter“-Community anzuschließen. Rassismus gäbe es nicht nur in den USA, sondern sei ein globales Problem, betonte Daniel aus Leipzig. Seine Frau Jessica hat sechs Jahre lang in den Staaten gelebt, studiert und als Fotografin bei der amerikanischen Tageszeitung „ The New York Times“ assistiert. „ Rassismus fließt bei vielen in die Sprache ein. Jeder ist aufgerufen, an sich selbst zu arbeiten und sich etwas beizubringen“, so der Familienvater.

Jessy Pätzold, Schülerin aus Leipzig, gedachte dem getöteten Afroamerikaner George Floyd. Quelle: Regina Katzer

Der Mund-Nasen-Schutz von Jessy Pätzold trug die Aufschrift „I can’t breathe“ (Ich kann nicht atmen), den Hilferuf des getöteten George Floyd, der zum Slogan der „ Black Lives Matter“-Bewegung wurde. „Ich bin froh, dass es diese Demo gibt – nicht nur, weil es mich persönlich betrifft, sondern weil ich etwas gegen Rassismus tun möchte.“ Alltagsrassismus in der Messestadt habe sie schon oft am eigenen Leib spüren müssen. Die 18-Jährige lernt am Leibniz-Gymnasium und stand einmal ein Lied summend an der Haltestelle am Nordplatz, um auf ihre Straßenbahn zu warten. „Eine Frau kam vorbei und schrie mich an, damit aufzuhören und in mein Land zurückzukehren“, erzählte die Schülerin leise.

Zur Galerie Mehr als 15 000 Menschen gingen am Sonntag in Leipzig auf die Straße, um gegen den weltweiten Rassismus zu demonstrieren.

„ Rassismus gibt es auch hier – in der Schule, auf Arbeit, vor der Disko“

Ähnliche Szenen kennt auch Marcella de Oliveira-Kluge, die seit 15 Jahren in der Messestadt lebt. Die brasilianische Bürgerrechtlerin ist seit 20 Jahren in Deutschland und kam wegen einer Liebe nach Leipzig. „In meinem Heimatland stirbt alle 23 Minuten ein Schwarzer durch Polizeigewalt. Ich musste das täglich miterleben“, berichtete die Bürokauffrau, die sich mit vielen Freunden in den friedlichen Protest einreihte. „ Rassismus gibt es aber auch hier – in der Schule, auf Arbeit und vor der Disko, wenn wir aufgrund unserer Hautfarbe ausgesperrt werden.“

Eine Gruppe Brasilianer, die in Leipzig leben, nahm an der „Black Lives Matter“-Demonstration teil. Quelle: Regina Katzer

Auf dem Markt und auf dem Simsonplatz vorm Bundesverwaltungsgericht stoppte der lange Demonstrationszug, um Redner und Rednerinnen zu Wort kommen zu lassen. Eine von ihnen war Bernadette Benjamin Da Cunha Dias. Die 26-jährige Mutter eines kleinen Sohnes, der in Reichweite auf dem Arm eines Freundes wartete, bedankte sich bei den Veranstaltern für die Chance, vor Tausenden ihre Stimme zu erheben. „Ihr dürft nicht schweigen! Zeigt null Toleranz für Rassismus!“, lautete die Botschaft der Familienhelferin aus Leipzig.

Von Regina Katzer