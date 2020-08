Leipzig

Die Hitzewelle in Sachsen zieht viele Menschen ans Wasser. Wer Abkühlung im Badesee sucht, sollte sich das Gewässer allerdings vorher genau anschauen. Denn Hitze und starke Sonneneinstrahlung begünstigen die Vermehrung von sogenannten Blaualgen, die bei massenhafter Ausbreitung für Mensch und Tier gefährlich sind. Sächsische Behörden warnen schon jetzt, dass einige Gewässer in der Region deshalb gemieden werden sollten. Dazu gehören auch mehrere Seen in Leipzig und Umgebung.

Warnung für Kiesgrube in Leipzig-Großzschocher und „Bagger“ Thekla

Aktuell ist die Kiesgrube in Leipzig-Großzschocher ( Naturbad Südwest) besonders gefährdet. „Bei einer Sichtprobe im Rahmen der monatlichen Beprobung durch das Gesundheitsamt wurde ein Algenteppich festgestellt“, berichtet einer Sprecherin der Stadt Leipzig auf LVZ-Anfrage. Ob es sich tatsächlich um Blaualgen handelt, sei aber noch nicht abschließend geklärt. „Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchung steht noch aus. Es wird für die nächsten Tage erwartet“, so die Sprecherin.

Schon jetzt müsse vom Baden in dem See abgeraten werden. Gleiches gelte für den „Bagger“ in Thekla ( Naturbad Nordost), bei dem – ebenso wie der Kiesgrube in Großzschocher – in den letzten Jahren immer wieder eine bedenkliche Bakterienkonzentration festgestellt wurde. „Nachdem bereits im Sommer 2018 und 2019 in den Gewässern massenhaft Blaualgen nachgewiesen wurden, muss davon ausgegangen werden, dass es auch 2020 – bei anhaltend hohen Temperaturen – zu einer massenhaften Ausprägung kommen kann“, heißt es von der Stadt.

Das Naturbad Südwest in Großzschocher. Quelle: Robert Nößler

Magen- und Darmbeschwerden, Fieber und Atemnot

Blaualgen – sind eigentlich gar keine Algen, sondern Bakterien. Die Fachbezeichnung Cyanobakterien trägt das griechische Blau im Namen, weil einige der Unterarten tatsächlich bläuliche Pigmente haben. Andere schimmern dagegen rötlich oder schwarz. Cyanobakterien kommen in allen Gewässern vor und sind in normaler Konzentration kein Problem. Bei starker Vermehrung, begünstigt durch starke Sonneneinstrahlung und durch gute Nährstofflage, ändert sich das ins Gegenteil. Phosphor- und Stickstoffrückstände aus der Waschmittelproduktion haben das Phänomen „Blaualgenplage“ in heimischen Gewässern zuletzt erheblich verstärkt. Nicht nur Fische sterben aufgrund von Sauerstoffknappheit, angesichts der toxischen Eigenschaften der Ein- bis Vierzeller sind auch Menschen und Haustiere bedroht.

„Die Giftstoffe, sogenannte Cyanotoxine, stellen beim Baden, Schwimmen und Spielen im Wasser, aber auch beim Surfen und Segeln eine Gesundheitsgefahr dar“, heißt es in einer aktuellen Warnung aus dem Leipziger Gesundheitsamt. Magen- und Darmbeschwerden, Bindehautentzündungen, Ohrenschmerzen, Fieber und Atemnot seien bei Kontakt die Folge. Vor allem Kinder, aber auch ältere Menschen, Personen mit angeschlagenem Immunsystem und Haustiere zeigten nach Kontakt mit den Bakterien Beschwerden. Nicht zuletzt sind auch Haustiere in Gefahr.

Bisher vier Seen in Leipzig gefährdet

Sachsens Behörden sind deshalb in Habachtstellung. Die Landestalsperrenverwaltung warnte bereits am Mittwoch vergangener Woche, dass im Horstsee, Göttwitzsee und Döllnitzsee (bei Wermsdorf), im Schadebach ( Zschepplin), im großen Teich in Torgau, in den Talsperren in Schömbach und Baderitz, im Stausee in Rötha, in den Speicherbecken in Witznitz und Lobstädt sowie im Teich in Großhartmannsdorf bereits die sogenannte „Blaualgenblüte“ eingesetzt habe. Für die Talsperren Koberbach ( Landkreis Zwickau) und Bautzen lägen Bade-Warnungen vor.

Impressionen vom Auensee in Leipzig. Foto: Andre Kempner Quelle: Andre Kempner

In Leipzig wird die Qualität der zahlreichen Seen in den Sommermonaten engmaschig vom Gesundheitsamt der Messestadt überwacht. Neben der Warnung für die Naturbäder Südwest und Nordost warnt die Behörde aktuell akut vor Blaualgen im Auensee und im Bogensee in Paunsdorf. In beiden Seen wurden Blaualgen bereits nachgewiesen. Baden ist dort zwar generell nicht möglich, wer ein Haustier hat, sollte trotzdem achtsam sein.

Indizien vor dem Baden prüfen

Um sicher zu gehen, sollte jeder Badende vor dem Sprung in die Fluten die Sichtweite prüfen. Wer als Erwachsener knietief im Wasser stehend seine Füße nicht mehr sehen kann, sollte auf Schwimmen und andere Wassersportarten verzichten. Auch Grünfärbung des Wassers, Schlieren- und Flockenbildung könnten Anzeichen für sich ausbreitende Cyanobakterien sein.

Zumindest bei den anderen Leipziger Seen scheint vor der sich anbahnenden Hitzewelle noch alles in Ordnung zu sein. Das Gesundheitsamt empfiehlt derzeit noch ausdrücklich, Cospudener See, Kulkwitzer See, Zwenkauer See, Störmthaler See, Markkleeberger See, Schladitzer See und die Freibäder der Messestadt zu benutzen. Auch diese werden vom Gesundheitsamt regelmäßig untersucht – bislang ist dort alles im grünen Bereich.

Von Matthias Puppe und Robert Nößler